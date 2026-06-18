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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingParenting Tips: बच्चों का गुस्सा और जिद पल भर में होगी शांत, माता-पिता के ये 4 तरीके बदल देंगे व्यवहार

Parenting Tips: बच्चों का गुस्सा और जिद पल भर में होगी शांत, माता-पिता के ये 4 तरीके बदल देंगे व्यवहार

Child Mental Health: छोटी-छोटी बातों पर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है या जिद पर अड़ जाता है. ऐसे समय में माता-पिता को समझ नहीं आता कि सख्ती दिखानी चाहिए, समझाना चाहिए.

Reported By : सोनम |  Updated at : 18 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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How To Handle An Angry Child: बच्चों का गुस्सा अक्सर माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन जाता है. कई बार छोटी-छोटी बातों पर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है या जिद पर अड़ जाता है. ऐसे समय में माता-पिता को समझ नहीं आता कि सख्ती दिखानी चाहिए, समझाना चाहिए या बच्चे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए. हालांकि, कई अभिभावकों का मानना है कि डांट-फटकार या बार-बार टोकने से स्थिति अक्सर और बिगड़ जाती है. कुछ माता-पिता ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिनकी मदद से उन्होंने अपने बच्चों के गुस्से को बेहतर तरीके से संभालना सीखा. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

सबसे पहले खुद के व्यवहार पर भी ध्यान देना

सबसे पहले जरूरी है कि माता-पिता अपने व्यवहार पर ध्यान दें. कई अभिभावकों का कहना है कि जब वे बच्चों के गुस्से के जवाब में खुद भी ऊंची आवाज में बात करते थे, तो विवाद और बढ़ जाता था. लेकिन जब उन्होंने शांत रहकर जवाब देना शुरू किया, धीरे-धीरे बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगा. बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं. इसलिए घर का माहौल सही रखने की जरूरत है. 

बच्चों को सुनने की कोशिश

कुछ माता-पिता का अनुभव है कि बच्चों के गुस्से के समय उन्हें डांटने की बजाय उनकी बात सुनना ज्यादा असरदार साबित हुआ. जब बच्चे को यह महसूस होता है कि उसकी भावनाओं को समझा जा रहा है, तो वह खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाता है. कई बार बच्चों को समाधान नहीं, बल्कि सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनकी बात ध्यान से सुन सके. 

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बच्चों को गुस्से समझाएं कि गुस्सा कैसे शांत करें

इसके अलावा, कुछ परिवारों ने बच्चों को गुस्से पर कंट्रोल पाने की छोटी-छोटी तकनीकें सिखाईं. जैसे गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना और धीरे-धीरे गिनती करना. शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ बच्चे इसे अपनी आदत बना लेते हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी ज्यादा संयमित रहते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ कर रखना

एक्सपर्ट की तरह कई माता-पिता यह भी मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के गुस्से को सकारात्मक दिशा देने में मदद करती हैं. दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना या किसी भी तरह की सक्रिय गतिविधि बच्चों के भीतर जमा तनाव और एनर्जी को बाहर निकालने का अच्छा तरीका हो सकता है. इससे उनका मूड बेहतर होता है और गुस्सा धीरे-धीरे कम होने लगता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Parenting Tips Child Behaviour Child Anger Management
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