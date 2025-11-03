हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kitchen Hack: सीटी लगते ही कुकर से बाहर आ जाता है पानी, ये जुगाड़ कर लिया तो नहीं गंदा होगा किचन

Water Leakage: अगर आपके प्रेशर कुकर से खाना बनाते समय पानी निकलकर किचन को गंदा कर देता है, तो घबराने की बात नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि अपने किचन का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

Pressure Cooker: अगर आपको झटपट खाना बनाना हो, तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन विकल्प होता है वह है कुकर. चावल से लेकर दाल तक चढ़ाकर आराम करिए और यह समय पर पक जाता है. लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि जैसे ही उनके कुकर की सीटी लगती है, तुरंत उससे पानी निकलने लगता है. यह पानी फर्श पर फैल जाता है. अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इसका देसी वाला जुगाड़ आप क्या अपना सकते हैं.

क्यों आता है पानी बाहर?

सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर कुकर से पानी निकल रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि कुकर के ढक्कन में लगी रबर सील अगर ढीली या पुरानी हो जाए, तो प्रेशर पूरी तरह से सील नहीं होता. इससे भाप और पानी दोनों बाहर आने लगते हैं. इसके अलावा कभी-कभी ढक्कन सही से बंद नहीं होता, जिससे सीटी लगते समय भाप और पानी रिसने लगता है. अगर आप कुकर में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दें, तो उबलते समय वह सीटी के साथ बाहर आने लगता है. इनके अलावा एक बड़ा कारण यह भी होता है कि सीटी वाली नोजल में दाल या चावल के दाने फंस जाएं तो भाप का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पानी इधर-उधर फैलने लगता है.

क्या है देसी जुगाड़?

अगर इसके देसी जुगाड़ के बारे में बात करें, तो वह यह है कि कुकर के ढक्कन के नीचे पुराना प्लेट या स्टील ट्रे रखें. इससे होता यह है कि जब सीटी बजेगी, तो बाहर निकलने वाला पानी उसी ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा और गैस स्टोव गंदा नहीं होगा. दूसरा उपाय यह है कि गैस की फ्लेम कम रखें. इसमें यह होता है कि तेज आंच पर कुकर जल्दी प्रेशर बनाता है और पानी तेजी से बाहर निकलता है. मध्यम आंच पर प्रेशर बनने दें.

आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रबर गैसकेट को हर 6 महीने में बदलें. पुराना गैसकेट लीकेज का सबसे बड़ा कारण होता है. नया गैसकेट लगाने से सीलिंग मजबूत रहती है. हमेशा सीटी नोजल को साफ रखें, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह एक बड़ा कारण बनता है. इसलिए हर इस्तेमाल के बाद नोजल में टूथपिक या पतले ब्रश से सफाई करें ताकि दाने या गंदगी न जमें. आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि कुकर में जितनी चीजें पकानी हैं, बस उतना ही पानी डालें. ज्यादा पानी सीटी के साथ उबलकर बाहर निकलता है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Water Leakage Kitchen Hack Pressure Cooker
