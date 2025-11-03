Pressure Cooker: अगर आपको झटपट खाना बनाना हो, तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन विकल्प होता है वह है कुकर. चावल से लेकर दाल तक चढ़ाकर आराम करिए और यह समय पर पक जाता है. लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि जैसे ही उनके कुकर की सीटी लगती है, तुरंत उससे पानी निकलने लगता है. यह पानी फर्श पर फैल जाता है. अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि इसका देसी वाला जुगाड़ आप क्या अपना सकते हैं.

क्यों आता है पानी बाहर?

सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर कुकर से पानी निकल रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि कुकर के ढक्कन में लगी रबर सील अगर ढीली या पुरानी हो जाए, तो प्रेशर पूरी तरह से सील नहीं होता. इससे भाप और पानी दोनों बाहर आने लगते हैं. इसके अलावा कभी-कभी ढक्कन सही से बंद नहीं होता, जिससे सीटी लगते समय भाप और पानी रिसने लगता है. अगर आप कुकर में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दें, तो उबलते समय वह सीटी के साथ बाहर आने लगता है. इनके अलावा एक बड़ा कारण यह भी होता है कि सीटी वाली नोजल में दाल या चावल के दाने फंस जाएं तो भाप का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पानी इधर-उधर फैलने लगता है.

क्या है देसी जुगाड़?

अगर इसके देसी जुगाड़ के बारे में बात करें, तो वह यह है कि कुकर के ढक्कन के नीचे पुराना प्लेट या स्टील ट्रे रखें. इससे होता यह है कि जब सीटी बजेगी, तो बाहर निकलने वाला पानी उसी ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा और गैस स्टोव गंदा नहीं होगा. दूसरा उपाय यह है कि गैस की फ्लेम कम रखें. इसमें यह होता है कि तेज आंच पर कुकर जल्दी प्रेशर बनाता है और पानी तेजी से बाहर निकलता है. मध्यम आंच पर प्रेशर बनने दें.

आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रबर गैसकेट को हर 6 महीने में बदलें. पुराना गैसकेट लीकेज का सबसे बड़ा कारण होता है. नया गैसकेट लगाने से सीलिंग मजबूत रहती है. हमेशा सीटी नोजल को साफ रखें, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह एक बड़ा कारण बनता है. इसलिए हर इस्तेमाल के बाद नोजल में टूथपिक या पतले ब्रश से सफाई करें ताकि दाने या गंदगी न जमें. आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि कुकर में जितनी चीजें पकानी हैं, बस उतना ही पानी डालें. ज्यादा पानी सीटी के साथ उबलकर बाहर निकलता है.

