Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPressure Cooker Rubber: कुकर की रबर हो गई है ढीली? 2 मिनट में ऐसे करें सही

Pressure Cooker Rubber: कुकर की रबर हो गई है ढीली? 2 मिनट में ऐसे करें सही

Cooking Tips: कुकर के ढक्कन के अंदर लगा रबर गैसकेट भी इसी का एक जरूरी हिस्सा है. यह ढक्कन को ठीक से सील करने में मदद करता है, जिससे कुकर के अंदर प्रेशर बनता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

How To Fix Loose Pressure Cooker Gasket: प्रेशर कुकर हमारी रोजमर्रा की किचन का एक जरूरी हिस्सा है. दाल, चावल और सब्जियां बनाने से लेकर पानी उबालने तक, कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. कुकर में खाना जल्दी तैयार हो जाता है और समय भी बचता है. लेकिन इसके साथ थोड़ी सावधानी बरतना भी जरूरी है, क्योंकि प्रेशर कुकर में भाप और दबाव बनता है. ऐसे में कुकर के किसी भी हिस्से में खराबी होने पर उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है.

कुकर के ढक्कन के अंदर लगा रबर गैसकेट भी इसी का एक जरूरी हिस्सा है. यह ढक्कन को ठीक से सील करने में मदद करता है, जिससे कुकर के अंदर प्रेशर बनता है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद रबर ढीला पड़ सकता है, अपनी शेप खो सकता है या ठीक से फिट नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में कुकर बंद करने में परेशानी होती है और कई बार भाप भी बाहर निकलने लगती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Plastic Container Cleaning: प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जा रहे पीले दाग? अपनाएं ये तरीके
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जा रहे पीले दाग? अपनाएं ये तरीके
Home Tips
Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
Home Tips
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक

अगर आपके कुकर का रबर ठीक से फिट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसे ध्यान से चेक करें. कई बार रबर अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकल जाता है या ढक्कन की ग्रूव में सही तरीके से नहीं बैठता. ऐसी स्थिति में रबर को निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और सूखने के बाद उसे ढक्कन की निर्धारित जगह पर ठीक से लगाएं. रबर को खींचकर या जबरदस्ती फिट करने की कोशिश न करें.


Pressure Cooker Rubber: कुकर की रबर हो गई है ढीली? 2 मिनट में ऐसे करें सही

रबर पुराना या ढीला हो गया है तो क्या करें?

अगर रबर साफ करने और सही तरीके से लगाने के बाद भी ढक्कन ठीक से बंद नहीं हो रहा है, तो संभव है कि गैसकेट पुराना हो चुका हो. लगातार इस्तेमाल के कारण रबर की लचक कम हो जाती है और वह अपनी पुरानी शेप खोने लगता है. ऐसी स्थिति में उसे कसने के लिए घरेलू जुगाड़ करने के बजाय नया और सही साइज का गैसकेट लगाना ज्यादा सुरक्षित है.

रबर को ठंडा करने वाली ट्रिक

कई बार रबर गर्म होने या लगातार इस्तेमाल के कारण थोड़ा ढीला महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में उसे कुछ देर के लिए सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें. रबर को निकालकर साफ पानी से धोने के बाद पूरी तरह सूखने दें और फिर उसे वापस फिट करें. इससे अगर रबर सिर्फ अपनी जगह से खिसका हुआ है, तो वह ठीक से बैठ सकता है.


Pressure Cooker Rubber: कुकर की रबर हो गई है ढीली? 2 मिनट में ऐसे करें सही

ढक्कन बंद करने से पहले जरूर करें ये चेक

कुकर का इस्तेमाल करने से पहले देखें कि रबर पूरे ढक्कन के चारों तरफ समान रूप से फिट है या नहीं. कहीं से रबर बाहर निकला हुआ तो नहीं है. इसके अलावा ढक्कन, रबर और कुकर के किनारे पर किसी तरह की गंदगी या खाने के अवशेष नहीं होने चाहिए. थोड़ी सी गंदगी भी सीलिंग को प्रभावित कर सकती है.

कुकर को हमेशा समतल जगह पर रखें

खाना बनाते समय प्रेशर कुकर को हमेशा सीधी और समतल जगह पर रखना चाहिए. गैस की आंच भी जरूरत के हिसाब से रखें और कुकर में तय मात्रा से ज्यादा पानी या सामग्री न भरें. कुकर का इस्तेमाल करते समय उसके ढक्कन, सीटी और सेफ्टी वाल्व को भी समय-समय पर चेक करते रहें.

इसे भी पढ़ें : Kitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

रबर की सफाई का रखें ध्यान

हर इस्तेमाल के बाद कुकर का रबर निकालकर अच्छी तरह धोना चाहिए. उसे साफ करने के बाद पूरी तरह सुखाकर रखें. रबर को बहुत ज्यादा खींचने, मोड़ने या किसी नुकीली चीज से निकालने की कोशिश न करें. इसे डिशवॉशर में डालने से भी बचें, क्योंकि ज्यादा गर्मी और गलत तरीके से सफाई करने पर रबर जल्दी खराब हो सकता है. ध्यान रखें, अगर गैसकेट में दरार आ गई है, वह बहुत ढीला हो गया है, कठोर हो चुका है या कुकर में प्रेशर ठीक से नहीं बन रहा है, तो घरेलू जुगाड़ से उसे इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है. ऐसी स्थिति में कुकर के मॉडल के हिसाब से नया रबर गैसकेट लगाना ही बेहतर है. प्रेशर कुकर में किसी भी तरह का अस्थायी उपाय करने के बजाय उसकी खराब या घिसी हुई चीज को बदलना सबसे सुरक्षित तरीका है.

इसे भी पढ़ें : Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Plastic Container Cleaning: प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जा रहे पीले दाग? अपनाएं ये तरीके
प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जा रहे पीले दाग? अपनाएं ये तरीके
Home Tips
Gas Cylinder: महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
महीनों चलेगा गैस सिलेंडर! खाना बनाते वक्त करें बस ये 1 छोटा काम
Home Tips
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
Advertisement

वीडियोज

Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Round2Hell के Wasim ने ECL 3, New Video, Virat Kohli और Rohit Sharma पर की बात
Siwet Tomar ने Shahzad Poonawalla से Physical Confrontation पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैप्टन स्मित की दुनिया ने की तारीफ, राहुल की क्यों चुप्पी? BJP ने उठाए सवाल
कैप्टन स्मित की दुनिया ने की तारीफ, राहुल की क्यों चुप्पी? BJP ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
स्पोर्ट्स
अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?
अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget