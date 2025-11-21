फ्रिज में रखें या फ्रीज करें? सर्दियों में मटर को लंबे समय तक ताजा रखने के टिप्स

सर्दियां आते ही बाजार में ताजे हरे मटर खूब मिलते हैं. मटर का टेस्ट हर सब्जी में जान भर देता है. चाहे पुलाव में डालें, आलू-मटर बनाएं, परांठों में भरें या फिर कटलेट-टिक्की में यूज करें. लेकिन एक दिक्कत हमेशा रहती है. इतना सारा ताजा मटर कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए. कई लोग मटर को सीधे थैली में भरकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मटर सिकुड़ने लगती है, टेस्ट भी फीका पड़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि मटर को सही तरीके से स्टोर किया जाए ताकि उसका रंग, टेस्ट और ताजगी महीनों तक बनी रहे. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कुछ आसान घरेलू उपाय बताते हैं, जिनसे आप मटर को फ्रिज और बिना फ्रिज दोनों तरीकों से लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं.

सर्दियों में मटर को लंबे समय तक ताजा रखने के टिप्स

सर्दियों में मटर को लंबे समय तक ताजा रखने का सबसे बढ़िया तरीका ब्लांचिंग है. ब्लांचिंग से मटर का रंग हरा बना रहता है, टेस्ट नहीं बदलता और लंबे समय तक फ्रीजर में भी मटर खराब नहीं होती है. साल भर यूज करने के लिए यह तरीका सबसे बेहतरीन माना जाता है. इसके लिए मटर को छीलकर ठंडे पानी में अच्छी तरह धो लें, पानी उबालें और मटर को सिर्फ 2 से 3 मिनट उबलते पानी में डालें. उबलते पानी से निकालकर तुरंत बर्फ वाले ठंडे पानी में डालें, इससे मटर का ताजा हरा रंग सुरक्षित रहता है. हल्के कपड़े पर फैला कर थोड़ा सुखा लें ताकि नमी न रह जाए. मटर को एयरटाइट कंटेनर या जिप-लॉक बैग में भरकर फ्रीजर में रख दें. इस तरह रखी मटर 8 से 12 महीने तक ताजा रहती है.

बिना फ्रिज के मटर कैसे स्टोर करें?

1. धूप में सुखाकर स्टोर करें - अगर फ्रीजर अवेलेबल नहीं है, तो मटर को 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखाएं. साथ ही पूरी तरह सूखने पर कपड़े की थैली या एयरटाइट बॉक्स में भर दें. इस तरह मटर 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होती है.

2. हल्दी वाले पानी में रखें - बिना फ्रिज के सिर्फ एक रात के लिए मटर को हल्दी वाले पानी में रखें. अगर आप मटर को सिर्फ रातभर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाएं, मटर को इसमें भिगोकर रखें यह तरीका लगभग 12 घंटे तक मटर को ताजा रखता है.

यह भी पढ़ें 2026 की Top-50 ट्रैवल लिस्ट में शामिल हुआ भारत का ये राज्य, आप भी बना लें घूमने का प्लान

