Easy Ways To Prevent Rice Weevils At Home: चावल भारतीय घरों की रसोई का ऐसा सामान है, जो शायद ही किसी किचन में न मिले. रोज की दाल-चावल की थाली हो, पुलाव बनाना हो या फिर अचानक मेहमानों के लिए खाना तैयार करना हो, चावल हमेशा काम आता है. यही वजह है कि कई लोग इसे एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीदकर रखते हैं. लेकिन चावल खरीदकर रख लेना ही काफी नहीं है. इसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है, वरना नमी, कीड़े और बदबू इसकी क्वालिटी खराब कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि घर में रखा चावल लंबे समय तक अच्छा बना रहे तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सही तरीके से स्टोर किया गया चावल लंबे समय तक अपनी खुशबू, स्वाद और बनावट बनाए रख सकता है.

चावल को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें

चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि पैकेट खुलने के बाद उसे अच्छी तरह बंद होने वाले साफ और सूखे कंटेनर में रख दें. इसके लिए फूड-ग्रेड प्लास्टिक का डिब्बा, स्टील का कंटेनर या एयरटाइट ढक्कन वाला कांच का जार इस्तेमाल किया जा सकता है. चावल को लंबे समय तक खुले पैकेट में छोड़ने से बचें. खासकर बारिश या ज्यादा नमी वाले मौसम में खुले चावल में नमी पहुंच सकती है, जिससे उसमें कीड़े लगने या फफूंद जैसी समस्या का खतरा बढ़ सकता है.





नमी से रखें दूर

चावल को खराब करने में नमी की बड़ी भूमिका होती है. इसलिए चावल निकालते समय गीले हाथों का इस्तेमाल न करें और जिस डिब्बे में चावल रखना है, वह पूरी तरह सूखा होना चाहिए. चावल का कंटेनर सिंक, पानी की जगह या ऐसी दीवार के पास न रखें जहां सीलन रहती हो. अगर डिब्बे के अंदर थोड़ी भी नमी पहुंच गई तो लंबे समय तक रखे चावल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है.





गैस और धूप से दूर रखें

चावल रखने के लिए किचन की ऐसी जगह चुनें जो ठंडी, सूखी और सीधी धूप से दूर हो. इसे गैस चूल्हे, ओवन या ऐसी खिड़की के पास रखने से बचें जहां दिनभर तेज धूप आती हो. लगातार गर्मी के संपर्क में रहने से चावल की खुशबू और क्वालिटी धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है. इसलिए किचन कैबिनेट या सूखी पेंट्री इसके लिए बेहतर जगह हो सकती है.

चावल में कीड़े न लगें, इसके लिए क्या करें

चावल में घुन और दूसरे छोटे कीड़े लगना आम समस्या है, खासकर जब अनाज को लंबे समय तक सही तरीके से स्टोर न किया जाए. इससे बचने के लिए सबसे पहले कंटेनर को साफ और सूखा रखें. जिस डिब्बे में चावल रखा है, उसकी समय-समय पर जांच भी करते रहें. कुछ घरों में चावल के आसपास सूखी नीम की पत्तियां या तेजपत्ता रखने का घरेलू तरीका अपनाया जाता है. इन्हें कीड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इन्हें चावल में मिलाने के बजाय कंटेनर में अलग रखना बेहतर है.

पुराने चावल में नया चावल न मिलाएं

कई लोग नया पैकेट खरीदने के बाद उसे उसी डिब्बे में डाल देते हैं जिसमें पहले से चावल मौजूद होता है. ऐसा करने के बजाय पहले पुराना चावल खत्म करें. इसके बाद डिब्बे को खाली करके अच्छी तरह साफ करें और पूरी तरह सुखाने के बाद ही उसमें नया चावल भरें. इससे पुराने स्टॉक से नए चावल में नमी या किसी तरह की गंदगी पहुंचने की संभावना कम होती है. साथ ही हमेशा पहले पुराने चावल का इस्तेमाल करने की आदत बनाएं.

जरूरत के हिसाब से ही खरीदें

चावल थोक में खरीदना तभी फायदेमंद है जब उसे रखने के लिए सही जगह और पर्याप्त स्टोरेज की सुविधा हो. अगर घर में चावल कम इस्तेमाल होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने के बजाय जरूरत के हिसाब से खरीदना बेहतर है. वहीं जिन घरों में रोज चावल बनता है, वहां ज्यादा मात्रा में खरीदकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है. इससे बार-बार खरीदारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

तेज खुशबू वाली चीजों से रखें अलग

चावल आसपास मौजूद तेज गंध को सोख सकता है. इसलिए इसे मसालों, डिटर्जेंट, सफाई के केमिकल, प्याज या लहसुन जैसी तेज गंध वाली चीजों के बिल्कुल पास रखने से बचें. चावल को अलग और साफ जगह पर रखने से उसकी प्राकृतिक खुशबू और स्वाद बेहतर तरीके से बना रहता है.

डिब्बे पर तारीख जरूर लिखें

अगर घर में अलग-अलग तरह के चावल रखे जाते हैं तो हर कंटेनर पर चावल का नाम और खरीदने की तारीख लिख सकते हैं. इससे यह पहचानना आसान होगा कि कौन सा चावल पहले खरीदा गया था. इसके लिए पहले आया, पहले इस्तेमाल वाला तरीका अपनाएं. यानी जो चावल पहले खरीदा है, उसे पहले खत्म करें और नए चावल को बाद में इस्तेमाल करें.

इसे भी पढ़ें- Room Cleaning Tips: क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

समय-समय पर चावल की जांच करें

लंबे समय तक स्टोर किए गए चावल को बीच-बीच में चेक करते रहना जरूरी है. डिब्बे के अंदर नमी, अजीब गंध, चावल के दाने आपस में चिपके हुए या कीड़े दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज न करें. सही स्टोरेज से चावल की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ाई जा सकती है, खासकर सूखे सफेद चावल की. लेकिन किसी भी चावल को सालों तक रखने के लिए सिर्फ डिब्बा बंद करना ही काफी नहीं है. तापमान, नमी और स्टोरेज की साफ-सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक