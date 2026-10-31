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हिंदी न्यूज़शिक्षा Nidhi Razdan Education: कितनी पढ़ी-लिखी है उमर अब्दुल्ला की नई दुल्हन? देख लें एक-एक डिग्री 

 Nidhi Razdan Education: कितनी पढ़ी-लिखी है उमर अब्दुल्ला की नई दुल्हन? देख लें एक-एक डिग्री 

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर निधि राजदान के साथ शेयर करते हुए लिखा कल एक नई यात्रा की शुरुआत हुई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Oct 2026 05:38 PM (IST)
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Nidhi Razdan Education: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पत्रकार निधि राजदान के साथ एक फोटो शेयर करते हुए अपनी शादी की घोषणा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान के साथ एक फोटो शेयर की और उन्हें टैग करते हुए लिखा कल एक नई यात्रा की शुरुआत हुई. आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही 31 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली पत्नी पायल के साथ तलाक का ऐलान किया था. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लोग निधि राजदान के बारे में सर्च कर रहे हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला की नई दुल्हन निधि राजदान कितनी पढ़ी लिखी है. 

एक्स पर फोटो शेयर कर दी जानकारी 

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उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने एक्स पर दोनों की 4 फोटो शेयर कर अपनी शादी का ऐलान किया है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने शनिवार यानी आज शाम दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित जेके हाउस में डिनर भी रखा है, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही न्योता भेजा गया है.  आपको बता दें कि इन चुनिंदा मेहमानों की लिस्ट में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और महबूबा मुफ्ती तक के नाम सामने आ रहे हैं.

कौन है निधि राजदान?

निधि राजदान एक भारतीय पत्रकार है. उनकी पारिवारिक जड़ें जम्मू कश्मीर के बड़गांव से जुड़ी हुई है. निधि राजदान ने देश के कई बड़े नेशनल चैनलों में काम किया है. निधि राजदान को 2009 में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता में बेहतरीन काम करने के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी नवाजा गया था. इसके अलावा 2010 में उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से पत्रकारिता में बेहतरीन काम के लिए आउटस्टैंडिंग मीडिया प्रसेंस अवार्ड भी दिया गया था. 

कितनी पढ़ी लिखी है निधि राजदान?

निधि राजदान ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के एपीजे स्कूल शेख सराय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली से बैचलर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया.

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निधि राजदान का परिवार 

निधि राजदान का जन्म 11 अप्रैल 1977 को नई दिल्ली में हुआ था, हालांकि उनका परिवार जम्मू कश्मीर के बड़गांव का रहने वाला है. वहीं निधि राजदान की पहली शादी नीलेश मिश्रा से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया. इसके अलावा निधि राजदान के पिता महाराज कृष्ण राजदान भी पत्रकार रहे हैं. 

डॉक्टर बनना चाहती थी निधि राजधानी 

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि स्कूल के दिनों में निधि राजदान जर्नलिस्ट नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के सुझाव पर उन्होंने मीडिया में आने का फैसला किया.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 31 Oct 2026 05:38 PM (IST)
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