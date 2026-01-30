बच्चा पढ़ाई से कतराता है? फोकस बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

लगातार देर तक पढ़ने से बच्चे जल्दी थक जाते हैं. उनका दिमाग भारी हो जाता है और वे कुछ भी याद नहीं कर पाते. बेहतर होगा कि पढ़ाई को 30–40 मिनट के हिस्सों में बांटा जाए. हर सेशन के बाद 5–10 मिनट का छोटा ब्रेक दें. इस दौरान बच्चा थोड़ा टहल सकता है, पानी पी सकता है या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकता है. इससे दिमाग फिर से ताजा हो जाता है.