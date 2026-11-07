ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलDiwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन

Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन

रंगोली घर के आंगन में रौनक ला देती है. अगर आप भी दीवाली पर घर के आंगन और दरवाजे को रंगोली से सजाना चाहते हैं और इस बार कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इन आसान डिजाइन को जरूर बनाएं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 07 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

दीवाली के त्योहार पर घर की सजावट के लिए लोग कई तरह की तैयारी करते हैं. कोई घर में लाइट लगाता है तो कोई फूलों और दीयों से सजावट करता है. वहीं, रंगोली के बिना त्योहार की सजावट अधूरी लगती है. रंग-बिरंगे रंगों से बनी रंगोली घर के आंगन और दरवाजे की खूबसूरती बढ़ा देती है. अगर आपको रंगोली बनाना ज्यादा नहीं आता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान डिजाइन की मदद से आप घर पर ही सुंदर रंगोली बना सकते हैं.

फूलों वाली रंगोली से सजाएं घर का आंगन

दीवाली पर फूलों वाली रंगोली बनाना अच्छा आइडिया है. इसके लिए आप गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले आंगन या दरवाजे के पास गोल आकार बनाएं. इसके बाद अलग-अलग रंगों के फूलों की पंखुड़ियों को एक के बाद एक सजाएं. बीच में छोटा सा दीया रखकर इसे और सुंदर बनाएं. अगर आपके पास ताजे फूल नहीं हैं तो बाजार में मिलने वाले रंगीन रंगों से भी फूलों जैसी डिजाइन बनाई जा सकती है. यह रंगोली कम समय में तैयार हो जाती है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

लाइफस्टाइल
Indoor Drying Clothes: बंद कमरे में कपड़े सुखाना पड़ सकता है भारी! इन बीमारियों को दे रहे न्योता
बंद कमरे में कपड़े सुखाना पड़ सकता है भारी! इन बीमारियों को दे रहे न्योता
लाइफस्टाइल
Fever Symptoms: बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
लाइफस्टाइल
Early Signs Of Cancer: भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
लाइफस्टाइल
How To Clean Ceiling Molding: छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ
छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ

यह भी पढ़ें :Diwali Diya Safety: दिवाली पर घर की इन जगहों पर भूलकर भी न जलाएं दीए, हो सकता है खतरा 

दीये और गोल आकार वाली रंगोली भी है खास

अगर आप कुछ आसान लेकिन सुंदर बनाना चाहते हैं तो गोल आकार वाली रंगोली बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले चॉक या पेंसिल से जमीन पर एक बड़ा गोला बनाएं. फिर उसके अंदर छोटे-छोटे गोल आकार और पंखुड़ियों जैसी डिजाइन तैयार करें. इसमें लाल, पीले, हरे और नीले रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं. रंगोली के चारों तरफ छोटे दीये रखने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है. आप चाहें तो बीच में कमल का फूल या शुभ-लाभ भी बना सकते हैं. यह डिजाइन घर के मुख्य दरवाजे के पास अच्छी लगेगी.

चावल और फूलों से बनाएं आसान रंगोली

रंगोली बनाने के लिए हमेशा बाजार से महंगे रंग खरीदने की जरूरत नहीं होती. आप चावल, हल्दी, कुमकुम और फूलों की मदद से भी सुंदर डिजाइन बना सकते हैं. सफेद चावल से किसी डिजाइन की बाहरी लाइन बनाएं और उसके अंदर हल्दी या कुमकुम से रंग भरें. इसके अलावा, पत्तियों और फूलों से छोटे-छोटे पैटर्न तैयार करें. अगर घर में बच्चे भी रंगोली बनाना चाहते हैं तो उनके लिए छोटे फूल, दीया या स्वास्तिक जैसी आसान डिजाइन चुनें. इस तरह कम सामान और थोड़ी सी मेहनत से दीवाली पर घर को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : Carpet Dent Removal: कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News ABP NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Indoor Drying Clothes: बंद कमरे में कपड़े सुखाना पड़ सकता है भारी! इन बीमारियों को दे रहे न्योता
बंद कमरे में कपड़े सुखाना पड़ सकता है भारी! इन बीमारियों को दे रहे न्योता
लाइफस्टाइल
Fever Symptoms: बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
लाइफस्टाइल
Early Signs Of Cancer: भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
लाइफस्टाइल
How To Clean Ceiling Molding: छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ
छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
साउथ सिनेमा
100 करोड़ का बजट, कमाई सिर्फ 3 करोड़, कमाई, नयनतारा की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल
100 करोड़ का बजट, कमाई सिर्फ 3 करोड़, नयनतारा की फिल्म का बुरा हाल
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
बिहार
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget