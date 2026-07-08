ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'

ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगियों पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान कई सहयोगी देशों का रवैया उन्हें बेहद निराश करने वाला रहा. उन्होंने दावा किया कि वह जानबूझकर यह देख रहे थे कि संकट की घड़ी में कौन अमेरिका के साथ खड़ा होता है. ट्रंप के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम ने NATO की एकजुटता पर उनके पुराने संदेह को और मजबूत कर दिया है.

'मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था'

तुर्किये की राजधानी अंकारा में NATO नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें NATO से काफी निराशा हुई. उन्होंने कहा, 'हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था. मैं देखना चाहता था कि जरूरत पड़ने पर कौन अमेरिका के साथ खड़ा होता है.' ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वर्षों से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करता आया है, लेकिन उन्हें हमेशा संदेह रहा कि क्या वही देश मुश्किल समय में अमेरिका का साथ देंगे.

ईरान पर कार्रवाई में सहयोग नहीं मिलने से बढ़ी नाराजगी

ट्रंप की नाराजगी की बड़ी वजह यह रही कि कुछ NATO देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी. इतना ही नहीं, कई देशों ने रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए सैन्य सहयोग देने से भी इनकार कर दिया. ट्रंप का मानना है कि इन फैसलों ने NATO की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इटली की प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना

ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मेलोनी ने होर्मुज स्ट्रेट और ईरान से जुड़े अमेरिकी अभियान में सहयोग नहीं किया, जिससे दोनों नेताओं के रिश्तों में कुछ खटास आई. हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वह मेलोनी को पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने गलत फैसला लिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोप खाड़ी क्षेत्र के तेल पर काफी निर्भर है, जबकि अमेरिका के पास खुद पर्याप्त तेल संसाधन हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के लिए अपनी जरूरत नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए कार्रवाई करता है.

यूरोपीय नेताओं पर पहले भी कर चुके हैं हमला

ईरान संकट शुरू होने के बाद ट्रंप लगातार कई यूरोपीय नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं. उन्होंने पहले इटली की प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टिप्पणी भी की थी. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भी उन्होंने कमजोर नेता बताया और कहा कि ईरान संकट पर उनका रुख किसी मजबूत नेतृत्व जैसा नहीं था. वहीं NATO महासचिव मार्क रुटे भी ट्रंप का रुख बदलने में सफल नहीं रहे.

तुर्किये की भूमिका की तारीफ

ट्रंप ने तुर्किये और राष्ट्रपति एर्दोआन की सराहना करते हुए कहा कि तुर्किये ने क्षेत्रीय हालात को अच्छी तरह समझा और तनाव कम करने की कोशिशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि तुर्किये के पास मजबूत सैन्य क्षमता होने के बावजूद उसने सीधे युद्ध में शामिल होने का फैसला नहीं किया, जो एक जिम्मेदार कदम था.

'यह युद्ध नहीं, परमाणु क्षमता खत्म करने का अभियान'

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को युद्ध मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा सैन्य अभियान है. उन्होंने यह भी दावा किया कि एर्दोआन भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे और इस मुद्दे पर दोनों देशों की सोच एक जैसी है.

NATO शिखर सम्मेलन में ईरान संकट रहेगा प्रमुख मुद्दा

अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व के मौजूदा संकट, ईरान से बढ़ते तनाव, गठबंधन की एकजुटता और सदस्य देशों की साझा सुरक्षा जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. ऐसे समय में ट्रंप के बयान ने NATO के भीतर मतभेदों को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है.