Karwa Chauth Saree: करवा चौथ पर साड़ी पहनकर तैयार होना हो तो सिर्फ साड़ी का लुक ही नहीं, बल्कि उसे संभालना भी जरूरी होता है. खासकर जब साड़ी के साथ भारी झुमके, नेकलेस, चूड़ियां और अंगूठियां पहननी हों. ऐसे में कई बार तैयार होते समय जेवर साड़ी के पल्लू में फंस जाते हैं या पिन लगाते समय हाथों में पहनी ज्वेलरी परेशानी पैदा करने लगती है. अगर साड़ी का कपड़ा हल्का या फिसलने वाला हो, तो यह दिक्कत और बढ़ सकती है.

ऐसे में करवा चौथ पर तैयार होते समय एक आसान सा तरीका अपनाया जा सकता है. इसमें साड़ी को पहले अच्छी तरह सेट करके उसकी जरूरी पिन लगा लें और उसके बाद ज्वेलरी पहनें. इससे तैयार होते समय जेवर साड़ी में फंसने से बचेंगे और आपको बार-बार पल्लू या प्लीट्स ठीक करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

पहले साड़ी सेट करें, फिर पहनें जेवर

करवा चौथ के लिए तैयार होते समय सबसे पहले ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी पहन लें. साड़ी की प्लीट्स बनाकर उन्हें सही जगह पर सेट करें. इसके बाद पल्लू को कंधे पर अपनी पसंद के हिसाब से रखें और जरूरी जगहों पर पिन लगा दें. सामान्य ड्रेप में कमर की प्लीट्स, कंधे पर पल्लू और बाईं कमर के पास पिन लगाने से साड़ी अपनी जगह पर बनी रहती है. अगर साड़ी लंबे समय तक पहननी है या कपड़ा शिफॉन जैसा फिसलने वाला है, तो पल्लू की प्लीट्स और पीछे की तरफ भी जरूरत के हिसाब से पिन लगाई जा सकती है.





इसके बाद पहनें नेकलेस और झुमके

जब साड़ी की पिन पूरी तरह सेट हो जाए, तब ज्वेलरी पहनना शुरू करें. खासतौर पर अंगूठियां और ब्रेसलेट बाद में पहनना बेहतर रहता है. इसकी वजह यह है कि हाथों में मौजूद जेवर साड़ी के हल्के पल्लू में फंस सकते हैं. इसलिए पहले साड़ी का ड्रेप और पिन सेट करें और फिर हाथों के जेवर पहनें. इस छोटे से बदलाव से तैयार होते समय बार-बार साड़ी में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर कोई पिन दोबारा लगाने की जरूरत पड़े तो ज्वेलरी पहनने से पहले ही उसका काम पूरा किया जा सकता है.

पिन लगाते समय इस बात का रखें ध्यान

साड़ी को सुरक्षित रखने के लिए पिन लगाना जरूरी हो सकता है, लेकिन पिन गलत जगह लगाने से कपड़े को नुकसान भी पहुंच सकता है. इसलिए पिन हमेशा प्लीट्स या कपड़े की दो या उससे ज्यादा लेयर के बीच लगाएं. पिन को अंदर या नीचे की तरफ से लगाने पर उसका लॉक भी कम दिखाई देता है. करवा चौथ पर अगर साड़ी पर जरी, कढ़ाई, सीक्विन या हाथ से की गई पेंटिंग है, तो इन हिस्सों में पिन लगाने से बचें. जरी या कढ़ाई के ऊपर पिन लगाने से धागे खिंच सकते हैं और कपड़े पर निशान भी पड़ सकता है. पल्लू के किनारे सिर्फ एक लेयर में पिन लगाने से भी बचना चाहिए.





हल्की साड़ी में जेवर संभालने का तरीका

करवा चौथ पर कई महिलाएं हल्की और फ्लोई साड़ी पहनना पसंद करती हैं. ऐसी साड़ी में पल्लू आसानी से खिसक सकता है. अगर साड़ी शिफॉन की है, तो पल्लू की प्लीट्स को पिन से अच्छी तरह पकड़ना मददगार हो सकता है. सोर्स के मुताबिक, शिफॉन जैसी फिसलने वाली साड़ी में 5 से 6 फाइन पिन इस्तेमाल की जा सकती हैं और पिन फोल्ड या प्लीट्स के बीच लगानी चाहिए.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साड़ी में जरूरत से ज्यादा पिन लगा दी जाएं. जितनी जरूरत हो उतनी ही पिन लगाएं और कोशिश करें कि वे अंदर की तरफ छिपी रहें. इससे बाद में जेवर पहनते समय पिन हाथ या कपड़े में फंसने की संभावना भी कम रहेगी.

तैयार होने से पहले एक बार जरूर करें ये चेक

जब साड़ी और ज्वेलरी दोनों पहन लें तो शीशे के सामने एक बार पूरा लुक चेक करें. बैठकर देखें, खड़े होकर देखें और कुछ कदम चलकर भी देखें. दोनों हाथ ऊपर करके यह भी देख लें कि पल्लू अपनी जगह पर है या नहीं. अगर कोई पिन खिंच रही है या दिखाई दे रही है, तो उसे उसी समय ठीक कर लें.

करवा चौथ के दिन इस छोटी सी तैयारी से आपका काफी समय बच सकता है. पहले साड़ी को पूरी तरह सेट करना, फिर पिन लगाना और उसके बाद ज्वेलरी पहनना एक आसान क्रम है. इससे अंगूठी, चूड़ी या ब्रेसलेट साड़ी के पल्लू में फंसने की परेशानी कम हो सकती है और तैयार होने के बाद बार-बार साड़ी ठीक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

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साड़ी उतारते समय भी जल्दबाजी न करें

दिनभर के बाद साड़ी उतारते समय भी जेवर और पिन को एक साथ संभालने के बजाय पहले ज्वेलरी उतार लें. इसके बाद साड़ी की पिन एक-एक करके निकालें. पिन लगी हुई साड़ी को सीधे फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए. सोर्स के मुताबिक, साड़ी उतारते समय लगाई गई पिन की संख्या गिनना और सभी पिन निकालकर ही साड़ी को फोल्ड करना बेहतर है.

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