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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Tap: नल से धीमा आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

Kitchen Tap: नल से धीमा आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

Home Tips: नल के बिल्कुल आगे एक छोटी जाली लगी होती है, जिसे एरेटर कहा जाता है. इसका काम पानी में हवा मिलाना है, ताकि नल खोलने पर पानी इधर-उधर न बिखरे और उसकी धार एक जैसी बनी रहे.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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Why Kitchen Tap Has Slow Water Flow: नल से पानी पहले की तरह तेज नहीं आ रहा है और कुछ ही देर में भरने वाला बर्तन भी अब काफी समय ले रहा है? अगर किचन के नल से पानी धीमी धार में निकल रहा है, तो जरूरी नहीं कि घर की पूरी पाइपलाइन में कोई बड़ी खराबी हो. कई बार इसकी वजह नल का एक छोटा-सा हिस्सा होता है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए हर बार प्लंबर बुलाने या नया नल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर पर ही कुछ आसान तरीकों से इसकी सफाई करके पानी का फ्लो पहले जैसा कर सकते हैं.

नल के इस छोटे हिस्से में छिपी हो सकती है वजह

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नल के बिल्कुल आगे एक छोटी जाली लगी होती है, जिसे एरेटर कहा जाता है. इसका काम पानी में हवा मिलाना है, ताकि नल खोलने पर पानी इधर-उधर न बिखरे और उसकी धार एक जैसी बनी रहे. यह पानी की खपत को कम करने में भी मदद करता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल के साथ इस छोटी-सी जाली में गंदगी, मिट्टी और पानी में मौजूद मिनरल्स जमा होने लगते हैं. अगर आपके घर में हार्ड वॉटर आता है, तो यह समस्या जल्दी हो सकती है. नल के मुंह के आसपास जमा सफेद परत भी इस बात का संकेत हो सकती है कि अंदर एरेटर पर भी मिनरल्स जम चुके हैं. धीरे-धीरे यह जाली इतनी भर जाती है कि पानी के निकलने की जगह कम हो जाती है और नल से तेज धार की जगह धीमा पानी आने लगता है.


Kitchen Tap: नल से धीमा आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

किचन में यह समस्या खास तौर पर परेशान कर सकती है. सुबह जल्दी-जल्दी पानी भरना हो, बच्चों की बोतलें साफ करनी हों या खाना बनाने के लिए बर्तन भरना हो, हर काम में अतिरिक्त समय लगने लगता है. ऐसे में सबसे पहले नल के एरेटर को चेक करना चाहिए.

बिना प्लंबर बुलाए ऐसे करें सफाई

सबसे पहले नल के आगे लगे एरेटर को हाथ से खोलने की कोशिश करें. अगर यह आसानी से नहीं खुल रहा है, तो नल पर एक कपड़ा लपेटकर प्लायर की मदद से इसे धीरे-धीरे घुमा सकते हैं. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर न लगाएं, वरना नल की फिनिश या थ्रेड खराब हो सकता है.

एरेटर निकल जाने के बाद इसे सफेद सिरके में करीब 30 मिनट के लिए भिगोकर रखें. इससे जाली पर जमा कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स ढीले होने लगेंगे. इसके बाद किसी पुराने टूथब्रश से इसे हल्के हाथ से साफ करें. जाली के छोटे-छोटे छेदों में जमा गंदगी भी इस दौरान निकल सकती है. कुछ नलों में एरेटर अंदर की तरफ लगा होता है, इसलिए उसे हाथ से निकालना मुश्किल हो सकता है. खासकर कुछ Moen जैसे नलों में इसे निकालने के लिए अलग टूल की जरूरत पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में सही एरेटर रिमूवल टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे एरेटर को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और नल पर खरोंच आने का खतरा भी कम रहता है.


Kitchen Tap: नल से धीमा आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

सफाई से पानी का फ्लो ही नहीं, पानी की बर्बादी भी कम हो सकती है

एरेटर में गंदगी जमा होने से पानी की धार धीमी हो जाती है और कई बार लोग जरूरत से ज्यादा देर तक नल खुला छोड़ देते हैं. इससे पानी की बर्बादी बढ़ सकती है. कुछ मामलों में पानी को भरने में ज्यादा समय लगने के कारण गर्म पानी का भी अधिक इस्तेमाल हो जाता है, जिससे पानी के साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ सकती है. इसी वजह से कुछ महीनों के अंतराल पर नल के एरेटर की जांच और सफाई करना एक आसान घरेलू आदत हो सकती है. इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता और नल का इस्तेमाल भी आसान बना रहता है.

इसे भी पढ़ें : घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद

सिर्फ किचन का नल ही नहीं, इन्हें भी करें चेक

अगर किचन के नल में यह समस्या मिलती है, तो घर के दूसरे नलों और शॉवरहेड को भी एक बार जरूर देख लें. इनमें भी समय के साथ पानी में मौजूद मिनरल्स जमा हो सकते हैं. खासकर बाथरूम के नल और शॉवर में धीरे-धीरे फ्लो कम होने की समस्या दिखाई दे सकती है. हर कुछ महीने में इनकी सफाई कर लेने से अचानक पानी का प्रेशर कम होने जैसी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है. खासकर सुबह के समय, जब घर में एक साथ कई लोग नल का इस्तेमाल करते हैं, तब पानी का अच्छा फ्लो काफी जरूरी होता है.

सफाई के बाद भी पानी धीमा आए तो क्या करें?

अगर एरेटर को अच्छी तरह साफ करने के बाद भी पानी की धार कमजोर बनी हुई है, तो समस्या सिर्फ एरेटर तक सीमित नहीं हो सकती. कई बार नल के अंदर भी मिनरल्स जमा हो जाते हैं या उसके छोटे रबर वॉशर खराब हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में पूरे नल को बदलने की जरूरत जरूरी नहीं है. कई बार सिर्फ एरेटर बदलने से ही समस्या दूर हो जाती है. नया एरेटर खरीदते समय अपने नल के मॉडल और साइज का ध्यान रखें. इसे बदलना भी आमतौर पर काफी आसान होता है और इसके लिए किसी बड़े प्लंबिंग काम की जरूरत नहीं पड़ती.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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