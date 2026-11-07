दीवाली के त्योहार पर घर की सजावट के लिए लोग कई तरह की तैयारी करते हैं. कोई घर में लाइट लगाता है तो कोई फूलों और दीयों से सजावट करता है. वहीं, रंगोली के बिना त्योहार की सजावट अधूरी लगती है. रंग-बिरंगे रंगों से बनी रंगोली घर के आंगन और दरवाजे की खूबसूरती बढ़ा देती है. अगर आपको रंगोली बनाना ज्यादा नहीं आता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान डिजाइन की मदद से आप घर पर ही सुंदर रंगोली बना सकते हैं.

फूलों वाली रंगोली से सजाएं घर का आंगन

दीवाली पर फूलों वाली रंगोली बनाना अच्छा आइडिया है. इसके लिए आप गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले आंगन या दरवाजे के पास गोल आकार बनाएं. इसके बाद अलग-अलग रंगों के फूलों की पंखुड़ियों को एक के बाद एक सजाएं. बीच में छोटा सा दीया रखकर इसे और सुंदर बनाएं. अगर आपके पास ताजे फूल नहीं हैं तो बाजार में मिलने वाले रंगीन रंगों से भी फूलों जैसी डिजाइन बनाई जा सकती है. यह रंगोली कम समय में तैयार हो जाती है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है.

यह भी पढ़ें :Diwali Diya Safety: दिवाली पर घर की इन जगहों पर भूलकर भी न जलाएं दीए, हो सकता है खतरा

दीये और गोल आकार वाली रंगोली भी है खास

अगर आप कुछ आसान लेकिन सुंदर बनाना चाहते हैं तो गोल आकार वाली रंगोली बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले चॉक या पेंसिल से जमीन पर एक बड़ा गोला बनाएं. फिर उसके अंदर छोटे-छोटे गोल आकार और पंखुड़ियों जैसी डिजाइन तैयार करें. इसमें लाल, पीले, हरे और नीले रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं. रंगोली के चारों तरफ छोटे दीये रखने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है. आप चाहें तो बीच में कमल का फूल या शुभ-लाभ भी बना सकते हैं. यह डिजाइन घर के मुख्य दरवाजे के पास अच्छी लगेगी.

चावल और फूलों से बनाएं आसान रंगोली

रंगोली बनाने के लिए हमेशा बाजार से महंगे रंग खरीदने की जरूरत नहीं होती. आप चावल, हल्दी, कुमकुम और फूलों की मदद से भी सुंदर डिजाइन बना सकते हैं. सफेद चावल से किसी डिजाइन की बाहरी लाइन बनाएं और उसके अंदर हल्दी या कुमकुम से रंग भरें. इसके अलावा, पत्तियों और फूलों से छोटे-छोटे पैटर्न तैयार करें. अगर घर में बच्चे भी रंगोली बनाना चाहते हैं तो उनके लिए छोटे फूल, दीया या स्वास्तिक जैसी आसान डिजाइन चुनें. इस तरह कम सामान और थोड़ी सी मेहनत से दीवाली पर घर को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : Carpet Dent Removal: कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल