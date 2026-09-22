Why Kitchen Tap Has Slow Water Flow: नल से पानी पहले की तरह तेज नहीं आ रहा है और कुछ ही देर में भरने वाला बर्तन भी अब काफी समय ले रहा है? अगर किचन के नल से पानी धीमी धार में निकल रहा है, तो जरूरी नहीं कि घर की पूरी पाइपलाइन में कोई बड़ी खराबी हो. कई बार इसकी वजह नल का एक छोटा-सा हिस्सा होता है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए हर बार प्लंबर बुलाने या नया नल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर पर ही कुछ आसान तरीकों से इसकी सफाई करके पानी का फ्लो पहले जैसा कर सकते हैं.

नल के इस छोटे हिस्से में छिपी हो सकती है वजह

नल के बिल्कुल आगे एक छोटी जाली लगी होती है, जिसे एरेटर कहा जाता है. इसका काम पानी में हवा मिलाना है, ताकि नल खोलने पर पानी इधर-उधर न बिखरे और उसकी धार एक जैसी बनी रहे. यह पानी की खपत को कम करने में भी मदद करता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल के साथ इस छोटी-सी जाली में गंदगी, मिट्टी और पानी में मौजूद मिनरल्स जमा होने लगते हैं. अगर आपके घर में हार्ड वॉटर आता है, तो यह समस्या जल्दी हो सकती है. नल के मुंह के आसपास जमा सफेद परत भी इस बात का संकेत हो सकती है कि अंदर एरेटर पर भी मिनरल्स जम चुके हैं. धीरे-धीरे यह जाली इतनी भर जाती है कि पानी के निकलने की जगह कम हो जाती है और नल से तेज धार की जगह धीमा पानी आने लगता है.





किचन में यह समस्या खास तौर पर परेशान कर सकती है. सुबह जल्दी-जल्दी पानी भरना हो, बच्चों की बोतलें साफ करनी हों या खाना बनाने के लिए बर्तन भरना हो, हर काम में अतिरिक्त समय लगने लगता है. ऐसे में सबसे पहले नल के एरेटर को चेक करना चाहिए.

बिना प्लंबर बुलाए ऐसे करें सफाई

सबसे पहले नल के आगे लगे एरेटर को हाथ से खोलने की कोशिश करें. अगर यह आसानी से नहीं खुल रहा है, तो नल पर एक कपड़ा लपेटकर प्लायर की मदद से इसे धीरे-धीरे घुमा सकते हैं. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर न लगाएं, वरना नल की फिनिश या थ्रेड खराब हो सकता है.

एरेटर निकल जाने के बाद इसे सफेद सिरके में करीब 30 मिनट के लिए भिगोकर रखें. इससे जाली पर जमा कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स ढीले होने लगेंगे. इसके बाद किसी पुराने टूथब्रश से इसे हल्के हाथ से साफ करें. जाली के छोटे-छोटे छेदों में जमा गंदगी भी इस दौरान निकल सकती है. कुछ नलों में एरेटर अंदर की तरफ लगा होता है, इसलिए उसे हाथ से निकालना मुश्किल हो सकता है. खासकर कुछ Moen जैसे नलों में इसे निकालने के लिए अलग टूल की जरूरत पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में सही एरेटर रिमूवल टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे एरेटर को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और नल पर खरोंच आने का खतरा भी कम रहता है.





सफाई से पानी का फ्लो ही नहीं, पानी की बर्बादी भी कम हो सकती है

एरेटर में गंदगी जमा होने से पानी की धार धीमी हो जाती है और कई बार लोग जरूरत से ज्यादा देर तक नल खुला छोड़ देते हैं. इससे पानी की बर्बादी बढ़ सकती है. कुछ मामलों में पानी को भरने में ज्यादा समय लगने के कारण गर्म पानी का भी अधिक इस्तेमाल हो जाता है, जिससे पानी के साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ सकती है. इसी वजह से कुछ महीनों के अंतराल पर नल के एरेटर की जांच और सफाई करना एक आसान घरेलू आदत हो सकती है. इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता और नल का इस्तेमाल भी आसान बना रहता है.

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सिर्फ किचन का नल ही नहीं, इन्हें भी करें चेक

अगर किचन के नल में यह समस्या मिलती है, तो घर के दूसरे नलों और शॉवरहेड को भी एक बार जरूर देख लें. इनमें भी समय के साथ पानी में मौजूद मिनरल्स जमा हो सकते हैं. खासकर बाथरूम के नल और शॉवर में धीरे-धीरे फ्लो कम होने की समस्या दिखाई दे सकती है. हर कुछ महीने में इनकी सफाई कर लेने से अचानक पानी का प्रेशर कम होने जैसी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है. खासकर सुबह के समय, जब घर में एक साथ कई लोग नल का इस्तेमाल करते हैं, तब पानी का अच्छा फ्लो काफी जरूरी होता है.

सफाई के बाद भी पानी धीमा आए तो क्या करें?

अगर एरेटर को अच्छी तरह साफ करने के बाद भी पानी की धार कमजोर बनी हुई है, तो समस्या सिर्फ एरेटर तक सीमित नहीं हो सकती. कई बार नल के अंदर भी मिनरल्स जमा हो जाते हैं या उसके छोटे रबर वॉशर खराब हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में पूरे नल को बदलने की जरूरत जरूरी नहीं है. कई बार सिर्फ एरेटर बदलने से ही समस्या दूर हो जाती है. नया एरेटर खरीदते समय अपने नल के मॉडल और साइज का ध्यान रखें. इसे बदलना भी आमतौर पर काफी आसान होता है और इसके लिए किसी बड़े प्लंबिंग काम की जरूरत नहीं पड़ती.

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