Best Way To Disinfect Kitchen Cleaning Cloths: रसोई में बर्तन पोंछने, गैस के आसपास गिरे पानी या तेल को साफ करने और किचन की सतह पोंछने के लिए कपड़े का इस्तेमाल रोज होता है. लेकिन कई बार इन्हीं कपड़ों से कुछ समय बाद ऐसी गंध आने लगती है, जो बार-बार धोने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती. कपड़ा साफ दिखाई देता है, फिर भी उसमें से बासी या तेल जैसी बदबू आती रहती है.

अगर आपके किचन के कपड़े के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि समस्या कपड़े की सफाई से ज्यादा उसे इस्तेमाल करने और धोने के तरीके में हो. सिर्फ ज्यादा डिटर्जेंट डालने या तेज खुशबू वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बदबू हमेशा खत्म नहीं होती. कुछ छोटी आदतों में बदलाव करके इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

गीले कपड़े को तुरंत कपड़ों की टोकरी में न डालें

रसोई के कपड़े से बदबू आने की एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस्तेमाल के बाद उसे गीला ही छोड़ दिया जाता है. अगर गीले कपड़े को बिना सुखाए किसी टोकरी, बैग या बंद जगह में डाल दिया जाए, तो वहां नमी बनी रहती है. यही स्थिति बदबू पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों के बढ़ने के लिए अनुकूल हो सकती है.





इसलिए इस्तेमाल के बाद कपड़े को सबसे पहले अच्छी तरह फैलाकर सुखाएं. इसे किचन में किसी हवादार जगह पर लटकाया जा सकता है. अगर कपड़ा ओवन के हैंडल या किसी छोटे ड्राइंग रैक पर सूख सकता है, तो वहां भी रखा जा सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि गीले कपड़े को तब तक बंद जगह में न रखें, जब तक वह पूरी तरह सूख न जाए.

बदलें किचन का कपड़ा

एक ही कपड़े को लगातार कई दिनों तक इस्तेमाल करने से उसमें तेल, खाने के छोटे कण और नमी जमा होती रहती है. जितना ज्यादा गंदा कपड़ा होगा, उसे बाद में पूरी तरह साफ करना उतना ही मुश्किल हो सकता है. इसलिए बेहतर है कि किचन का कपड़ा नियमित रूप से बदलते रहें. खासकर अगर कपड़े का इस्तेमाल रोज खाना बनाने के दौरान हो रहा है, तो उसे रोज बदलना ज्यादा आसान तरीका है. इसके लिए घर में कई किचन कपड़े रखें, ताकि इस्तेमाल किए गए कपड़े को धोने के लिए अलग रखा जा सके और साफ कपड़ा तुरंत उपलब्ध हो.





कपड़े को नियमित रूप से अच्छी तरह धोएं

अगर कपड़े से बदबू आने लगी है, तो सिर्फ पानी से धोना पर्याप्त नहीं हो सकता. किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को नियमित रूप से अच्छी तरह धोना जरूरी है. स्रोत के अनुसार, किचन लिनेन को कम से कम सप्ताह में एक बार धोना और इस्तेमाल किए गए कपड़े नियमित रूप से बदलना मददगार हो सकता है.

डिटर्जेंट चुनते समय भी जरूरत से ज्यादा मात्रा इस्तेमाल न करें. ज्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़ा जरूरी नहीं कि ज्यादा साफ हो जाए. स्रोत में एंजाइम वाले डिटर्जेंट का उल्लेख किया गया है, जो धुलाई के दौरान गंदगी और दाग को तोड़ने में मदद कर सकते हैं.

बदबू को सिर्फ खुशबू से न छिपाएं

कई लोग कपड़े से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए तेज खुशबू वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. इससे कुछ समय के लिए कपड़े से अच्छी खुशबू जरूर आ सकती है, लेकिन अगर बदबू की असली वजह कपड़े में बनी हुई है, तो वह दोबारा लौट सकती है. इसलिए बदबू को सिर्फ ढकने के बजाय उसका कारण दूर करना जरूरी है. कपड़े की बदबू कम करने के लिए धोने के दौरान बेकिंग सोडा मिलाने या जरूरत पड़ने पर कपड़े को सिरके में कम से कम 30 मिनट भिगोने तक भिगोया जा सकता है. हालांकि, किसी भी घरेलू उपाय को इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के फैब्रिक और उसके केयर लेबल को जरूर देखें. अलग-अलग कपड़ों पर हर तरीका एक जैसा काम करे, यह जरूरी नहीं है.

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किचन के कपड़े दूसरे गंदे कपड़ों से अलग रखें

रसोई के कपड़े में खाने के अवशेष, तेल और दूसरी गंदगी हो सकती है. इसलिए इन्हें दूसरे घरेलू कपड़ों के साथ बिना सोचे-समझे मिलाकर रखना सही नहीं है. खासकर इन्हें निजी कपड़ों के साथ एक ही टोकरी में रखने से बचना चाहिए. एक्सपर्ट भी किचन टॉवल को बाकी लॉन्ड्री से अलग रखने की सलाह देता है. इसके लिए एक अलग कपड़े की टोकरी या बैग रखा जा सकता है. इससे गंदे किचन कपड़ों को अलग रखना और सही समय पर धोना आसान होगा.

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