वॉशिंग मशीन में नहीं साफ हो रहा शर्ट का कॉलर, ये ट्रिक आएगी काम

शर्ट का कॉलर शरीर के सबसे ज्यादा पसीने और धूल के संपर्क में आता है. इसी वजह से यहां जल्दी गंदगी, तेल और पसीने के निशान जम जाते हैं. कई बार वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता. ऐसे में शर्ट को बार-बार धोने के बजाय वॉश करने से पहले कॉलर पर थोड़ी प्री-क्लीनिंग की जाती है. इसके लिए घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद ली जा सकती है.

पहले कॉलर पर लगाएं लिक्विड डिटर्जेंट

शर्ट को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले उसे फैलाकर कॉलर को अच्छी तरह देखें. जहां ज्यादा गंदगी जमा है, वहां थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट लगाएं . इसे कॉलर के दोनों तरफ हल्के हाथ से फैलाएं और करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद किसी सॉफ्ट टूथब्रश या पुराने मुलायम ब्रश से कॉलर को धीरे-धीरे साफ करें. बहुत तेज रगड़ने से कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं, इसलिए हल्के हाथ से ही सफाई करें.अगर कॉलर पर पसीने और तेल की वजह से ज्यादा गंदगी है तो डिटर्जेंट लगाने के बाद हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि शर्ट के केयर लेबल पर दिए वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस जरूर देखें.

बेकिंग सोडा का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

ज्यादा जिद्दी दाग के लिए बेकिंग सोडा और थोड़े पानी का हल्का पेस्ट बनाया जा सकता है. इसे केवल गंदे हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सॉफ्ट ब्रश से हल्के हाथ से साफ करें. इसके बाद शर्ट को सामान्य तरीके से वॉशिंग मशीन में धोया जाता है. कलर्ड कपड़ों पर किसी भी घरेलू क्लीनिंग मिक्सचर को इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर रहता है. इससे रंग खराब होने की समस्या से बचा जा सकता है

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शर्ट धोते समय इन बातों का रखें ध्यान

कॉलर को साफ रखने के लिए शर्ट को बहुत ज्यादा गंदा होने तक पहनने से बचें. पसीना ज्यादा आने पर शर्ट को जल्द धोना बेहतर रहता है. वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले कॉलर और कफ्स की हल्की सफाई कर देने से दाग आसानी से निकलते हैं.सफेद शर्ट के लिए भी तेज केमिकल या ब्लीच का इस्तेमाल हर बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कपड़े के रेशे कमजोर हो सकते हैं. शर्ट के फैब्रिक के हिसाब से डिटर्जेंट और वॉशिंग मोड चुनना जरूरी है.अगर कॉलर पर पुराना दाग है जो कई बार धोने के बाद भी नहीं निकल रहा तो उसे जोर से रगड़ने के बजाय लॉन्ड्री प्रोफेशनल से सफाई करवाना बेहतर रहता है. सही समय पर कॉलर की प्री-क्लीनिंग करने से शर्ट ज्यादा साफ रहती है और कपड़े को बार-बार धोने की जरूरत भी कम होती है.

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