How To Clean Blackened Brass Utensils: घर में रखे पीतल के बर्तन और सजावटी सामान अपनी सुनहरी चमक की वजह से हमेशा खास नजर आते हैं. पूजा में इस्तेमाल होने वाला पीतल का दीया हो, त्योहारों पर निकाली जाने वाली पीतल की थाली हो या फिर सालों से संभालकर रखा कोई पुराना बर्तन, इन चीजों का रिश्ता सिर्फ घर की सजावट से नहीं बल्कि हमारी यादों और परंपराओं से भी जुड़ा होता है. लेकिन समय के साथ इनकी चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगती है और पीतल की सतह पर काली या भूरी परत जम जाती है. ऐसे में कई लोग इसे दोबारा चमकाने के लिए पॉलिश करवाने का सोचते हैं. हालांकि, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से पीतल के सामान की खोई चमक काफी हद तक वापस लाई जा सकती है.

आखिर पीतल काला क्यों पड़ जाता है?

पीतल मुख्य रूप से तांबे और जिंक से बना एक मिश्रधातु है. जब यह लगातार हवा, नमी, पानी या कुछ खाद्य पदार्थों के संपर्क में आता है, तो इसकी सतह पर धीरे-धीरे एक परत बनने लगती है. इसी वजह से कुछ समय बाद चमकदार पीतल काला, भूरा या धुंधला दिखाई देने लगता है. इसे टार्निशिंग कहा जाता है. यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर पीतल की चीजों की नियमित सफाई और देखभाल न की जाए तो यह परत काफी जिद्दी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमेशा महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट या प्रोफेशनल पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती. नींबू, नमक, सिरका, बेकिंग सोडा और इमली जैसी रोजमर्रा की चीजें पीतल की सफाई में मदद कर सकती हैं.





नींबू और नमक से लौटाएं चमक

पीतल की हल्की काली परत हटाने के लिए नींबू और नमक का तरीका काफी आसान है. इसके लिए एक नींबू को आधा काट लें और उसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगा दें. अब इसे पीतल की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें. नींबू में मौजूद एसिड जमा हुई परत को ढीला करने में मदद करता है, जबकि नमक हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है. यह तरीका पीतल की कटोरी, थाली, पूजा के सामान और रोजाना इस्तेमाल होने वाली छोटी चीजों की सफाई के लिए उपयोग किया जा सकता है. सफाई के बाद सामान को पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाना जरूरी है.

ज्यादा काले दाग के लिए सिरका और बेकिंग सोडा

अगर पीतल पर काले धब्बे ज्यादा हैं और सामान्य सफाई से नहीं निकल रहे हैं, तो सफेद सिरके और बेकिंग सोडा का मिश्रण आजमाया जा सकता है. दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं. करीब 5 से 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें. इसके बाद किसी मुलायम स्पंज या कपड़े से हल्के हाथ से साफ करें और पानी से धो लें. ध्यान रखें कि पीतल को साफ करते समय बहुत जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. ज्यादा घर्षण से सतह पर खरोंच आ सकती है.





इमली या टमाटर भी आएंगे काम

पीतल की सफाई के लिए इमली और टमाटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इमली के गूदे या टमाटर के रस को पीतल की काली पड़ी सतह पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इनमें मौजूद प्राकृतिक एसिड टार्निश की परत को हटाने में मदद कर सकते हैं. कुछ देर बाद सामान को पानी से अच्छी तरह धो लें और सूखे मुलायम कपड़े से पोंछ दें. यह तरीका खासकर तब उपयोगी हो सकता है, जब पीतल की सतह पर हल्की से मध्यम परत जमा हो.

आटा, नमक और सिरके से बनाएं नेचुरल क्लीनिंग पेस्ट

बहुत ज्यादा टार्निश वाले पीतल के सामान के लिए आटा, नमक और सिरके का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तीनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे पीतल की सतह पर लगाएं. करीब 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें. इसके बाद पानी से अच्छी तरह साफ कर लें. इस तरीके का इस्तेमाल पुराने पीतल के बर्तनों, घंटियों, पूजा के सामान और थालियों पर किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी घरेलू उपाय को पूरी चीज पर लगाने से पहले एक छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है.

हल्के दाग के लिए टूथपेस्ट

अगर पीतल पर सिर्फ हल्की परत जमी है, तो थोड़ी मात्रा में साधारण सफेद टूथपेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे मुलायम कपड़े पर लगाकर पीतल की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें. इसके बाद पानी से धोकर सामान को पूरी तरह सुखा दें.

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सफाई के बाद ऐसे रखें पीतल को चमकदार

पीतल की चीजों को बार-बार काला पड़ने से बचाने के लिए उनकी नियमित देखभाल जरूरी है. इस्तेमाल के बाद बर्तनों को ज्यादा देर तक गीला न छोड़ें और उन्हें हल्के साबुन से साफ करके तुरंत सुखा दें. सफाई के लिए बहुत तेज डिटर्जेंट या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें. पीतल के सामान को रखने की जगह भी सूखी होनी चाहिए. लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो इन्हें मुलायम कपड़े में लपेटकर रखें. इससे नमी और हवा के सीधे संपर्क को कम करने में मदद मिलेगी.

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