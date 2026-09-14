गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Brass: काले पड़ गए हैं पीतल के बर्तन? 2 मिनट में ऐसे लाएं नई चमक

How To Clean Brass: काले पड़ गए हैं पीतल के बर्तन? 2 मिनट में ऐसे लाएं नई चमक

Brass Cleaning: पीतल मुख्य रूप से तांबे और जिंक से बना एक मिश्रधातु है. जब यह लगातार हवा, नमी, पानी या कुछ खाद्य पदार्थों के संपर्क में आता है, तो इसकी सतह पर धीरे-धीरे एक परत बनने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Sep 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

How To Clean Blackened Brass Utensils: घर में रखे पीतल के बर्तन और सजावटी सामान अपनी सुनहरी चमक की वजह से हमेशा खास नजर आते हैं. पूजा में इस्तेमाल होने वाला पीतल का दीया हो, त्योहारों पर निकाली जाने वाली पीतल की थाली हो या फिर सालों से संभालकर रखा कोई पुराना बर्तन, इन चीजों का रिश्ता सिर्फ घर की सजावट से नहीं बल्कि हमारी यादों और परंपराओं से भी जुड़ा होता है. लेकिन समय के साथ इनकी चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगती है और पीतल की सतह पर काली या भूरी परत जम जाती है. ऐसे में कई लोग इसे दोबारा चमकाने के लिए पॉलिश करवाने का सोचते हैं. हालांकि, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से पीतल के सामान की खोई चमक काफी हद तक वापस लाई जा सकती है.

आखिर पीतल काला क्यों पड़ जाता है?

पीतल मुख्य रूप से तांबे और जिंक से बना एक मिश्रधातु है. जब यह लगातार हवा, नमी, पानी या कुछ खाद्य पदार्थों के संपर्क में आता है, तो इसकी सतह पर धीरे-धीरे एक परत बनने लगती है. इसी वजह से कुछ समय बाद चमकदार पीतल काला, भूरा या धुंधला दिखाई देने लगता है. इसे टार्निशिंग कहा जाता है. यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर पीतल की चीजों की नियमित सफाई और देखभाल न की जाए तो यह परत काफी जिद्दी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमेशा महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट या प्रोफेशनल पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती. नींबू, नमक, सिरका, बेकिंग सोडा और इमली जैसी रोजमर्रा की चीजें पीतल की सफाई में मदद कर सकती हैं.


How To Clean Brass: काले पड़ गए हैं पीतल के बर्तन? 2 मिनट में ऐसे लाएं नई चमक

नींबू और नमक से लौटाएं चमक

पीतल की हल्की काली परत हटाने के लिए नींबू और नमक का तरीका काफी आसान है. इसके लिए एक नींबू को आधा काट लें और उसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगा दें. अब इसे पीतल की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें. नींबू में मौजूद एसिड जमा हुई परत को ढीला करने में मदद करता है, जबकि नमक हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है. यह तरीका पीतल की कटोरी, थाली, पूजा के सामान और रोजाना इस्तेमाल होने वाली छोटी चीजों की सफाई के लिए उपयोग किया जा सकता है. सफाई के बाद सामान को पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाना जरूरी है.

ज्यादा काले दाग के लिए सिरका और बेकिंग सोडा

अगर पीतल पर काले धब्बे ज्यादा हैं और सामान्य सफाई से नहीं निकल रहे हैं, तो सफेद सिरके और बेकिंग सोडा का मिश्रण आजमाया जा सकता है. दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं. करीब 5 से 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें. इसके बाद किसी मुलायम स्पंज या कपड़े से हल्के हाथ से साफ करें और पानी से धो लें. ध्यान रखें कि पीतल को साफ करते समय बहुत जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. ज्यादा घर्षण से सतह पर खरोंच आ सकती है.


