बहादुर कैप्टन माछर की पत्नी से पीएम मोदी ने की बात, बोले- 'हर संभव मदद करेंगे'

फ्लाईदुबई फ्लाइट में सवार180 लोगों की जान बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित माछर की पीएम मोदी ने तारीफ की है. उन्होंने माछर की तारीफ में पोस्ट शेयर किया था. अब पीएम ने उनके परिवार से बातचीत की है. पीएम ने उनकी पत्नी से स्मित की बहादुरी की तारीफ की.

पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित माछर की पत्नी और माता-पिता से बात की है. प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं.

पीएम ने कहा हीरो

कैप्टन स्मित माछर एक हीरो हैं. बेहद खतरनाक हालात और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई. भारत को कैप्टन मच्छर पर गर्व है. हम उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

Captain Smit Machchhar is a HERO.



In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.



His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.



India is proud of… — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की तारीफ

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘चाकू से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, हमलावर का प्रतिरोध किया तथा कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे यात्री तथा चालक दल के सदस्य हमलावर को काबू में कर पाए. इससे हवा में एक भयावह दुर्घटना टल गई. उन्होंने इजराइली नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों समेत 174 लोगों की जान बचाई. मैं कैप्टन माछर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूं. वो सच्चे नायक हैं. असाधारण बहादुरी दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को मेरा सलाम.

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 ने बुधवार को इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे. इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से 17,000 फुट से अधिक नीचे आ गया. बाद में उसका मार्ग सऊदी अरब के तबूक कर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी.

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