हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'

ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'

NATO Summit: ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगियों पर खुलकर नाराजगी जताई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगियों पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान कई सहयोगी देशों का रवैया उन्हें बेहद निराश करने वाला रहा. उन्होंने दावा किया कि वह जानबूझकर यह देख रहे थे कि संकट की घड़ी में कौन अमेरिका के साथ खड़ा होता है. ट्रंप के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम ने NATO की एकजुटता पर उनके पुराने संदेह को और मजबूत कर दिया है.

'मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था'
तुर्किये की राजधानी अंकारा में NATO नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें NATO से काफी निराशा हुई. उन्होंने कहा, 'हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था. मैं देखना चाहता था कि जरूरत पड़ने पर कौन अमेरिका के साथ खड़ा होता है.' ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वर्षों से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करता आया है, लेकिन उन्हें हमेशा संदेह रहा कि क्या वही देश मुश्किल समय में अमेरिका का साथ देंगे.

ईरान पर कार्रवाई में सहयोग नहीं मिलने से बढ़ी नाराजगी
ट्रंप की नाराजगी की बड़ी वजह यह रही कि कुछ NATO देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी. इतना ही नहीं, कई देशों ने रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए सैन्य सहयोग देने से भी इनकार कर दिया. ट्रंप का मानना है कि इन फैसलों ने NATO की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इटली की प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना
ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मेलोनी ने होर्मुज स्ट्रेट और ईरान से जुड़े अमेरिकी अभियान में सहयोग नहीं किया, जिससे दोनों नेताओं के रिश्तों में कुछ खटास आई. हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वह मेलोनी को पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने गलत फैसला लिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोप खाड़ी क्षेत्र के तेल पर काफी निर्भर है, जबकि अमेरिका के पास खुद पर्याप्त तेल संसाधन हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के लिए अपनी जरूरत नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए कार्रवाई करता है.

यूरोपीय नेताओं पर पहले भी कर चुके हैं हमला
ईरान संकट शुरू होने के बाद ट्रंप लगातार कई यूरोपीय नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं. उन्होंने पहले इटली की प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टिप्पणी भी की थी. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भी उन्होंने कमजोर नेता बताया और कहा कि ईरान संकट पर उनका रुख किसी मजबूत नेतृत्व जैसा नहीं था. वहीं NATO महासचिव मार्क रुटे भी ट्रंप का रुख बदलने में सफल नहीं रहे.

तुर्किये की भूमिका की तारीफ

ट्रंप ने तुर्किये और राष्ट्रपति एर्दोआन की सराहना करते हुए कहा कि तुर्किये ने क्षेत्रीय हालात को अच्छी तरह समझा और तनाव कम करने की कोशिशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि तुर्किये के पास मजबूत सैन्य क्षमता होने के बावजूद उसने सीधे युद्ध में शामिल होने का फैसला नहीं किया, जो एक जिम्मेदार कदम था.

'यह युद्ध नहीं, परमाणु क्षमता खत्म करने का अभियान'
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को युद्ध मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा सैन्य अभियान है. उन्होंने यह भी दावा किया कि एर्दोआन भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे और इस मुद्दे पर दोनों देशों की सोच एक जैसी है.

NATO शिखर सम्मेलन में ईरान संकट रहेगा प्रमुख मुद्दा
अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व के मौजूदा संकट, ईरान से बढ़ते तनाव, गठबंधन की एकजुटता और सदस्य देशों की साझा सुरक्षा जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. ऐसे समय में ट्रंप के बयान ने NATO के भीतर मतभेदों को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Donald Trump NATO NATO Summit Iran War DONALD Trump US Iran Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'
ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'
विश्व
तुर्किए को F-35 फाइटर जेट बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 
तुर्किए को F-35 बेचेगा अमेरिका? NATO समिट में ट्रंप ने दिया जवाब, सुनकर भड़क उठेंगे नेतन्याहू 
विश्व
Iran-US War: अमेरिकी एयरस्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब, IRGC बोली- US के 85 सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान
अमेरिकी एयरस्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब, IRGC बोली- US के 85 सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान
विश्व
US-Iran War LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने
LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget