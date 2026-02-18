एक्सप्लोरर
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
रमजान के समय में आप बच्चों को बता सकते हैं कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है. आप बच्चों को समझा सकते हैं कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना छोड़ना नहीं है.
आमतौर पर रमजान को सिर्फ रोजे रखने का महीना समझा जाता है, लेकिन बच्चों के लिए यह रोजे से कहीं ज्यादा मायने रख सकता है. यह महीना बच्चों को संयम, सहानुभूति, इतिहास और अपनापन सिखाने का अवसर देता है. बच्चे रमजान के समय में सुबह जल्दी उठना, दिन भर का सन्नाटा, इफ्तार की तैयारी और रात की नमाज जैसी चीज देखते हैं और सवाल पूछते हैं. वहीं बच्चों के सवाल पर माता-पिता के जवाब उनके मन में धर्म की समझ को गहराई से प्रभावित करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको रोजा से जुड़ी पांच जरूरी बातें बताते हैं जो रमजान के समय में बच्चों को समझाइए जा सकती है.
1/5
2/5
Published at : 18 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Parenting
7 Photos
नए साल में बच्चों से रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं पैरेंट्स? अपनाएं ये 7 स्पेशल रेजोल्यूशन
Parenting
5 Photos
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
Parenting
5 Photos
बचपन से पैसों की समझ क्यों जरूरी? जानें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के आसान तरीके
Parenting
6 Photos
लाइक कमेंट्स की दुनिया में खोता जा रहा आपका बच्चा, इन तरीकों से निकालें आभासी दुनिया से बाहर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
18 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
सऊदी में दिखा चांद रमजान का हुआ आगाज, सभी को भेंजे मुबारकबाद
लाइफस्टाइल
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा !
लाइफस्टाइल
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion