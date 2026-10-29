Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलKarwa Chauth Tips: पहले साड़ी पहनें या ज्वेलरी? करवा चौथ पर कभी न करें ये 1 गलती

Karwa Chauth Tips: पहले साड़ी पहनें या ज्वेलरी? करवा चौथ पर कभी न करें ये 1 गलती

Karwa Chauth: साड़ी पहनकर तैयार होना हो तो सिर्फ साड़ी का लुक ही नहीं, बल्कि उसे संभालना भी जरूरी होता है. खासकर जब साड़ी के साथ भारी झुमके, नेकलेस, चूड़ियां और अंगूठियां पहननी हों.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth Saree: करवा चौथ पर साड़ी पहनकर तैयार होना हो तो सिर्फ साड़ी का लुक ही नहीं, बल्कि उसे संभालना भी जरूरी होता है. खासकर जब साड़ी के साथ भारी झुमके, नेकलेस, चूड़ियां और अंगूठियां पहननी हों. ऐसे में कई बार तैयार होते समय जेवर साड़ी के पल्लू में फंस जाते हैं या पिन लगाते समय हाथों में पहनी ज्वेलरी परेशानी पैदा करने लगती है. अगर साड़ी का कपड़ा हल्का या फिसलने वाला हो, तो यह दिक्कत और बढ़ सकती है.

ऐसे में करवा चौथ पर तैयार होते समय एक आसान सा तरीका अपनाया जा सकता है. इसमें साड़ी को पहले अच्छी तरह सेट करके उसकी जरूरी पिन लगा लें और उसके बाद ज्वेलरी पहनें. इससे तैयार होते समय जेवर साड़ी में फंसने से बचेंगे और आपको बार-बार पल्लू या प्लीट्स ठीक करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

पहले साड़ी सेट करें, फिर पहनें जेवर

करवा चौथ के लिए तैयार होते समय सबसे पहले ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी पहन लें. साड़ी की प्लीट्स बनाकर उन्हें सही जगह पर सेट करें. इसके बाद पल्लू को कंधे पर अपनी पसंद के हिसाब से रखें और जरूरी जगहों पर पिन लगा दें. सामान्य ड्रेप में कमर की प्लीट्स, कंधे पर पल्लू और बाईं कमर के पास पिन लगाने से साड़ी अपनी जगह पर बनी रहती है. अगर साड़ी लंबे समय तक पहननी है या कपड़ा शिफॉन जैसा फिसलने वाला है, तो पल्लू की प्लीट्स और पीछे की तरफ भी जरूरत के हिसाब से पिन लगाई जा सकती है.


Karwa Chauth Tips: पहले साड़ी पहनें या ज्वेलरी? करवा चौथ पर कभी न करें ये 1 गलती

इसके बाद पहनें नेकलेस और झुमके

जब साड़ी की पिन पूरी तरह सेट हो जाए, तब ज्वेलरी पहनना शुरू करें. खासतौर पर अंगूठियां और ब्रेसलेट बाद में पहनना बेहतर रहता है. इसकी वजह यह है कि हाथों में मौजूद जेवर साड़ी के हल्के पल्लू में फंस सकते हैं. इसलिए पहले साड़ी का ड्रेप और पिन सेट करें और फिर हाथों के जेवर पहनें. इस छोटे से बदलाव से तैयार होते समय बार-बार साड़ी में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर कोई पिन दोबारा लगाने की जरूरत पड़े तो ज्वेलरी पहनने से पहले ही उसका काम पूरा किया जा सकता है.

पिन लगाते समय इस बात का रखें ध्यान

साड़ी को सुरक्षित रखने के लिए पिन लगाना जरूरी हो सकता है, लेकिन पिन गलत जगह लगाने से कपड़े को नुकसान भी पहुंच सकता है. इसलिए पिन हमेशा प्लीट्स या कपड़े की दो या उससे ज्यादा लेयर के बीच लगाएं. पिन को अंदर या नीचे की तरफ से लगाने पर उसका लॉक भी कम दिखाई देता है. करवा चौथ पर अगर साड़ी पर जरी, कढ़ाई, सीक्विन या हाथ से की गई पेंटिंग है, तो इन हिस्सों में पिन लगाने से बचें. जरी या कढ़ाई के ऊपर पिन लगाने से धागे खिंच सकते हैं और कपड़े पर निशान भी पड़ सकता है. पल्लू के किनारे सिर्फ एक लेयर में पिन लगाने से भी बचना चाहिए.


