बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें

रमजान के समय में आप बच्चों को बता सकते हैं कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है. आप बच्चों को समझा सकते हैं कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना छोड़ना नहीं है. इसका असली संदेश आत्म संयम है. यह सिखाता है कि गुस्से पर काबू कैसे रखा जाए, बुरी बातों से कैसे बचा जाए और धैर्य कैसे रखा जाए. वहीं बच्चों को सरल शब्दों में समझाया जा सकता है कि रमजान दिल और दिमाग को अनुशासित करने का महीना होता है.