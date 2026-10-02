How To Fix Loose Pressure Cooker Gasket: प्रेशर कुकर हमारी रोजमर्रा की किचन का एक जरूरी हिस्सा है. दाल, चावल और सब्जियां बनाने से लेकर पानी उबालने तक, कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. कुकर में खाना जल्दी तैयार हो जाता है और समय भी बचता है. लेकिन इसके साथ थोड़ी सावधानी बरतना भी जरूरी है, क्योंकि प्रेशर कुकर में भाप और दबाव बनता है. ऐसे में कुकर के किसी भी हिस्से में खराबी होने पर उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है.

कुकर के ढक्कन के अंदर लगा रबर गैसकेट भी इसी का एक जरूरी हिस्सा है. यह ढक्कन को ठीक से सील करने में मदद करता है, जिससे कुकर के अंदर प्रेशर बनता है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद रबर ढीला पड़ सकता है, अपनी शेप खो सकता है या ठीक से फिट नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में कुकर बंद करने में परेशानी होती है और कई बार भाप भी बाहर निकलने लगती है.

अगर आपके कुकर का रबर ठीक से फिट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसे ध्यान से चेक करें. कई बार रबर अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकल जाता है या ढक्कन की ग्रूव में सही तरीके से नहीं बैठता. ऐसी स्थिति में रबर को निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और सूखने के बाद उसे ढक्कन की निर्धारित जगह पर ठीक से लगाएं. रबर को खींचकर या जबरदस्ती फिट करने की कोशिश न करें.





रबर पुराना या ढीला हो गया है तो क्या करें?

अगर रबर साफ करने और सही तरीके से लगाने के बाद भी ढक्कन ठीक से बंद नहीं हो रहा है, तो संभव है कि गैसकेट पुराना हो चुका हो. लगातार इस्तेमाल के कारण रबर की लचक कम हो जाती है और वह अपनी पुरानी शेप खोने लगता है. ऐसी स्थिति में उसे कसने के लिए घरेलू जुगाड़ करने के बजाय नया और सही साइज का गैसकेट लगाना ज्यादा सुरक्षित है.

रबर को ठंडा करने वाली ट्रिक

कई बार रबर गर्म होने या लगातार इस्तेमाल के कारण थोड़ा ढीला महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में उसे कुछ देर के लिए सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें. रबर को निकालकर साफ पानी से धोने के बाद पूरी तरह सूखने दें और फिर उसे वापस फिट करें. इससे अगर रबर सिर्फ अपनी जगह से खिसका हुआ है, तो वह ठीक से बैठ सकता है.





ढक्कन बंद करने से पहले जरूर करें ये चेक

कुकर का इस्तेमाल करने से पहले देखें कि रबर पूरे ढक्कन के चारों तरफ समान रूप से फिट है या नहीं. कहीं से रबर बाहर निकला हुआ तो नहीं है. इसके अलावा ढक्कन, रबर और कुकर के किनारे पर किसी तरह की गंदगी या खाने के अवशेष नहीं होने चाहिए. थोड़ी सी गंदगी भी सीलिंग को प्रभावित कर सकती है.

कुकर को हमेशा समतल जगह पर रखें

खाना बनाते समय प्रेशर कुकर को हमेशा सीधी और समतल जगह पर रखना चाहिए. गैस की आंच भी जरूरत के हिसाब से रखें और कुकर में तय मात्रा से ज्यादा पानी या सामग्री न भरें. कुकर का इस्तेमाल करते समय उसके ढक्कन, सीटी और सेफ्टी वाल्व को भी समय-समय पर चेक करते रहें.

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रबर की सफाई का रखें ध्यान

हर इस्तेमाल के बाद कुकर का रबर निकालकर अच्छी तरह धोना चाहिए. उसे साफ करने के बाद पूरी तरह सुखाकर रखें. रबर को बहुत ज्यादा खींचने, मोड़ने या किसी नुकीली चीज से निकालने की कोशिश न करें. इसे डिशवॉशर में डालने से भी बचें, क्योंकि ज्यादा गर्मी और गलत तरीके से सफाई करने पर रबर जल्दी खराब हो सकता है. ध्यान रखें, अगर गैसकेट में दरार आ गई है, वह बहुत ढीला हो गया है, कठोर हो चुका है या कुकर में प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा है, तो घरेलू जुगाड़ से उसे इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है. ऐसी स्थिति में कुकर के मॉडल के हिसाब से नया रबर गैसकेट लगाना ही बेहतर है. प्रेशर कुकर में किसी भी तरह का अस्थायी उपाय करने के बजाय उसकी खराब या घिसी हुई चीज को बदलना सबसे सुरक्षित तरीका है.

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