सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी खतरनाक, हो सकती है यह दिक्कत

आजकल सोशल मीडिया हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन गया है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने फोटो और वीडियो शेयर करते हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की कोशिश करते हैं. आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जितना कोई अट्रैक्टिव या सुंदर दिखता है, उतने ही ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे और उसकी पोस्ट पर लाइक्स आएंगे. लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन की हालिया रिसर्च ने इस आम धारणा को पूरी तरह से उलट कर दिया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी कौन सी खतरनाक दिक्कत हो सकती है.

सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी दिक्कत

रिसर्च में सैकड़ों लोगों को अलग-अलग इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई गईं. इनमें खासतौर पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर शामिल थे. शोधकर्ताओं ने लोगों से पूछा कि वे किन पोस्ट्स को लाइक करेंगे और किन अकाउंट्स को फॉलो करना चाहेंगे. नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे. जो लोग बेहद खूबसूरत दिखते थे और अपने फिटनेस के एक्सपीरियंस या सफलता की तस्वीरें शेयर करते थे, उन्हें अपेक्षाकृत कम लाइक्स और फॉलोअर्स मिले. वहीं, जो लोग सामान्य दिखते थे या अपनी परेशानियों और संघर्ष की बातें शेयर करते थे, उन्हें ज्यादा रिएक्शन मिले. इसे रिसर्चर्स ने ब्यूटी बैकफायर इफेक्ट कहा है. इसका मतलब है कि बहुत खूबसूरत दिखने वाले लोगों को लोग कम जुड़ाव वाला मानते हैं यानी जितना सुंदर दिखो, उतना ही लोग तुम्हारे कंटेंट से इमोशनल जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते है.

क्या कहती है रिसर्च

रिसर्च में एक और दिलचस्प ट्रेंड का पता चला जिसे ब्लूमस्क्रॉलिंग कहा जा रहा है.सोशल मीडिया पर लगातार नेगेटिव खबरें, मीम्स और झगड़ों से थक चुके लोग अब ऐसे कंटेंट को खोज रहे हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए. लोग अब सोच-समझकर प्रेरक, हास्यपूर्ण या सकारात्मक पोस्ट्स देखने की आदत बना रहे हैं. इस रिसर्च से यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया पर खूबसूरती हमेशा फायदेमंद नहीं होती है. ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना कभी-कभी सामाजिक दबाव, आलोचना और कम जुड़ाव जैसी परेशानियों को जन्म दे सकता है.

