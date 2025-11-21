सर्दी के कपड़ों से नहीं जा रही सीलन की बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsसर्दी के कपड़ों से नहीं जा रही सीलन की बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत सहित पूरे देश में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है. वहीं सर्दियों की शुरुआत होते ही घरों में अलमारी से स्वेटर, जैकेट, सोल, मफलर और कंबल जैसे कपड़े बाहर आने लगते हैं. लेकिन जैसे ही इन कपड़ों को बाहर निकाला जाता है अक्सर एक बासी और सीलनभरी बदबू इनमें से आती है.लंबे समय तक अलमारी में रखने के कारण नमी, धूल और हवा के अभाव के कारण कपड़ों में फफूंदी और बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो इस अजीब गंध का कारण बनते हैं ‌. खासकर ऊनी कपड़ों में भी यह दिक्कत होती है और इन्हें बार-बार धोना भी मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि इससे ऊनी कपड़ों का टेक्सचर खराब हो सकता है. ऐसे में अगर आपके कपड़ों में भी ऐसी बदबू आ रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे हेक्स बताएंगे जिससे आपके सर्दी के कपड़ों से सीलन की बदबू चली जाएगी.

बदबू हटाने की असरदार हैक्स

कपड़ों को धूप में रखें

अगर आपके सर्दी के कपड़ों में से भी बदबू आ रही है तो आप कपड़ों को धूप में रख सकते हैं. दरअसल सूरज की रोशनी बैक्टीरिया को खत्म करती है और नमी सोख लेती है. ऐसे में सर्दियों के कपड़े निकालने के बाद कुछ घंटों के लिए उन्हें धूप में जरूर रखें, इससे बदबू काफी हद तक दूर हो जाती है.

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें

अगर आप सर्दियों के कपड़े धो रहे हैं तो पानी में आधा कप बेकिंग सोडा डालें. यह एक नेचुरल डिओडराइजर की तरह काम करता है और बदबू को सोख लेता है.

सफेद सिरका भी है असरदार

सर्दियों के कपड़ों से सीलन की बदबू हटाने के लिए एक कप सफेद सिरका काफी होता है. ऐसे में बदबू हटाने के लिए आप कपड़ों में एक कप सिरका डालकर भी उन्हें धो सकते हैं.

एसेंशियल ऑयल का करें इस्तेमाल

कपड़ों से सीलनभरी बदबू हटाने के लिए आप लैवेंडर या टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लैवेंडर या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदे कपड़ों या उनके स्टोरेज बैग में डाल सकते हैं, जिससे कपड़े लंबे समय तक खुशबूदार बने रहते हैं.

कपड़ों को पूरी तरह सुखाकर रखें.

अलमारी से बाहर निकालने के बाद अगर आप कपड़ों को धूप में सूखाते हैं और उनमें से फिर भी सीलनभरी बदबू आती है तो वह समझ जाए कि वह सही से नहीं सूखे हैं. दरअसल थोड़ी सी भी महक कपड़ों में बदबू और फफूंदी की वजह बनी रहती है और यह आसानी से नहीं जाती है. इसलिए सर्दियों के मौसम में कपड़ों को अलमारी से निकाल कर अच्छी तरह धूप लगाएं.

अलमारी को भी रखें साफ

  • कपड़ों से बदबू हटाना आसान होता है, लेकिन इसे दोबारा आने से रोकना ज्यादा जरूरी है. इसलिए आप सीजन बदलते समय अलमारी खाली कर अच्छी तरह से पोंछे और सूखे कपड़े से अलमारी की सफाई करें ताकि अंदर नमी न बचें.
  • वहीं अलमारी में नीम की पत्तियां, कपूर या चारकोल बैग रखें. यह सभी चीजें बैक्टीरिया और नमी को सोखते हैं, इससे कपड़ों में बदबू और कीड़े लगने का खतरा भी कम हो जाता है.
  • वहीं कोशिश करें कि आप ड्राई क्लीन करवाए कपड़ों को बिल्कुल बंद करके न रखें. ड्राई क्लीन करवाने के बाद कपड़ों को पहले कुछ घंटों के लिए खुले में रखें ताकि केमिकल की गंध इनमें से निकल जाए.

Published at : 21 Nov 2025 02:07 PM (IST)
