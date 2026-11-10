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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीनी जासूस से Nvidia चेयरमैन के अफेयर पर बोले ट्रंप- 'FBI कर रही जांच'

चीनी जासूस से Nvidia चेयरमैन के अफेयर पर बोले ट्रंप- 'FBI कर रही जांच'

Nvidia CEO जेन्सेन हुआंग से जुड़े विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि हुआंग को FBI की जांच से घबराने की जरूरत नहीं है.कंपनी ने भी स्वतंत्र जांच शुरू की है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Nov 2026 07:37 AM (IST)
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Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के पर्सनल लाइफ और कथित चीनी जासूस के साथ कनेक्शन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके सपोर्ट में उतरे हैं. ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि जेन्सेन को एफबीआई की जांच से घबराने की जरुरत नहीं है.

व्हाइट हाउस में बात करते दौरान ट्रंप ने कहा, "मुझे पता है कि एफबीआई किसी अन्य मामले के सिलसिले में इसकी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी."

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जेन्सेन को नहीं था अंदाजा

ट्रंप ने कहा, "मैंने आज उससे बात की. बस यह जानने के लिए कि क्या वह ठीक है और आप कैसे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह एक जासूस है."

जेन्सेन हुआंग से जुड़ी इस निजी बात के सामने आने से अमेरिका के राजनीतिक गलियारों और टेक जगत में हड़कंप मच गया है. इससे यह चिंता भी बढ़ गई है कि क्या चीन ने एनवीडिया के बनाए गए उन अत्याधुनिक चिप्स तक पहुंच बना ली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तकनीक को आगे बढ़ाने में बेहद अहम हैं.

एनवीडिया ने स्वतंत्र जांच शुरू की

एनवीडिया ने रविवार को घोषणा की है कि वह उन खबरों की स्वतंत्र जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि हुआंग विदेशी खुफिया गतिविधियों का निशाना बने थे. हुआंग ने एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ करीबी रिश्ते की बात स्वीकार की है. उन्होंने एनवीडिया की वेबसाइट पर एक ओपन लेटर जारी कर अपनी पत्नी और कंपनी से माफी मांगी है. हालांकि उन्होंने उस महिला की पहचान नहीं बताई है. लेटर में हुआंग ने कहा, "मैं इस जांच का समर्थन करता हूं और इसमें पूरा सहयोग दूंगा. मैं अपने देश और अपनी कंपनी से प्यार करता हूं. मैं एनवीडिया की सुरक्षा करने और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूं."

 

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 10 Nov 2026 07:16 AM (IST)
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