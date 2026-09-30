Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsवॉशिंग मशीन में नहीं साफ हो रहा शर्ट का कॉलर, ये ट्रिक आएगी काम

वॉशिंग मशीन में नहीं साफ हो रहा शर्ट का कॉलर, ये ट्रिक आएगी काम

क्या आप भी बार बार शर्ट धो कर परेशान हो गए हैं और तब भी शर्ट का कॉलर गंदा ही दिखाई देता है तो वॉशिंग मशीन में डालने से पहले इस आसान तरीके से कॉलर साफ करें

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 30 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

शर्ट  का कॉलर शरीर के सबसे ज्यादा पसीने और धूल के संपर्क में आता है. इसी वजह से यहां जल्दी गंदगी, तेल और पसीने के निशान जम जाते हैं. कई बार वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता. ऐसे में शर्ट को बार-बार धोने के बजाय वॉश करने से पहले कॉलर पर थोड़ी प्री-क्लीनिंग की जाती है. इसके लिए घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद ली जा सकती है.

पहले कॉलर पर लगाएं लिक्विड डिटर्जेंट

शर्ट को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले उसे फैलाकर कॉलर को अच्छी तरह देखें. जहां ज्यादा गंदगी जमा है, वहां थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट लगाएं . इसे कॉलर के दोनों तरफ हल्के हाथ से फैलाएं और करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद किसी सॉफ्ट टूथब्रश या पुराने मुलायम ब्रश से कॉलर को धीरे-धीरे साफ करें. बहुत तेज रगड़ने से कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं, इसलिए हल्के हाथ से ही सफाई करें.अगर कॉलर पर पसीने और तेल की वजह से ज्यादा गंदगी है तो डिटर्जेंट लगाने के बाद हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि शर्ट के केयर लेबल पर दिए वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस जरूर देखें.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
कॉटन या फाइबर? कौनसी रजाई लेना है फायदे का सौदा, जान लें
कॉटन या फाइबर? कौनसी रजाई लेना है फायदे का सौदा, जान लें
Home Tips
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
Home Tips
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
Home Tips
Tile Cleaning Hacks: क्या गंदी हो गई हैं बाथरूम की टाइलें? 1 ट्रिक से शीशे सी चमकाएं
क्या गंदी हो गई हैं बाथरूम की टाइलें? 1 ट्रिक से शीशे सी चमकाएं

बेकिंग सोडा का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

ज्यादा जिद्दी दाग के लिए बेकिंग सोडा और थोड़े पानी का हल्का पेस्ट बनाया जा सकता है. इसे केवल गंदे हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सॉफ्ट ब्रश से हल्के हाथ से साफ करें. इसके बाद शर्ट को सामान्य तरीके से वॉशिंग मशीन में धोया जाता है. कलर्ड कपड़ों पर किसी भी घरेलू क्लीनिंग मिक्सचर को इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर रहता है. इससे रंग खराब होने की समस्या से बचा जा सकता है

यह भी पढ़ें : Tile Cleaning Hacks: क्या गंदी हो गई हैं बाथरूम की टाइलें? 1 ट्रिक से शीशे सी चमकाएं

शर्ट धोते समय इन बातों का रखें ध्यान

कॉलर को साफ रखने के लिए शर्ट को बहुत ज्यादा गंदा होने तक पहनने से बचें. पसीना ज्यादा आने पर शर्ट को जल्द धोना बेहतर रहता है. वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले कॉलर और कफ्स की हल्की सफाई कर देने से दाग आसानी से निकलते हैं.सफेद शर्ट के लिए भी तेज केमिकल या ब्लीच का इस्तेमाल हर बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कपड़े के रेशे कमजोर हो सकते हैं. शर्ट के फैब्रिक के हिसाब से डिटर्जेंट और वॉशिंग मोड चुनना जरूरी है.अगर कॉलर पर पुराना दाग है जो कई बार धोने के बाद भी नहीं निकल रहा तो उसे जोर से रगड़ने के बजाय लॉन्ड्री प्रोफेशनल से सफाई करवाना बेहतर रहता है. सही समय पर कॉलर की प्री-क्लीनिंग करने से शर्ट ज्यादा साफ रहती है और कपड़े को बार-बार धोने की जरूरत भी कम होती है.

यह भी पढ़ें : How To Remove Fridge Smell: फ्रिज से आ रही बदबू, इस ट्रिक से हो जाएगी दूर

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
कॉटन या फाइबर? कौनसी रजाई लेना है फायदे का सौदा, जान लें
कॉटन या फाइबर? कौनसी रजाई लेना है फायदे का सौदा, जान लें
Home Tips
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
Home Tips
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
Home Tips
Tile Cleaning Hacks: क्या गंदी हो गई हैं बाथरूम की टाइलें? 1 ट्रिक से शीशे सी चमकाएं
क्या गंदी हो गई हैं बाथरूम की टाइलें? 1 ट्रिक से शीशे सी चमकाएं
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget