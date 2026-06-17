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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingChild Prefers To Be Alone: क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...

Child Prefers To Be Alone: क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...

Parent Child Relationship: जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे खुद को बेहतर तरीके से समझने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में वे कुछ समय अकेले बिताना पसंद कर सकते हैं.

Reported By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 17 Jun 2026 11:53 AM (IST)
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What To Do If Your Child Prefers To Stay Alone: अगर आपका बच्चा पहले परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता था, लेकिन अब घंटों अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करता है, तो जाहिर है कि यह बात आपको परेशान कर सकती है. कई माता-पिता को लगता है कि कहीं उनका बच्चा अकेलापन महसूस तो नहीं कर रहा या फिर किसी मानसिक तनाव से तो नहीं गुजर रहा. हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता. एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चों और खासकर किशोरों का अपने लिए निजी समय मांगना उनके विकास का सामान्य हिस्सा हो सकता हैय

दरअसल, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे खुद को बेहतर तरीके से समझने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में वे कुछ समय अकेले बिताना पसंद कर सकते हैं. लेकिन माता-पिता के लिए यह समझना जरूरी है कि बच्चा सिर्फ अपनी प्राइवेसी चाहता है या फिर वास्तव में सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ रहा है.

 बच्चे से सही सवाल पूछें

सिर्फ आज स्कूल कैसा रहा? पूछने के बजाय उससे थोड़े खास सवाल करें. जैसे आज लंच में किसके साथ बैठे, खेल के समय क्या किया या दोस्तों के साथ कोई मजेदार घटना हुई या नहीं. इन सवालों से आपको पता चलेगा कि बच्चा सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं.

 उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें

हर समय बच्चे के कमरे में झांकना या बार-बार सवाल पूछना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. बाल साइकोलॉजिस्ट डॉ. पीटर मार्शल के अनुसार, किशोरों को अपने विचारों को समझने और खुद को पहचानने के लिए निजी जगह की जरूरत होती है. इसलिए उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना जरूरी है.

 जबरदस्ती मेलजोल न करवाएं

अगर बच्चा थोड़ा शांत स्वभाव का है, तो उसे हर समय लोगों के बीच रहने के लिए मजबूर न करें. हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है. कुछ बच्चों को दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है, जबकि कुछ अकेले समय बिताकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं.

 परिवार से जुड़ने का माहौल बनाए रखें

भले ही बच्चा अपने कमरे में ज्यादा समय बिताता हो, लेकिन उसे यह महसूस होना चाहिए कि परिवार हमेशा उसके साथ है. इसके साथ में खाना खाना, वीकेंड पर समय बिताना या छोटी-छोटी बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाए रखती है.

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व्यवहार में बदलाव पर नजर रखें

अगर बच्चा अचानक दोस्तों से दूरी बनाने लगे, पढ़ाई में रुचि कम हो जाए, हमेशा उदास दिखे या परिवार से भी बात न करे, तो यह चिंता का विषय हो सकता है. ऐसी स्थिति में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर रहेगा. एक्सपर्ट का मानना है कि हर बच्चे का अकेले रहना समस्या का संकेत नहीं होता. कई बार यह उनके आत्मविकास और आत्मविश्वास का हिस्सा होता है. ऐसे में माता-पिता का काम उन्हें समझना, भरोसा देना और जरूरत पड़ने पर सही दिशा दिखाना है. बच्चे को स्पेस देना और साथ ही उससे भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना ही सबसे बेहतर तरीका माना जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Child Mental Health Child Prefers To Be Alone Child Isolation
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