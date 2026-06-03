नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा

How To Fix Low Water Pressure In Kitchen Tap: घर में नल का पानी अगर धीमी धार से आने लगे तो ज्यादातर लोग इसे सप्लाई की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कई बार इसकी वजह वॉटर टैंक में जमा गंदगी, काई और मिनरल डिपॉजिट भी हो सकते हैं. समय के साथ टैंक के अंदर तलछट जमा होने लगती है, जो पाइपलाइन और आउटलेट को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में एक आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि किचन में रखा सफेद सिरका भी काम आ सकता है.

होम एक्सपर्ट के अनुसार वॉटर टैंक की नियमित सफाई न सिर्फ पानी को साफ रखने में मदद करती है, बल्कि पाइपलाइन में गंदगी पहुंचने की संभावना भी कम करती है. कई बार टैंक की दीवारों पर काई, गंदगी और मिनरल की परत जम जाती है, जिससे पानी की क्वालिटी प्रभावित होती है. यही कारण है कि समय-समय पर टैंक की सफाई की सलाह दी जाती है.

कैसे करें सफाई?

अगर टैंक को पूरी तरह खाली करना संभव नहीं है, तब भी उसकी सफाई की जा सकती है. इसके लिए सफेद सिरका एक उपयोगी घरेलू उपाय माना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक भाग सफेद सिरके को तीन भाग पानी में मिलाकर घोल तैयार किया जा सकता है. इसके बाद ब्रश की मदद से टैंक की दीवारों पर जमी गंदगी, काई और मिनरल डिपॉजिट को साफ किया जा सकता है. यह प्राकृतिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका माना जाता है.

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सफेद सिरके में मौजूद हल्के एसिडिक गुण जमी हुई परत को ढीला करने में मदद करते हैं। जब टैंक की दीवारों और आउटलेट के आसपास जमा गंदगी हटती है, तो पानी का फ्लो बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि कई लोग टैंक की सफाई के लिए इस घरेलू उपाय का इस्तेमाल करते हैं.

बेकिंग सोडा का यूज

इसके अलावा बेकिंग सोडा भी टैंक की सफाई में उपयोगी माना जाता है. बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर दीवारों पर लगी चिकनाई और गंदगी को साफ किया जा सकता है. हालांकि सफाई के बाद सतह को अच्छी तरह साफ करना जरूरी होता है ताकि कोई अवशेष न रह जाए.

सफाई के दौरान रखें ध्यान

सफाई के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. सबसे पहले पानी की इनलेट सप्लाई बंद कर दें और उचित सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने पहनें. इसके साथ ही टैंक के अंदर सीधे तेज केमिकल डालने से बचें, क्योंकि इससे पानी की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. एक्सपर्ट केवल फूड-सेफ और हल्के क्लीनिंग विकल्पों के इस्तेमाल की सलाह देते हैं. अगर आपके घर में नल का पानी पहले की तुलना में कम फ्लो के साथ आ रहा है, तो वॉटर टैंक की सफाई पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है. सफेद सिरका जैसे साधारण घरेलू उपाय टैंक में जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकते हैं.

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