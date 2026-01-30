हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बच्चा पढ़ाई से कतराता है? फोकस बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

कई बार माता-पिता गुस्सा करते हैं या ज्यादा दबाव डालते हैं, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है. बच्चों को डांटने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Jan 2026 09:10 AM (IST)
आज के समय में बहुत से पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता. जैसे ही किताब खोलने का समय आता है, बच्चा बहाने बनाने लगता है, बोर हो जाता है या फिर उसका ध्यान इधर-उधर भटकने लगता है. कई बार माता-पिता गुस्सा करते हैं या ज्यादा दबाव डालते हैं, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है. बच्चों को डांटने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत होती है. अगर पढ़ाई को थोड़ा आसान, मजेदार और सही तरीके से कराया जाए, तो बच्चा खुद ही उसमें रुचि लेने लगता है. तो आइए जानते हैं ऐसे आसान और असरदार उपाय, जिससे बच्चे का फोकस बढ़ेगा और वह खुशी-खुशी पढ़ाई कर पाएगा.

बच्चों के लिए रूटीन बहुत जरूरी होता है. रोज अलग-अलग समय पर पढ़ाने से बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है. इसलिए कोशिश करें कि पढ़ाई का एक तय समय हो और रोज उसी समय बच्चा पढ़ने बैठे. साथ ही, पढ़ने की जगह शांत और साफ होनी चाहिए. टीवी, तेज आवाज या लोगों की आवाजाही से दूर एक कोना तय करें, ताकि बच्चे का ध्यान आसानी से पढ़ाई पर टिक सके.
लगातार देर तक पढ़ने से बच्चे जल्दी थक जाते हैं. उनका दिमाग भारी हो जाता है और वे कुछ भी याद नहीं कर पाते. बेहतर होगा कि पढ़ाई को 30–40 मिनट के हिस्सों में बांटा जाए. हर सेशन के बाद 5–10 मिनट का छोटा ब्रेक दें. इस दौरान बच्चा थोड़ा टहल सकता है, पानी पी सकता है या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकता है. इससे दिमाग फिर से ताजा हो जाता है.
Published at : 30 Jan 2026 09:10 AM (IST)
Parenting Tips Study Tips Children Habits Children Studies Child Focus

