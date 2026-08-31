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LPG Regulator: LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत

Kitchen Gas Safety: LPG रेगुलेटर का काम सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस के ज्यादा दबाव को कम करके उसे चूल्हे तक सुरक्षित और इस्तेमाल लायक दबाव में पहुंचाना होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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How To Fix Loose LPG Gas Cylinder Regulator: घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल रोजाना होता है, इसलिए गैस से जुड़े छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई बार सिलेंडर बदलने या रेगुलेटर लगाने के बाद वह ढीला महसूस होता है. ऐसी स्थिति में गैस चालू करके सीधे चूल्हा जलाने की गलती नहीं करनी चाहिए. सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि रेगुलेटर सिलेंडर से ठीक तरह जुड़ा है या नहीं और कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही.

LPG रेगुलेटर का काम सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस के ज्यादा दबाव को कम करके उसे चूल्हे तक सुरक्षित और इस्तेमाल लायक दबाव में पहुंचाना होता है. इसलिए रेगुलेटर में कोई खराबी या कनेक्शन में गड़बड़ी होने पर गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कुछ मामलों में रिसाव का खतरा भी बढ़ सकता है.

रेगुलेटर ढीला लगे तो सबसे पहले क्या करें?

अगर रेगुलेटर अपनी जगह पर ढीला महसूस हो रहा है या सिलेंडर से ठीक से लॉक नहीं हो रहा, तो गैस की सप्लाई चालू न करें. रेगुलेटर को बार-बार दबाकर या जोर लगाकर फिट करने की कोशिश भी न करें. सबसे पहले रेगुलेटर और सिलेंडर के कनेक्शन को ध्यान से देखें. यह जांचें कि रेगुलेटर सही स्थिति में लगा है और उसका लॉकिंग मैकेनिज्म ठीक से जुड़ा हुआ है. अगर रेगुलेटर टेढ़ा लगा है, कनेक्शन ठीक से बैठा नहीं है या कोई हिस्सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका इस्तेमाल न करें.


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गैस की गंध आए तो बिल्कुल न करें नजरअंदाज

रेगुलेटर की जांच करते समय अगर गैस की गंध महसूस हो तो इसे सामान्य बात न समझें. LPG में खास गंध मिलाई जाती है ताकि रिसाव का पता चल सके. गैस की गंध आने पर तुरंत किसी भी तरह की आग या चिंगारी से दूर रहें.

माचिस, लाइटर या मोमबत्ती जलाकर यह पता लगाने की कोशिश बिल्कुल न करें कि गैस कहां से निकल रही है. इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन या ऑफ करना भी ऐसी स्थिति में जोखिम भरा हो सकता है. अगर सुरक्षित तरीके से संभव हो तो गैस की सप्लाई बंद करें, जगह को हवादार करें और संबंधित गैस एजेंसी या प्रशिक्षित तकनीशियन से मदद लें.

कनेक्शन में रिसाव कैसे पहचानें?

रेगुलेटर के आसपास रिसाव का संदेह हो तो खुद से कोई जोखिम भरा परीक्षण न करें. गैस कनेक्शन की जांच के लिए कभी भी खुली लौ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर कनेक्शन ढीला दिख रहा है, रेगुलेटर क्षतिग्रस्त है या गैस की गंध बनी हुई है तो इसे इस्तेमाल करने के बजाय अधिकृत गैस सर्विस या तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर है. खासकर घरेलू LPG कनेक्शन में रेगुलेटर को खोलकर उसकी अंदरूनी मरम्मत खुद करने से बचना चाहिए.


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लौ का रंग और आकार भी देता है संकेत

अगर रेगुलेटर लगाने के बाद चूल्हे की लौ पहले के मुकाबले बहुत छोटी हो गई है, बार-बार बुझ रही है या असामान्य तरीके से बड़ी और तेज हो रही है तो इसे भी नजरअंदाज न करें. कम लौ की वजह सिलेंडर में गैस कम होना, रेगुलेटर में रुकावट या गलत रेगुलेटर हो सकता है. वहीं बहुत तेज, असामान्य या शोर करने वाली लौ दबाव से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है. ऐसी स्थिति में रेगुलेटर और गैस कनेक्शन की जांच किसी योग्य व्यक्ति से करवाना सुरक्षित रहता है.

रेगुलेटर में ये चीजें भी देखें

पुराने रेगुलेटर में समय के साथ सील, रबर रिंग या दूसरे हिस्से खराब हो सकते हैं. अगर रेगुलेटर का बॉडी हिस्सा टूटा हुआ है, उसमें दरार दिखाई दे रही है, जंग लग गई है या वह सही तरह लॉक नहीं हो रहा तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

रेगुलेटर को साफ और सूखा रखना भी जरूरी है. उस पर धूल, तेल या दूसरी गंदगी जमा होने से उसके काम करने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, सफाई के दौरान रेगुलेटर को खोलने या उसके अंदर के हिस्सों से छेड़छाड़ करने से बचें.

हर रेगुलेटर हर गैस के लिए नहीं होता

एक और जरूरी बात यह है कि हर तरह का गैस रेगुलेटर एक जैसा नहीं होता. LPG सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होने वाला रेगुलेटर उसी गैस और घरेलू उपकरण के मुताबिक होना चाहिए. किसी दूसरे प्रकार के गैस सिस्टम का रेगुलेटर घरेलू LPG सिलेंडर पर लगाने की कोशिश न करें. रेगुलेटर बदलने की जरूरत हो तो अधिकृत गैस एजेंसी या भरोसेमंद और प्रमाणित उत्पाद का ही इस्तेमाल करें. सिर्फ सस्ता होने के कारण कोई भी रेगुलेटर खरीद लेना सुरक्षित विकल्प नहीं है.

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रेगुलेटर कब बदलवाना चाहिए?

अगर रेगुलेटर बार-बार ढीला हो रहा है, गैस की गंध आ रही है, कनेक्शन ठीक से लॉक नहीं हो रहा, शरीर पर दरार या जंग दिखाई दे रही है या चूल्हे की लौ असामान्य हो गई है तो इसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है. रेगुलेटर की उम्र भी ध्यान में रखें. बहुत पुराने रेगुलेटर को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते रहना ठीक नहीं है कि वह ऊपर से सही दिखाई दे रहा है. समय-समय पर सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस पाइप की जांच करवाना बेहतर है.

सबसे जरूरी बात

LPG रेगुलेटर ढीला महसूस हो तो गैस चालू करके चूल्हा जलाने से पहले उसकी फिटिंग और स्थिति जरूर जांचें. गैस की गंध, असामान्य आवाज, रिसाव, टूट-फूट या लौ में बदलाव दिखे तो खुद मरम्मत करने के बजाय गैस सप्लायर या प्रशिक्षित तकनीशियन से जांच करवाएं. गैस से जुड़ी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी तरह का संदेह होने पर इस्तेमाल रोकना ही सबसे सुरक्षित कदम है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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