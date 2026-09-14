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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज, काउंटिंग की शुरुआत

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज, काउंटिंग की शुरुआत

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं. सुबह 8.00 बजे से मतों की गिनती जारी है और दोपहर तक नतीजे साफ होने लगेंगे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 14 Sep 2026 08:16 AM (IST)

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव नतीजे लाइव अपडेट्स
Source : ABP News

Background

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के मतदान दो चरणों में संपन्न हुए उसके जिसके बाद आज (सोमवा, 14 सितंबर) नतीजों की घोषणा की जाएगी. मतगणना की शुरुआत सुबह 8.00 बजे से हो गई है. राजस्थान के 309 नगर निकायों के 10167 वार्डों के पार्षद पद पर हुए चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे. कुल 38889 उम्मीदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनमें 10 नगर निगम के साथ ही, 252 नगर पालिका और 47 नगर परिषद शामिल हैं. जानकारी के लिए बता दें कि मतदान 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में हुए थे.

जयपुर में दोबारा मतदान

जयपुर नगर निगम के वार्ड 62 के भाग संख्या 23 के नतीजे आज घोषित नहीं किए जाएंगे. दरअसल, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि वार्ड 62 के भाग संख्या 23 के अंतर्गत आने वाले 'सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय (कमरा नंबर 4), तिला वाला, सांगानेर' स्थित केंद्र पर दोबारा मतदान कराया जाए. आयोग के अनुसार, शनिवार को वोटिंग के दौरान एक घटना हुई, जिसमें 110 ऐसे वोटरों ने पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला, जिनके नाम हटाई गई लिस्ट में शामिल थे. जिला चुनाव अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट की जांच के बाद, आयोग नतीजे पर पहुंचा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई है.

दूसरे चरण में 70 फीसदी से ज्यादा मतदान

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को 147 शहरी निकायों में सम्पन्न हुआ था. इस चरण में कुल 70.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. चुनाव विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दोनों चरणों को मिलाकर राज्य में कुल 72.95 प्रतिशत मतदान हुआ है. दूसरे चरण में 147 नगरीय निकायों में मतदान कराया गया, जिनमें छह नगर निगम, 20 नगरपालिकाएं और 121 नगर परिषदें शामिल थीं। मतदान के लिए कुल 4,774 मतदान केंद्र बनाए गए थे. 

08:16 AM (IST)  •  14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: पहले बैलेट पेपर के वोट गिने जाएंगे 

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोटों की गिनती हो रही है. सबसे पहले बैलेट पेपर के वोट गिने जाएंगे. इसके बाद ईवीएम की गिनती होगी. दोपहर तक ज्यादातर नतीजे आ जाने की उम्मीद है. 10 हजार से ज्यादा वार्डों के पार्षदों के लिए हो वोटों की गिनती हो रही है.

08:13 AM (IST)  •  14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav Results Live: 38889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

राजस्थान निकाय चुनाव में नगर निगम, नगम पालिका और परिषद में कुल 38889 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. सभी की किस्मत ईवीएम में बंद है, जसकी काउंटिंग सुबह 8.00 बजे से शुरू हो गई है. मतदान बीते 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में संपन्न कराया गया था.

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