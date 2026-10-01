Damp Cloth Trick For Kneaded Wheat Dough: आटा भारतीय घरों की रसोई का अहम हिस्सा है. दाल, सब्जी या किसी भी दूसरी डिश के साथ गर्मागर्म रोटी खाना लगभग हर घर में पसंद किया जाता है. नरम और गोल रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को पानी की मदद से अच्छी तरह गूंथा जाता है. कई लोग इसमें थोड़ा तेल भी डालते हैं, जिससे आटा नरम रहता है और रोटियां भी मुलायम बनती हैं. आमतौर पर गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रख दिया जाता है, लेकिन हर किसी के घर में हमेशा फ्रिज उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में पुराने समय में लोग आटे को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए कुछ घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करते थे.

गांवों में पहले हर घर में फ्रिज नहीं हुआ करता था. ऐसे समय में गूंथे हुए आटे को जरूरत के हिसाब से ही तैयार किया जाता था और उसे ठंडी, साफ जगह पर रखा जाता था. अगर आपको भी कुछ घंटों के लिए गूंथा हुआ आटा रखना है और फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

गूंथे हुए आटे को ढककर रखें

आटा गूंथने के बाद उसे खुला छोड़ना ठीक नहीं है. खुले में रखने से आटे की ऊपरी सतह जल्दी सूख सकती है और उस पर धूल-मिट्टी भी जम सकती है. इसलिए आटे को किसी साफ बर्तन में रखें और ऊपर से साफ गीले कपड़े से ढक दें. कपड़ा इतना गीला न हो कि उसका पानी आटे में जमा होने लगे. इसका मकसद सिर्फ आटे की सतह को सूखने से बचाना है. पुराने समय में घरों में आटे को ढककर रखने का यह तरीका काफी आम था. खासकर तब, जब आटा कुछ ही घंटों में इस्तेमाल किया जाना हो.





ठंडी और छायादार जगह पर रखें

अगर फ्रिज नहीं है, तो गूंथे हुए आटे को रसोई की ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप न आती हो और गर्मी कम हो. गैस चूल्हे, ओवन या किसी गर्म उपकरण के पास आटा रखने से बचें. गर्म जगह पर आटा जल्दी गर्म हो सकता है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है. गांवों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल चीजों को अपेक्षाकृत ठंडी रखने के लिए किया जाता था. अगर आपके पास साफ और उपयुक्त मिट्टी का बर्तन है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन बर्तन पूरी तरह साफ और सूखा होना चाहिए.

आटे में थोड़ा तेल लगाएं

गूंथे हुए आटे की सतह पर बहुत हल्की परत में तेल लगाया जा सकता है. इससे आटे की ऊपरी सतह जल्दी सूखने से बच सकती है. तेल लगाने के बाद आटे को अच्छी तरह ढककर रखें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है. यह तरीका खासतौर पर तब उपयोगी हो सकता है, जब आटा कुछ समय बाद रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करना हो.





जरूरत के हिसाब से ही आटा गूंथें

बिना फ्रिज गूंथे हुए आटे को लंबे समय तक रखने के बजाय जरूरत के हिसाब से आटा तैयार करना बेहतर है. पुराने समय में भी कई घरों में दिनभर की जरूरत के अनुसार ही आटा गूंथा जाता था. इससे आटा लंबे समय तक रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ताजी रोटियां बनाई जा सकती थीं. अगर आपको पता है कि कुछ घंटों बाद ही रोटी बनानी है, तो उतनी ही मात्रा में आटा गूंथें. इससे बचे हुए आटे को सुरक्षित रखने की चिंता भी कम होगी.

गर्म मौसम में रखें खास सावधानी

यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिना फ्रिज गूंथे हुए आटे को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना सही नहीं है, खासकर गर्मी या बहुत उमस वाले मौसम में. तापमान ज्यादा होने पर आटा जल्दी खराब हो सकता है. अगर आटे से अजीब गंध आने लगे, उसका रंग या बनावट बदल जाए या वह सामान्य से ज्यादा चिपचिपा लगे, तो उसे इस्तेमाल न करें. इसलिए बिना फ्रिज वाला घरेलू तरीका केवल थोड़े समय के लिए ही अपनाना बेहतर है. अगर आटे को लंबे समय तक बचाकर रखना है, तो फ्रिज में रखना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है.

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गांवों में अपनाए जाने वाले पुराने तरीकों की खासियत यही थी कि खाना जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता था और उसे साफ-सुथरी, ठंडी जगह पर ढककर रखा जाता था. अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है, तो गूंथे हुए आटे को साफ बर्तन में रखकर ढकें, धूप और गर्मी से बचाएं और संभव हो तो कुछ ही घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लें. इससे आटे को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक रखने से बचा जा सकता है.

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