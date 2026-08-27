फ्रिज में गलने लगती हैं सब्जियां? 1 आसान हैक से हफ्तों रखें फ्रेश

How To Keep Vegetables Fresh In Fridge: फ्रिज खोलते ही अगर सब्जियों पर ज्यादा नमी या पानी की बूंदें दिखाई दें, तो इसे सिर्फ सामान्य बात समझकर नजरअंदाज न करें. जरूरत से ज्यादा नमी सब्जियों और फलों को जल्दी खराब कर सकती है. कई बार फ्रिज में रखी सब्जियां बाहर से बिल्कुल ताजी दिखती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में नरम पड़ने, गलने या उनमें फफूंद लगने की शुरुआत हो जाती है. सही तरीके से स्टोर करने से न सिर्फ सब्जियों को ज्यादा समय तक ताजा रखा जा सकता है, बल्कि खाना बर्बाद होने से भी बचाया जा सकता है.

सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले धोने से बचें

अगर आप सब्जियों या फलों को फ्रिज में रखने वाले हैं, तो उन्हें इस्तेमाल करने से ठीक पहले धोना बेहतर होता है. धोने के बाद बची नमी सब्जियों को जल्दी खराब कर सकती है. अगर किसी वजह से सब्जियों या फलों को पहले ही धोना जरूरी हो, तो उन्हें फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह सुखा लें. सतह पर जमा पानी और नमी कम होगी तो इनके जल्दी गलने की संभावना भी कम रहेगी.





सब्जियों और फलों को पूरा ही स्टोर करें

फ्रिज में रखने से पहले सब्जियों और फलों को काटना सही नहीं है. कटी हुई सब्जियां और फल जल्दी खराब होते हैं. जरूरत हो तो जड़ या डंठल हटा सकते हैं, लेकिन बाकी हिस्से को इस्तेमाल करने के समय ही काटें. अगर सब्जी बहुत जल्द इस्तेमाल करनी है, तो उसे काटकर फ्रिज के क्रिस्पर में किसी कंटेनर में रखा जा सकता है. लेकिन इस तरह रखने पर वह उतने लंबे समय तक ताजी नहीं रहेगी जितनी पूरी सब्जी रहती है.

सभी सब्जियों को एक ही जगह न रखें

हरी पत्तेदार सब्जियों और हर्ब्स को क्रिस्पर में रखा जा सकता है, जबकि दूसरी सब्जियों और फलों को अलग-अलग जगह रखना बेहतर होता है. ज्यादा पानी वाली सब्जियों को कम नमी वाली चीजों से अलग रखने से उनके जल्दी खराब होने की संभावना कम हो सकती है. अलग-अलग तरह की सब्जियों और फलों को बहुत पास-पास रखने से एक की नमी या खराब होने की प्रक्रिया दूसरी चीजों को भी जल्दी प्रभावित कर सकती है. इसलिए फ्रिज में सब्जियों को व्यवस्थित तरीके से रखना जरूरी है.





प्लास्टिक की जगह पेपर का इस्तेमाल करें

बंद प्लास्टिक बैग या कंटेनर के अंदर नमी फंस सकती है. इससे सब्जियों और फलों के जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. खासकर ऐसी चीजों को लंबे समय तक बंद प्लास्टिक में रखना सही नहीं है. सब्जियों को रखने के लिए छेद वाले पेपर पैकेज या प्लास्टिक नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि हवा का थोड़ा आवागमन बना रहे. मशरूम के लिए पेपर बैग बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी अतिरिक्त नमी फंसने के बजाय बाहर निकल सकती है.

सब्जियों को बहुत लंबे समय तक फ्रिज में न छोड़ें

फ्रिज में रखी सब्जियों और फलों को भूलने से बचने के लिए उन पर इस्तेमाल करने की तारीख लिखना मददगार हो सकता है. इससे आपको यह पता रहेगा कि कौन सी चीज पहले इस्तेमाल करनी है और कौन सी बाद में. इस तरह जरूरत से ज्यादा सब्जियां खरीदने और उनके खराब होने से भी बचा जा सकता है.

फ्रिज का तापमान सही रखें

फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फ्रिज का सही तापमान बनाए रखना जरूरी है. आमतौर पर फलों और सब्जियों के लिए 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान उपयुक्त माना जाता है. तापमान बहुत कम होने पर ज्यादा पानी वाली कुछ चीजें जम सकती हैं, जबकि सही तापमान न होने पर सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं.

फ्रिज में नमी का स्तर भी रखें संतुलित

सब्जियों और फलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फ्रिज के अंदर नमी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ज्यादा नमी से सब्जियों की सतह पर पानी जमा हो सकता है और उनके जल्दी सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. अगर फ्रिज खोलते ही सब्जियों पर बार-बार पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, तो क्रिस्पर और स्टोरेज की स्थिति पर ध्यान दें. जरूरत से ज्यादा नमी को कम करना सब्जियों को जल्दी खराब होने से बचाने में मदद कर सकता है.

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फ्रिज में रखी सब्जियों को समय-समय पर जांचें

कई दिनों तक रखी सब्जियों और फलों को बीच-बीच में देखते रहें. एक ही बैच में कुछ चीजें दूसरी चीजों की तुलना में जल्दी खराब हो सकती हैं. अगर किसी फल या सब्जी में सड़ने के संकेत दिखाई दें, तो उसे तुरंत अलग कर दें. खराब हो रही एक सब्जी आसपास रखी दूसरी सब्जियों और फलों को भी जल्दी प्रभावित कर सकती है. इसलिए ऐसी चीज को हटाने के बाद क्रिस्पर या फ्रिज की उस जगह को भी अच्छी तरह साफ करना जरूरी है.

कुछ सब्जियों और फलों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं

हर फल और सब्जी को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता. टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है. आलू को ठंडी जगह के बजाय अंधेरी और ठंडी लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी न होने वाली जगह पर रखना बेहतर होता है. एवोकाडो, प्याज, आड़ू और केले भी आमतौर पर किचन काउंटर पर ज्यादा बेहतर तरीके से रखे जा सकते हैं.

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