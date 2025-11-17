आध्यात्मिक क्रांति! बिजनेस से परे, समाज को कैसे नया आयाम दे रहा पतंजलि का स्वास्थ्य मिशन?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलआध्यात्मिक क्रांति! बिजनेस से परे, समाज को कैसे नया आयाम दे रहा पतंजलि का स्वास्थ्य मिशन?

पतंजलि का कहना है कि हमारी आयुर्वेदिक संस्था व्यावसायिक साम्राज्य के साथ आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र है. स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक उत्थान में योगदान दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Nov 2025 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

पतंजिल का दावा है कि उसका आयुर्वेदिक संस्थान न केवल एक व्यावसायिक साम्राज्य है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र भी बन चुका है. 'स्वदेशी आंदोलन' से प्रेरित यह संस्था व्यवसाय की सीमाओं को पार कर लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रही है. पतंजलि का कहना है कि आध्यात्मिक नेतृत्व के माध्यम से पतंजलि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में गहन परिवर्तन ला रही है, जो केवल उत्पाद बेचने से कहीं आगे की कहानी है.

पतंजलि का कहना है, ''स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जोड़ी ने पतंजलि को एक ऐसा मंच प्रदान किया है, जहां योगासन और प्राणायाम केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण के साधन हैं. हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आयोजित मासिक योग शिविरों में हजारों लोग भाग लेते हैं. इन शिविरों ने न केवल पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाई है, बल्कि मानसिक तनाव और अवसाद से जूझते लोगों को नई ऊर्जा प्रदान की है.

सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है आध्यात्मिक नेतृत्व- पतंजलि

पतंजलि का दावा है, ''पतंजलि का आध्यात्मिक नेतृत्व सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है. किसानों को सीधे जोड़कर पतंजलि ने 'किसान भाई योजना' के तहत लाखों किसानों को आयुर्वेदिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया. इससे न केवल उनकी आय दोगुनी हुई, बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई. पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान उल्लेखनीय है- 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत करोड़ों पौधे लगाए गए, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक आध्यात्मिक लड़ाई है. शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय ने 50 हजार से अधिक छात्रों को योग-आधारित शिक्षा प्रदान की, जो उन्हें केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन मूल्य सिखाती है.''

पतंजलि का कहना है, ''व्यवसाय से परे, पतंजलि का मॉडल 'स्वास्थ्य से समृद्धि' का है. आयुर्वेदिक उत्पादों के माध्यम से यह न केवल बाजार पर कब्जा कर रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को रोगमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है. वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है. अमेरिका और यूरोप में योग केंद्रों के माध्यम से पतंजलि भारतीय संस्कृति को फैला रही है.''

योग से समाज को बनाएंगे स्वस्थ- बाबा रामदेव

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेतृत्व पूंजीवाद को आध्यात्मिकता से जोड़कर एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जहां लाभ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय है. हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन पतंजलि का संकल्प अटल है. स्वामी रामदेव कहते हैं, "योग और आयुर्वेद से हम न केवल शरीर, बल्कि समाज को स्वस्थ बनाएंगे."

Published at : 17 Nov 2025 08:59 AM (IST)
