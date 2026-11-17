Tulsi Plant Care In Winter: सर्दियों में तुलसी का पौधा बाकी मौसम के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ध्यान मांगता है. ठंड बढ़ने के साथ तुलसी की ग्रोथ धीमी हो जाती है और मिट्टी भी लंबे समय तक गीली रह सकती है. ऐसे में रोज-रोज पानी देना पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है. सर्दियों में तुलसी की देखभाल करते समय सबसे ज्यादा ध्यान पानी, धूप और ठंडी हवा से बचाव पर देना चाहिए.

तुलसी का पौधा गर्म मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है, लेकिन ठंड पड़ने पर इसकी बढ़त काफी धीमी हो जाती है. पाला पड़ने से इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं और पौधा भी प्रभावित हो सकता है. सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण पौधे को धूप भी कम मिलती है. इसलिए इस मौसम में तुलसी को सही जगह रखने के साथ पानी देने का तरीका भी बदलना जरूरी है.

सर्दियों में तुलसी को कम पानी दें

ठंड के मौसम में तुलसी को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती. कई बार सर्दियों की सूखी हवा देखकर लगता है कि पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन इस मौसम में तुलसी की ग्रोथ धीमी होती है और वह कम पानी इस्तेमाल करती है. पानी देने से पहले गमले की मिट्टी को उंगली से चेक करें. मिट्टी की ऊपर की करीब एक इंच परत सूखी महसूस हो तभी पानी दें. अगर मिट्टी अभी भी गीली है, तो पानी देने में जल्दबाजी न करें.





एक तय समय के हिसाब से रोज पानी देने के बजाय मिट्टी की नमी देखकर पानी देना बेहतर है. इससे गमले में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने से बचाया जा सकता है.

सुबह के समय दें पानी

तुलसी को पानी देने के लिए सुबह का समय बेहतर रहता है. सुबह पानी देने से दिन के दौरान पौधे और मिट्टी की नमी धीरे-धीरे कम हो सकती है. इससे पत्तियों पर लंबे समय तक नमी रहने की संभावना भी कम होती है. पानी देते समय ध्यान रखें कि गमले में पानी निकलने की सही व्यवस्था हो. अगर पानी नीचे से बाहर नहीं निकलता है, तो मिट्टी ज्यादा समय तक गीली रह सकती है और जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

बहुत ठंडा पानी न डालें

सर्दियों में तुलसी को पानी देते समय पानी के तापमान का भी ध्यान रखें. बहुत ठंडा पानी सीधे पौधे की जड़ों में डालने से बचें. कमरे के तापमान वाला पानी इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. बहुत ठंडे पानी से पौधे की जड़ों पर अचानक ठंड का असर पड़ सकता है. इसलिए पानी को सामान्य तापमान पर रखकर ही पौधे में डालें.





तुलसी को भरपूर धूप दें

सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और पौधे को गर्मियों की तुलना में कम धूप मिलती है. ऐसे में तुलसी के गमले को घर या बालकनी की ऐसी जगह रखें, जहां उसे ज्यादा से ज्यादा सीधी धूप मिल सके. दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर वाली खिड़की या बालकनी तुलसी के लिए अच्छी जगह हो सकती है. मौसम के दौरान सूरज की दिशा और धूप के समय में बदलाव के साथ गमले की जगह भी बदली जा सकती है. पौधे के सभी हिस्सों तक धूप पहुंचाने के लिए हर कुछ दिनों में गमले को थोड़ा घुमाते रहें. इससे एक तरफ की पत्तियों को ही लगातार धूप मिलने की स्थिति से बचा जा सकता है.

पाले और ठंडी हवा से बचाएं

सर्दियों में पाला तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है. बहुत ठंडी रातों में गमले को घर के अंदर रखा जा सकता है या बालकनी में किसी ऐसी जगह रखा जा सकता है जो दीवार के पास और ठंडी हवा से सुरक्षित हो. पौधे को खुले दरवाजे, खिड़की या हीटर के बिल्कुल पास रखने से बचें. बहुत ठंडी हवा और हीटर से निकलने वाली गर्म हवा दोनों ही पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. बहुत ठंडी रात में तुलसी के पौधे को हल्के कपड़े या पारदर्शी शीट से रात के समय ढका जा सकता है. सुबह इसे हटा दें, ताकि पौधे को हवा और रोशनी मिलती रहे.

सर्दियों में खाद कम दें

ठंड के मौसम में तुलसी की ग्रोथ धीमी हो जाती है, इसलिए इस दौरान ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं होती. महीने में एक बार हल्की मात्रा में पतली लिक्विड खाद दी जा सकती है. पूरी मिट्टी बदलने के बजाय गमले की ऊपर की मिट्टी को हल्का सा ढीला करें और उसके ऊपर थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट या मल्च की पतली परत डाल सकते हैं. इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है.

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पौधे की समय पर छंटाई करें

सर्दियों में तुलसी की हल्की छंटाई भी की जा सकती है. फूलों की डंडियों को हटाने और बहुत ज्यादा लंबे हो गए हिस्सों को हल्का ट्रिम करने से पौधे को ज्यादा फैला हुआ और घना बनाए रखने में मदद मिलती है.

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