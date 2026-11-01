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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा

'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा

'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. दुनियाभर में फिल्म ने 790 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी छाई हुई है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 17वें दिन 9.35 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 10.90 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म की कमाई में 70 परसेंट ग्रोथ दिखी. फिल्म को 22.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली और 8,738 शोज मिले. 

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किस भाषा में ज्यादा कमाई?

  • वहीं फिल्म ने तमिल भाषा में 6.70 करोड़ कमाए. फिल्म को 4,199 शोज मिल और 30.4 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.
  • हिंदी भाषा में फिल्म का कलेक्शन 1.45 करोड़ रहा. फिल्म को 3,549 शोज मिले और 13 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.
  • तेलुगू में फिल्म ने 90 लाख कमाए. फिल्म को 801 शोज मिले और 26.3 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.
  • कन्नड़ भाषा में फिल्म का कलक्शन 30 लाख रहा. फिल्म को 189 शोज मिले और 30 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

इस हिसाब से फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 444.75 करोड़ हो गया है. वहीं टोटल ग्रॉस कलेक्शन 520.35 करोड़ हो गया है. 

'जेलर 2' ने 17वें दिन 9.35 करोड़ की कमाई के साथ 2026 की इन बड़ी फिल्मों को पछाड़ा

'दृश्यम 3'- 6.25 करोड़
'बॉर्डर 3'- 7.25 करोड़
'मिर्जापुर: द मूवी'- 5 करोड़
बेथलहम कुडुम्बा यूनिट- 8.10
'पेद्दी'- 1.95 करोड़
'जन नायकन'- 2.55 करोड़

ये भी पढ़ें- 'रामायणम्' का फर्स्ट रिव्यू आउट, हार्ट टचिंग है रणबीर-यश की परफॉर्मेंस, ये हैं 7 स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस

'जेलर 2' का कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने 59.70 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 37.10 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 47.25 करोड़ रहा. चौथे दिन फिल्म ने 55.85 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 42.35 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 46.80 करोड़ कमाए. सातवें दिन 28.15 करोड़ और आठवें दिन 17.15 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले हफ्ते में 334.35 करोड़ कमा लिए. दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 95.55 करोड़ रहा. 16वें दिन फिल्म ने 5.50 करोड़ और 17वें दिन 9.35 करोड़ की कमाई की.

फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, मोहनलाल, ऋतिक रोशन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स दिखे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 01 Nov 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
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