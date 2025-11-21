हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFrequent Hiccups: बार-बार आ रही है हिचकी तो हो जाएं सीरियस, शरीर में फैल सकती है ये गंभीर बीमारी

Frequent Hiccups: बार-बार आ रही है हिचकी तो हो जाएं सीरियस, शरीर में फैल सकती है ये गंभीर बीमारी

Long-Lasting Hiccups: हिचकी आना आमतौर पर नॉर्मल माना जााता है, लोग इसको हल्के में लेते हैं. लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि अगर बार-बार आपको हिचकी आ रही है, तो आपको कौन सी दिक्कत हो सकती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

Long-Lasting Hiccups Complications: हिचकी आना एक बेहद आम अनुभव है, जिससे लगभग हर कोई गुजरता है. ये डायफ्राम नाम की मांसपेशी के अचानक और अनकंट्रोल सिकुड़ने से होती है, जिससे हिक जैसी आवाज निकलती है. आमतौर पर हिचकी कुछ ही मिनटों में खुद रुक जाती है. बहुत कम मामलों में यह किसी समस्या का संकेत भी हो सकती है. हिचकी तब लगती है जब हवा अंदर लेने की प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. इसके पीछे वजहें हो सकती हैं, पेट में गैस भर जाना, मसालेदार खाना, या फिर पाचन और सांस से जुड़ी कुछ छिपी समस्याएं. ज्यादातर समय हिचकी नुकसानदायक नहीं होती है. लोग इसे सामान्य मानते हैं और हर किसी के पास इसे शांत करने का अपना एक तरीका होता है.

हिचकी क्यों आती है?

हिचकी तब आती है जब डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है और इसी दौरान वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं, जिससे वह खास हिक आवाज पैदा होती है. आमतौर पर इसको ट्रिगर करने के लिए ये हैं-

  • बहुत जल्दी-जल्दी खाना या पीना
  • सोडा, बहुत गर्म चीजें या शराब पीना
  • पेट में गैस भर जाना
  • तनाव, घबराहट या ज्यादा उत्साह
  • ज्यादा खाना
  • कुछ दवाओं का असर, जैसे एनेस्थीसिया या स्टेरॉइड

बार-बार हिचकी आए तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं?

Cleveland Clinic के अनुसार, अगर हिचकी लंबे समय तक बनी रहे, तो यह रोजमर्रा की जिंदगी और सेहत दोनों को प्रभावित कर सकती है. लगातार चलने वाली हिचकी से ये परेशानियां हो सकती हैं-

  • खाने-पीने में दिक्कत से वजन कम होना या डिहाइड्रेशन
  • बात करने में दिक्कत
  • नींद खराब होना, थकान और ध्यान की क्षमता घट जाना
  • खाने-पीने में परेशानी से कमजोरी
  • मानसिक तनाव, बेचैनी या डिप्रेशन

बार-बार आने वाली हिचकी कैसे रोकी जाए?

  • छोटे घूंट लेकर ठंडा पानी पीएं या गरारा करें
  • सांस रोककर धीरे से छोड़ें
  • हल्का दबाव दें- निगलते समय नाक पकड़कर, डायफ्राम पर या जीभ पर
  • थोड़ा मीठा या खट्टा- चुटकीभर चीनी, नींबू, थोड़ा सिरका

कब चिंता करनी चाहिए?

अधिकतर हिचकियां खुद बंद हो जाती हैं, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा चलने वाली हिचकी को क्रॉनिक हिचकी कहा जाता है. ऐसी स्थिति में यह किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत हो सकती है. कुछ गंभीर स्थितियां जहां हिचकी एक लक्षण बनकर सामने आ सकती है-

  • दिमाग और नसों की समस्याएं: स्ट्रोक, नर्व डैमेज
  • दिल या फेफड़ों की बीमारी: हार्ट अटैक, निमोनिया
  • कैंसर: ट्यूमर या कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट
  • पाचन संबंधी परेशानियां: पैंक्रियास में सूजन, इसोफेगस में जलन या इंफेक्शन

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर हिचकी 48 घंटे से ज्यादा रहे, नींद बिगाड़ दे, खाना-पीना मुश्किल कर दे, सांस लेने में दिक्कत हो, या इसके साथ छाती में दर्द, तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी या सुन्नपन भी हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. हिचकी छुड़ाने के लिए किसी को अचानक डराने की कोशिश न करें. इससे कभी-कभी हिचकी रुक सकती है, लेकिन गिरने, चोट लगने या दिल की समस्याएं बढ़ने का खतरा भी होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 21 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Frequent Hiccups Chronic Hiccups Causes Persistent Hiccups Symptoms
