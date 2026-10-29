Cancer Medicine Price Cut: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें यानी एमआरपी जारी की हैं. नई कीमतों में कुछ जेनेरिक और बायोसिमिलर कैंसर दवाएं 93 फीसदी तक सस्ती हुई हैं. यह बदलाव 30 फीसदी ट्रेड मार्जिन कैप लागू किए जाने के बाद किया गया है. संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी.

पाल्बोप्रो की कीमत में 93 फीसदी की कटौती

सबसे बड़ी कटौती आरपीजी लाइफ साइंसेज की पाल्बोप्रो में हुई है. पाल्बोसिक्लिब वाली इस दवा की 125 mg की 21 कैप्सूल वाली पैक की कीमत 40,421.33 रुपये से घटकर 2,720 रुपये हो गई है. यानी इसकी कीमत करीब 93.3 फीसदी कम हुई है. यह दवा कुछ प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है. सैमर्थ लाइफ साइंसेज की आईसोजेन की पाल्बोसिक्लिब 100 mg और 125 mg कैप्सूल की कीमतों में भी करीब 91.4 से 91.6 फीसदी की कटौती हुई है. वहीं खंडेलवाल लैबोरेटरीज की वोमाजोल यानी एनास्ट्रोजोल 1 mg टैबलेट की 10 टैबलेट वाली पैक की कीमत करीब 91.4 फीसदी घटकर 39.52 रुपये रह गई है, जो पहले 458.85 रुपये थी.

आरपीजी लाइफ साइंसेज की अनारजोल यानी एनास्ट्रोजोल 1 mg की 10 टैबलेट वाली पैक की कीमत 695.76 रुपये से घटकर 73 रुपये हो गई है. इसमें करीब 89.5 फीसदी की कमी हुई है.





अबिरालाइव और दूसरी दवाएं भी हुईं सस्ती

प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अबिराटेरोन एसीटेट की अबिरालाइव ब्रांड की 250 mg की 120 टैबलेट वाली पैक की कीमत 28,000 रुपये से घटकर 4,840 रुपये हो गई है. यानी इसमें करीब 83 फीसदी की कमी हुई है. इसी दवा के एक अन्य ब्रांड अबिराट 250 mg की 120 टैबलेट वाली बोतल की कीमत 36,088.81 रुपये से घटकर 4,064.48 रुपये हो गई है. इसमें 32,024.33 रुपये की कमी हुई है. थियोटेपा की 100 mg वायल वाली सैमटेपा की कीमत 80,071.86 रुपये से घटकर 7,150.33 रुपये हो गई है. यानी 72,921.53 रुपये की कमी हुई है और कीमत करीब 91.1 फीसदी घटी है.





बेवासिजुमैब की कई ब्रांड्स की कीमत घटी

बेवासिजुमैब की इवजुमैब 400 mg वायल की कीमत 69,852.12 रुपये से घटकर 13,512 रुपये हो गई है. इसमें करीब 81 फीसदी की कमी हुई है. लेकिन इसी दवा के दूसरे ब्रांड अवास्टिन की 400 mg वायल की कीमत करीब 1.24 लाख रुपये बनी हुई है. यानी एक ही दवा के अलग-अलग ब्रांड्स की कीमत में बड़ा अंतर है. इसके अलावा बेवासिजैब 400 mg की कीमत 65,205.09 रुपये से घटकर 8,956.75 रुपये हो गई. सिजुमैब 400 mg की कीमत 57,816 रुपये से घटकर 10,211 रुपये रह गई. इवजुमैब की कीमत में 56,340.12 रुपये की कमी हुई, जबकि बेवासिजैब की कीमत 56,248.34 रुपये और सिजुमैब की कीमत 47,605 रुपये कम हुई.

दूसरी बड़ी कटौती वाली दवाएं

पर्टुजुमैब की हर्टुमैब फॉर्मुलेशन की कीमत 94,951 रुपये से घटकर 30,593 रुपये प्रति वायल हो गई. यानी 64,358 रुपये की कमी हुई. पर्टुजुमैब के एक अन्य ब्रांड लुपीहेर 420 mg की कीमत 83,520 रुपये से घटकर 37,358.35 रुपये प्रति वायल हो गई, जिसमें 46,161.65 रुपये की कमी हुई. ओलापैरिब की ब्रैकाओन 150 mg पैक की कीमत 46,364.05 रुपये से घटकर 11,573.68 रुपये हो गई. इसमें 34,790.37 रुपये की कमी हुई. पेग एल-एस्पैराजिन की कीमत 41,845.97 रुपये से घटकर 7,766.85 रुपये हो गई. वहीं अबिराट की कीमत में 32,024.33 रुपये की कमी हुई.

आरपीजी लाइफ साइंसेज की डेब्रुमैब 60 mg यानी डेनोसुमैब इंजेक्शन की कीमत 22,031.25 रुपये से घटकर 5,941 रुपये हो गई. आरपीजी की एनुटा यानी एन्जालुटामाइड 40 mg की 28 कैप्सूल वाली पैक की कीमत 6,578.20 रुपये से घटकर 2,232 रुपये रह गई. डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज की अज़ासाइटिन 100 mg इंजेक्शन की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो गई. एबॉट हेल्थकेयर की बेवासिजैब 100 mg/4 ml की 4 ml वायल की कीमत 21,767.70 रुपये से घटकर 5,930.13 रुपये हो गई. नैटको फार्मा की दासानैट 20 यानी डैसाटिनिब 20 mg की 60 टैबलेट वाली पैक की कीमत 2,812.50 रुपये से घटकर 1,085.93 रुपये हो गई.

नियॉन लैबोरेटरीज की एरलीब यानी एरलोटिनिब 150 mg की 30 टैबलेट वाली बोतल की कीमत 4,637.45 रुपये से घटकर 2,008 रुपये हो गई. हेटेरो हेल्थकेयर की फ्लूडानॉक्स यानी फ्लूडाराबिन 50 mg इंजेक्शन की कीमत 14,235 रुपये से घटकर 2,432 रुपये रह गई. वहीं आरपीजी लाइफ साइंसेज की फुलब्रेका यानी फुलवेस्ट्रेंट इंजेक्शन की 5 ml वायल की कीमत 26,072.16 रुपये से घटकर 5,491 रुपये हो गई.

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कई महंगी दवाओं की कीमत में कोई बदलाव नहीं

हालांकि, सभी कैंसर दवाओं की कीमतें कम नहीं हुई हैं. कई महंगी सिंगल-सोर्स एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ. इनमें ऐसी दवाएं शामिल हैं जिनका केवल एक सप्लायर है या जिनके मुकाबले बाजार में प्रतिस्पर्धी ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं. इनमें कीट्रूडा शामिल है, जिसमें पेम्ब्रोलिजुमैब होता है. इसकी 100 mg वायल की कीमत 2,16,500 रुपये पर बनी हुई है. टैग्रिसो की कीमत में भी बदलाव नहीं हुआ है. सोर्स के मुताबिक कुछ ओरिजिनल ब्रांडेड कैंसर दवाओं की एमआरपी पहले से ही नई एनपीपीए सीमा के करीब हो सकती है, इसलिए उनकी कीमत में बदलाव नहीं हुआ.

27 दवाओं की कीमत अभी सामने नहीं आई

कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराई गई फाइलिंग में 137 में से 27 दवाओं की संशोधित कीमतें अभी दर्ज नहीं थीं. इनमें अबेमासिक्लिब, कैबोजैन्टिनिब, डैब्राफेनिब, लाजर्टिनिब, सेलपर्सैटिनिब, सोरासिब और वेमुराफेनिब शामिल हैं.

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