Karwa Chauth Tips: पहले साड़ी पहनें या ज्वेलरी? करवा चौथ पर कभी न करें ये 1 गलती

हल्की साड़ी में जेवर संभालने का तरीका

करवा चौथ पर कई महिलाएं हल्की और फ्लोई साड़ी पहनना पसंद करती हैं. ऐसी साड़ी में पल्लू आसानी से खिसक सकता है. अगर साड़ी शिफॉन की है, तो पल्लू की प्लीट्स को पिन से अच्छी तरह पकड़ना मददगार हो सकता है. सोर्स के मुताबिक, शिफॉन जैसी फिसलने वाली साड़ी में 5 से 6 फाइन पिन इस्तेमाल की जा सकती हैं और पिन फोल्ड या प्लीट्स के बीच लगानी चाहिए.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साड़ी में जरूरत से ज्यादा पिन लगा दी जाएं. जितनी जरूरत हो उतनी ही पिन लगाएं और कोशिश करें कि वे अंदर की तरफ छिपी रहें. इससे बाद में जेवर पहनते समय पिन हाथ या कपड़े में फंसने की संभावना भी कम रहेगी.

तैयार होने से पहले एक बार जरूर करें ये चेक

जब साड़ी और ज्वेलरी दोनों पहन लें तो शीशे के सामने एक बार पूरा लुक चेक करें. बैठकर देखें, खड़े होकर देखें और कुछ कदम चलकर भी देखें. दोनों हाथ ऊपर करके यह भी देख लें कि पल्लू अपनी जगह पर है या नहीं. अगर कोई पिन खिंच रही है या दिखाई दे रही है, तो उसे उसी समय ठीक कर लें.

करवा चौथ के दिन इस छोटी सी तैयारी से आपका काफी समय बच सकता है. पहले साड़ी को पूरी तरह सेट करना, फिर पिन लगाना और उसके बाद ज्वेलरी पहनना एक आसान क्रम है. इससे अंगूठी, चूड़ी या ब्रेसलेट साड़ी के पल्लू में फंसने की परेशानी कम हो सकती है और तैयार होने के बाद बार-बार साड़ी ठीक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें- How To Make A Blouse At Home: टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज, 2 घंटे में खुद ऐसे करें तैयार

साड़ी उतारते समय भी जल्दबाजी न करें

दिनभर के बाद साड़ी उतारते समय भी जेवर और पिन को एक साथ संभालने के बजाय पहले ज्वेलरी उतार लें. इसके बाद साड़ी की पिन एक-एक करके निकालें. पिन लगी हुई साड़ी को सीधे फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए. सोर्स के मुताबिक, साड़ी उतारते समय लगाई गई पिन की संख्या गिनना और सभी पिन निकालकर ही साड़ी को फोल्ड करना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें- Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
World Stroke Day: क्या मोबाइल-लैपटॉप से हो सकता है स्ट्रोक? डॉक्टर ने बताया सच
क्या मोबाइल-लैपटॉप से हो सकता है स्ट्रोक? डॉक्टर ने बताया सच
लाइफस्टाइल
Cancer Drug Prices: 93% तक सस्ती हुईं कैंसर की दवाएं, जानें किसके कितने घटे दाम?
93% तक सस्ती हुईं कैंसर की दवाएं, जानें किसके कितने घटे दाम?
लाइफस्टाइल
Pulav Masala Recipe: घर में ऐसे बनाएं पुलाव मसाला, इन चीजों को जरूर करें शामिल
घर में ऐसे बनाएं पुलाव मसाला, इन चीजों को जरूर करें शामिल
लाइफस्टाइल
Amla Storage Tips: आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक सीट जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने समझें
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: हार से निराश BJP? कहा- 'शिंदे गुट ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म'
महाराष्ट्र MLC चुनाव: हार से निराश BJP? कहा- 'शिंदे गुट ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म'
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
इंडिया
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
इंडिया
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget