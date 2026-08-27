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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Wheat: गेहूं में नहीं लगेगा घुन! सालभर स्टोर करने के लिए अपनाएं ये देसी हैक्स

How To Store Wheat: गेहूं में नहीं लगेगा घुन! सालभर स्टोर करने के लिए अपनाएं ये देसी हैक्स

Wheat Storage: सबसे पहले गेहूं को स्टोर करने से पहले उसकी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है. बाजार से लाने के बाद गेहूं में अगर नमी मौजूद है, तो उसे तुरंत बंद कंटेनर में भरने से बचना चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Aug 2026 10:35 AM (IST)
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How To Protect Stored Wheat From Weevils: गेहूं को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी कामों में से एक होता है. कई लोग गेहूं खरीदकर पूरे साल के लिए स्टोर कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें घुन लगने की समस्या शुरू हो जाती है. ये छोटे-छोटे कीड़े धीरे-धीरे गेहूं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो काफी मात्रा में अनाज खराब हो सकता है. हालांकि, गेहूं को सही तरीके से स्टोर किया जाए और कुछ आसान पारंपरिक उपाय अपनाए जाएं, तो घुन लगने की परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है.

सबसे पहले गेहूं को स्टोर करने से पहले उसकी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है. कटाई के बाद या बाजार से लाने के बाद गेहूं में अगर नमी मौजूद है, तो उसे तुरंत बंद कंटेनर में भरने से बचना चाहिए. नमी वाले अनाज में कीड़े लगने और खराब होने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए गेहूं को अच्छी तरह सूखी जगह पर रखें और यह सुनिश्चित करें कि स्टोर करने से पहले उसमें किसी तरह की नमी न हो.

स्टील के कंटेनर में करें स्टोर

गेहूं को लंबे समय तक रखने के लिए मजबूत और अच्छी तरह बंद होने वाला कंटेनर चुनना जरूरी है. पहले के समय में अनाज को मिट्टी के बड़े भंडारों में रखा जाता था, लेकिन अब घरों में स्टील के ड्रम या बड़े कंटेनर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. स्टील का ऐसा कंटेनर चुनें जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद हो सके. कंटेनर में गेहूं भरने से पहले उसे साफ और पूरी तरह सूखा लें. अगर डिब्बे में पहले से नमी या पुराने अनाज के कण मौजूद हैं, तो उन्हें हटाना जरूरी है. साफ और सूखे कंटेनर में रखा गया गेहूं बेहतर तरीके से स्टोर किया जा सकता है.

नीम की पत्तियां आ सकती हैं काम

गेहूं को घुन से बचाने के लिए पारंपरिक तौर पर नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. गेहूं भरने से पहले कंटेनर के तल में साफ और सूखी नीम की पत्तियां रखी जा सकती हैं. इसके बाद गेहूं डालें. नीम की तेज खुशबू कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. ज्यादा मात्रा में गेहूं स्टोर कर रहे हैं तो परतों के बीच में भी सूखी नीम की पत्तियां रखी जा सकती हैं. हालांकि, पत्तियों में किसी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गीली पत्तियां अनाज में नमी बढ़ा सकती हैं.

कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं

गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए कपूर का इस्तेमाल भी पारंपरिक घरेलू तरीकों में किया जाता है. कपूर की तेज गंध के कारण कीड़े उसके आसपास आने से बच सकते हैं. इसे सीधे गेहूं में डालने के बजाय छोटे पैकेट में रखकर कंटेनर के भीतर अलग स्थान पर रखा जा सकता है. अगर नीम की पत्तियों के साथ कपूर का इस्तेमाल किया जाए, तो इसे अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर देखा जा सकता है. लेकिन कपूर को अनाज के सीधे संपर्क में रखने से बचें और यह भी सुनिश्चित करें कि उसका इस्तेमाल खाद्य सामग्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा हो.


How To Store Wheat: गेहूं में नहीं लगेगा घुन! सालभर स्टोर करने के लिए अपनाएं ये देसी हैक्स

लहसुन की तेज गंध भी हो सकती है मददगार

लहसुन की तेज गंध भी घुन को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक उपायों में शामिल है. गेहूं स्टोर करते समय लहसुन की कुछ कलियों को अलग-अलग जगह पर रखा जा सकता है. इसकी गंध कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. लहसुन का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें नमी या खराब होने के लक्षण न हों. अगर लंबे समय तक रखा गया लहसुन खराब होने लगे, तो उसे समय-समय पर हटाना और जांचना चाहिए.


How To Store Wheat: गेहूं में नहीं लगेगा घुन! सालभर स्टोर करने के लिए अपनाएं ये देसी हैक्स

कंटेनर को बार-बार खुला न छोड़ें

गेहूं स्टोर करने के बाद कंटेनर को हमेशा अच्छी तरह बंद रखें. जरूरत से ज्यादा बार ढक्कन खोलने से बाहर की हवा और नमी अंदर पहुंच सकती है. हर बार गेहूं निकालने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना जरूरी है. इसके साथ ही कंटेनर को ऐसी जगह रखें जहां सीलन और नमी न हो. सिंक, बाथरूम या ज्यादा नमी वाली जगह के आसपास अनाज स्टोर करने से बचें. स्टोर करने की जगह साफ, सूखी और ठंडी होनी चाहिए.

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समय-समय पर गेहूं की जांच करते रहें

गेहूं को लंबे समय तक स्टोर करके पूरी तरह भूल जाना सही नहीं है. कुछ समय के अंतराल पर कंटेनर खोलकर गेहूं की जांच करें. अगर उसमें छोटे कीड़े, जाला, अजीब गंध या नमी दिखाई दे, तो तुरंत ध्यान देना जरूरी है. गेहूं को घुन से बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसे नमी से दूर रखा जाए और साफ, सूखे व अच्छी तरह बंद कंटेनर में स्टोर किया जाए. इसके साथ ही सूखी नीम की पत्तियां जैसे पारंपरिक तरीके अपनाए जा सकते हैं. कपूर या लहसुन का इस्तेमाल करने से पहले यह ध्यान रखें कि वे अनाज को दूषित न करें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Wheat Storage Tips How To Store Wheat How To Prevent Weevils In Wheat
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