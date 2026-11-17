Remove Black Stains From Tawa: तवा लगभग हर रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में से एक है. इसी पर नरम रोटियां, कुरकुरे पराठे, डोसा और कई तरह की दूसरी चीजें बनाई जाती हैं. रोज खाना बनाने के दौरान तवे पर तेल, घी और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े चिपकते रहते हैं. समय के साथ यही गंदगी तवे के किनारों और सतह पर काली और चिपचिपी परत बना देती है.

शुरुआत में यह परत आसानी से साफ हो जाती है, लेकिन अगर इसे समय पर साफ न किया जाए तो धीरे-धीरे दाग मोटे और जिद्दी हो जाते हैं. इसके बाद सिर्फ स्पंज या सामान्य साबुन से तवा साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में तवे को बहुत ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से जमा हुई गंदगी और काले दाग को साफ किया जा सकता है.

नमक और नींबू से साफ करें किनारे

अगर तवे के किनारों पर तेल और चिकनाई की परत जम गई है, तो इसे साफ करने के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए तवे के गंदे हिस्से पर थोड़ा सा नमक छिड़कें. इसके बाद आधे नींबू को लेकर उसी जगह पर हल्के हाथ से रगड़ें.





नमक हल्के स्क्रब की तरह काम करता है और जमा हुई गंदगी को ढीला करने में मदद करता है. वहीं नींबू तवे की सतह पर जमा तेल और चिकनाई को हटाने में मदद करता है. सफाई के बाद तवे को गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें, ताकि नमक, नींबू और निकली हुई गंदगी सतह पर न रह जाए.

तवे को लंबे समय तक पानी में न भिगोएं

कई बार तवे पर खाना या चिकनाई ज्यादा चिपक जाने पर उसे सिंक में पानी से भरकर काफी देर तक छोड़ दिया जाता है. लेकिन अगर तवा लोहे का है, तो उसे लंबे समय तक पानी में भिगोकर रखना सही नहीं है. लोहे पर ज्यादा देर तक नमी रहने से जंग लगने की समस्या हो सकती है. इसलिए तवा इस्तेमाल करने के बाद पहले उसे थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद उस पर थोड़ा गर्म पानी डालें. गर्म पानी तवे पर चिपके खाने और चिकनाई को ढीला करने में मदद करता है. इसके बाद स्क्रबर की मदद से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है.





काले दाग के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट

अगर तवे पर काले और जिद्दी दाग जम गए हैं और सामान्य सफाई से नहीं निकल रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाया जा सकता है. इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को तवे के उन हिस्सों पर लगाएं जहां काले दाग दिखाई दे रहे हैं. इसे कुछ मिनट के लिए लगा रहने दें. इसके बाद स्क्रबर या मुलायम ब्रश की मदद से हल्के हाथ से रगड़ें.

बेकिंग सोडा का पेस्ट तवे पर जमी पुरानी गंदगी और अवशेष को ढीला करने में मदद करता है. इससे दाग साफ करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. सफाई के बाद तवे को पानी से साफ करके गीले कपड़े से पोंछ दें.

सफाई के बाद तवा तुरंत सुखाएं

लोहे के तवे की सफाई में सिर्फ गंदगी हटाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसे अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है. लोहे पर अगर पानी या नमी लंबे समय तक रह जाए तो उसमें जंग लग सकती है. तवा साफ करने के बाद उसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछें. इसके बाद तवे को गैस पर धीमी आंच में करीब एक मिनट के लिए रख सकते हैं. इससे सतह पर बची हुई नमी भी निकल जाएगी. तवा पूरी तरह सूख जाने के बाद ही उसे रखकर रखें. सफाई के बाद नमी को नजरअंदाज करने से तवे पर जंग लग सकती है और उसकी सतह खराब हो सकती है.

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तवे की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान

तवे पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा रगड़ने के बजाय पहले उसे गर्म पानी से ढीला करना बेहतर होता है. किनारों की चिकनाई के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जिद्दी काले दाग के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट मददगार हो सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि लोहे के तवे को लंबे समय तक पानी में न छोड़ें और सफाई के बाद उसे तुरंत सुखाएं. इससे तवे पर नमी जमा नहीं होगी और जंग लगने की समस्या से बचने में मदद मिलेगी.

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