How To Clean Brass: काले पड़ गए हैं पीतल के बर्तन? 2 मिनट में ऐसे लाएं नई चमक

इमली या टमाटर भी आएंगे काम

पीतल की सफाई के लिए इमली और टमाटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इमली के गूदे या टमाटर के रस को पीतल की काली पड़ी सतह पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इनमें मौजूद प्राकृतिक एसिड टार्निश की परत को हटाने में मदद कर सकते हैं. कुछ देर बाद सामान को पानी से अच्छी तरह धो लें और सूखे मुलायम कपड़े से पोंछ दें. यह तरीका खासकर तब उपयोगी हो सकता है, जब पीतल की सतह पर हल्की से मध्यम परत जमा हो.

आटा, नमक और सिरके से बनाएं नेचुरल क्लीनिंग पेस्ट

बहुत ज्यादा टार्निश वाले पीतल के सामान के लिए आटा, नमक और सिरके का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तीनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे पीतल की सतह पर लगाएं. करीब 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें. इसके बाद पानी से अच्छी तरह साफ कर लें. इस तरीके का इस्तेमाल पुराने पीतल के बर्तनों, घंटियों, पूजा के सामान और थालियों पर किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी घरेलू उपाय को पूरी चीज पर लगाने से पहले एक छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है.

हल्के दाग के लिए टूथपेस्ट

अगर पीतल पर सिर्फ हल्की परत जमी है, तो थोड़ी मात्रा में साधारण सफेद टूथपेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे मुलायम कपड़े पर लगाकर पीतल की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें. इसके बाद पानी से धोकर सामान को पूरी तरह सुखा दें.

इसे भी पढ़ें :Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

सफाई के बाद ऐसे रखें पीतल को चमकदार

पीतल की चीजों को बार-बार काला पड़ने से बचाने के लिए उनकी नियमित देखभाल जरूरी है. इस्तेमाल के बाद बर्तनों को ज्यादा देर तक गीला न छोड़ें और उन्हें हल्के साबुन से साफ करके तुरंत सुखा दें. सफाई के लिए बहुत तेज डिटर्जेंट या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें. पीतल के सामान को रखने की जगह भी सूखी होनी चाहिए. लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो इन्हें मुलायम कपड़े में लपेटकर रखें. इससे नमी और हवा के सीधे संपर्क को कम करने में मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें : Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Brass Cleaning Clean Brass At Home How To Clean Brass
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Floor Tile Care: फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
Home Tips
How To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली
फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली
Home Tips
क्या कोलगेट से धोने पर सच में चमक जाती है हेडलाइट? जानें सच
क्या कोलगेट से धोने पर सच में चमक जाती है हेडलाइट? जानें सच
Home Tips
बाथरूम में बार बार दिखता है कनखजूरा? मिनटों में ऐसे भगाएं
बाथरूम में बार बार दिखता है कनखजूरा? मिनटों में ऐसे भगाएं
Advertisement

वीडियोज

The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: Salman Khan ने Qazi Touqeer को कहा ‘Rockstar’, Aman Gandhi को Reality Check
MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि है कि...'
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि'
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: BJP मार रही बाजी या जीत रही कांग्रेस? जानें सभी नगर निगम के ताजा रिजल्ट
Live: BJP मार रही बाजी या जीत रही कांग्रेस? जानें सभी नगर निगम के ताजा रिजल्ट
विश्व
ड्रोन हमले ने बंद कराई सऊदी की पाइपलाइन, क्या भारत पर होगा असर?
ड्रोन हमले ने बंद कराई सऊदी की पाइपलाइन, क्या भारत पर होगा असर?
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
आखिर कब तक? संजू सैमसन पर भड़के 2 दिग्गज, दिया रिएलिटी चेक
आखिर कब तक? संजू सैमसन पर भड़के 2 दिग्गज, दिया रिएलिटी चेक
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
शिक्षा
हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए TET 2026 के लिए आवेदन, देखें पूरा शेड्यूल
हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए TET 2026 के लिए आवेदन, देखें पूरा शेड्यूल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget