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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsLow Water Pressure: नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा

Low Water Pressure: नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा

Kitchen Sink Water Pressure: किसी भी घर की सबसे आम परेशानियों में से एक है. बर्तन धोने हों, खाना बनाना हो या रोजमर्रा के दूसरे काम, कम पानी का प्रेशर पूरे काम को प्रभावित कर सकता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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How To Fix Low Water Pressure In Kitchen Tap: घर में नल का पानी अगर धीमी धार से आने लगे तो ज्यादातर लोग इसे सप्लाई की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कई बार इसकी वजह वॉटर टैंक में जमा गंदगी, काई और मिनरल डिपॉजिट भी हो सकते हैं. समय के साथ टैंक के अंदर तलछट जमा होने लगती है, जो पाइपलाइन और आउटलेट को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में एक आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि किचन में रखा सफेद सिरका भी काम आ सकता है.

होम एक्सपर्ट के अनुसार वॉटर टैंक की नियमित सफाई न सिर्फ पानी को साफ रखने में मदद करती है, बल्कि पाइपलाइन में गंदगी पहुंचने की संभावना भी कम करती है. कई बार टैंक की दीवारों पर काई, गंदगी और मिनरल की परत जम जाती है, जिससे पानी की क्वालिटी प्रभावित होती है. यही कारण है कि समय-समय पर टैंक की सफाई की सलाह दी जाती है. 

कैसे करें सफाई?

अगर टैंक को पूरी तरह खाली करना संभव नहीं है, तब भी उसकी सफाई की जा सकती है. इसके लिए सफेद सिरका एक उपयोगी घरेलू उपाय माना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक भाग सफेद सिरके को तीन भाग पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जा सकता है. इसके बाद ब्रश की मदद से टैंक की दीवारों पर जमी गंदगी, काई और मिनरल डिपॉजिट को साफ किया जा सकता है. यह प्राकृतिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका माना जाता है.

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सफेद सिरके में मौजूद हल्के एसिडिक गुण जमी हुई परत को ढीला करने में मदद करते हैं। जब टैंक की दीवारों और आउटलेट के आसपास जमा गंदगी हटती है, तो पानी का फ्लो बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि कई लोग टैंक की सफाई के लिए इस घरेलू उपाय का इस्तेमाल करते हैं.

बेकिंग सोडा का यूज

इसके अलावा बेकिंग सोडा भी टैंक की सफाई में उपयोगी माना जाता है. बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर दीवारों पर लगी चिकनाई और गंदगी को साफ किया जा सकता है. हालांकि सफाई के बाद सतह को अच्छी तरह साफ करना जरूरी होता है ताकि कोई अवशेष न रह जाए. 

सफाई के दौरान रखें ध्यान

सफाई के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. सबसे पहले पानी की इनलेट सप्लाई बंद कर दें और उचित सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने पहनें. इसके साथ ही टैंक के अंदर सीधे तेज केमिकल डालने से बचें, क्योंकि इससे पानी की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. एक्सपर्ट केवल फूड-सेफ और हल्के क्लीनिंग विकल्पों के इस्तेमाल की सलाह देते हैं. अगर आपके घर में नल का पानी पहले की तुलना में कम फ्लो के साथ आ रहा है, तो वॉटर टैंक की सफाई पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है. सफेद सिरका जैसे साधारण घरेलू उपाय टैंक में जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकते हैं. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Water Tank Cleaning Low Water Pressure Tap Water Flow
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