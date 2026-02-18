हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें

By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Feb 2026 06:58 AM (IST)
आमतौर पर रमजान को सिर्फ रोजे रखने का महीना समझा जाता है, लेकिन बच्चों के लिए यह रोजे से कहीं ज्यादा मायने रख सकता है. यह महीना बच्चों को संयम, सहानुभूति, इतिहास और अपनापन सिखाने का अवसर देता है. बच्चे रमजान के समय में सुबह जल्दी उठना, दिन भर का सन्नाटा, इफ्तार की तैयारी और रात की नमाज जैसी चीज देखते हैं और सवाल पूछते हैं. वहीं बच्चों के सवाल पर माता-पिता के जवाब उनके मन में धर्म की समझ को गहराई से प्रभावित करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको रोजा से जुड़ी पांच जरूरी बातें बताते हैं जो रमजान के समय में बच्चों को समझाइए जा सकती है.

रमजान के समय में आप बच्चों को बता सकते हैं कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है. आप बच्चों को समझा सकते हैं कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना छोड़ना नहीं है. इसका असली संदेश आत्म संयम है. यह सिखाता है कि गुस्से पर काबू कैसे रखा जाए, बुरी बातों से कैसे बचा जाए और धैर्य कैसे रखा जाए. वहीं बच्चों को सरल शब्दों में समझाया जा सकता है कि रमजान दिल और दिमाग को अनुशासित करने का महीना होता है.
इसके अलावा आप बच्चों को यह भी समझा सकते हैं कि रमजान को इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में पहली बार कुरान की आयतें पैगंबर मोहम्मद पर उतारी गई थी. बच्चों को यह बताने से वह समझते हैं कि रमजान सिर्फ इबादत का समय नहीं है, बल्कि सीखने और सोचने का अवसर भी है. वहीं यह सभी बातें उन्हें अपने इतिहास और आस्था से जोड़ती है.
Published at : 18 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Ramadan Ramadan For Kids What Is Roza Fasting In Islam

प्राइवेसी पॉलिसी

