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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'

बहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'

भारतीय पायलट स्मित माछर को चाकूबाजी में गंभीर चोट आई है. स्मित माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने बातचीत की है. उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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फ्लाईदुबई फ्लाइट में  सवार180 लोगों की जान बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित माछर की पीएम मोदी ने तारीफ की है. उन्होंने माछर की तारीफ में पोस्ट शेयर किया था. अब पीएम ने उनके परिवार से बातचीत की है. पीएम ने उनकी पत्नी से स्मित की बहादुरी की तारीफ की. 

पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित माछर की पत्नी और माता-पिता से बात की है. प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं.

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पीएम ने कहा हीरो

कैप्टन स्मित माछर एक हीरो हैं. बेहद खतरनाक हालात और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई. भारत को कैप्टन मच्छर पर गर्व है. हम उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की तारीफ

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘चाकू से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, हमलावर का प्रतिरोध किया तथा कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे यात्री तथा चालक दल के सदस्य हमलावर को काबू में कर पाए. इससे हवा में एक भयावह दुर्घटना टल गई. उन्होंने इजराइली नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों समेत 174 लोगों की जान बचाई. मैं कैप्टन माछर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूं. वो सच्चे नायक हैं. असाधारण बहादुरी दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को मेरा सलाम.

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 ने बुधवार को इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे. इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से 17,000 फुट से अधिक नीचे आ गया. बाद में उसका मार्ग सऊदी अरब के तबूक कर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी.

ये भी पढ़ें: 'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:39 AM (IST)
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