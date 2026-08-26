घर में बार-बार आती है छिपकली? बिना मारे भगाने के आसान हैक्स

Home Remedies To Keep House Lizards Away: गर्मी और बरसात के मौसम में घर में छिपकलियां दिखना आम हो जाता है. कई बार ये खिड़की, दरवाजे या दीवार में बनी छोटी सी जगह से कमरे के अंदर आ जाती हैं. घर के अंदर इन्हें देखकर डर या परेशानी होना स्वाभाविक है, खासकर जब ये अचानक दीवार, छत या रसोई की अलमारी पर नजर आ जाएं. हालांकि छिपकलियां आमतौर पर इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होतीं और घर में मौजूद छोटे कीड़े-मकौड़ों को खाकर उनकी संख्या कम करने में मदद करती हैं.

फिर भी अगर छिपकली कमरे में आ गई है, तो उसे मारने या किसी तेज केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप उसे बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल सकते हैं. साथ ही घर में कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखकर आगे छिपकलियों के आने की संभावना भी कम की जा सकती है.

घर के अंदर क्यों आती हैं छिपकलियां?

गर्मी के मौसम में बाहर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए छिपकलियां ठंडी और शांत जगह तलाशती हैं. घर के अंदर उन्हें छिपने के लिए अंधेरे कोने, फर्नीचर के पीछे की जगह और अलमारियों के आसपास सुरक्षित जगह मिल जाती है. इसके अलावा घर में मौजूद मच्छर, मक्खियां, चींटियां और दूसरे छोटे कीड़े उनके लिए खाने का काम करते हैं. खिड़की या दरवाजे खुले रहने, दीवारों में दरार होने या वेंटिलेशन की जगह से भी छिपकलियां अंदर आ सकती हैं. इसलिए उन्हें बाहर निकालने के साथ-साथ उन रास्तों को बंद करना भी जरूरी है, जहां से वे बार-बार अंदर आती हैं.

कमरे में छिपकली आ जाए तो क्या करें?

खिड़की और दरवाजा खोल दें

अगर छिपकली कमरे में आ गई है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं. कमरे की खिड़की या दरवाजा खोल दें और अगर संभव हो तो कमरे की बाकी लाइट बंद कर दें. बाहर की तरफ रोशनी या खुली जगह होने से छिपकली को बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है. उसे भगाने के लिए डंडे या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें.





घर में आने वाले रास्ते बंद करें

छिपकलियां बहुत छोटी जगह से भी अंदर आ सकती हैं. खिड़की, दरवाजे, बाथरूम वेंट और दीवारों में बनी दरारों को अच्छी तरह देखें. जहां गैप दिखाई दे, वहां उसे सील करें. खिड़कियों पर जाली और दरवाजे के नीचे डोर स्वीप लगाने से भी अंदर आने का रास्ता कम किया जा सकता है.

घर को साफ रखें

छिपकलियां अक्सर वहां आती हैं जहां उन्हें खाने के लिए कीड़े मिलते हैं. घर में मच्छर, मक्खियां और चींटियां ज्यादा होंगी, तो छिपकलियों के आने की संभावना भी बढ़ सकती है. इसलिए फर्श की नियमित सफाई करें, रातभर गंदे बर्तन न छोड़ें और कूड़ेदान को समय पर खाली करें. खाने की चीजों को खुला रखने से भी बचें.





कमरे का सामान व्यवस्थित रखें

फर्नीचर के पीछे, पुराने डिब्बों, अखबारों और बेकार सामान के बीच छिपकलियां आसानी से छिप सकती हैं. कमरे और स्टोर की सफाई करते समय ऐसे सामान को हटाएं और कोनों को भी अच्छी तरह साफ करें. सामान कम और व्यवस्थित रखने से छिपकली को छिपने की जगह नहीं मिलेगी.

पुदीने के तेल का स्प्रे आजमा सकते हैं

छिपकलियां तेज गंध वाली कुछ चीजों से दूर रह सकती हैं. पुदीने के तेल का हल्का स्प्रे खिड़की के आसपास, कोनों और उन जगहों पर किया जा सकता है जहां छिपकली अक्सर दिखाई देती है. इसके लिए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे तैयार किया जा सकता है. इसकी गंध कम होने पर दोबारा स्प्रे किया जा सकता है.

प्याज और लहसुन भी रख सकते हैं

प्याज और लहसुन की तेज गंध भी छिपकलियों को पसंद नहीं आती. प्याज के टुकड़े या छीले हुए लहसुन की कलियां उन जगहों के पास रखी जा सकती हैं जहां से छिपकली अंदर आती है. हालांकि इन्हें समय-समय पर बदलते रहें, ताकि खराब होने की वजह से दूसरी परेशानी न हो.

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अंडे के छिलके का तरीका

साफ और सूखे अंडे के छिलकों को छोटे टुकड़ों में करके खिड़की, बालकनी या कमरे के कोनों के पास रखा जा सकता है. यह एक घरेलू तरीका है जिसे कुछ लोग छिपकलियों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. छिलकों को कुछ दिनों के बाद बदल देना चाहिए.

छिपकली को मारने की जरूरत नहीं

अगर घर में छिपकली बार-बार आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके आने की वजह को कम किया जाए. घर साफ रखें, कीड़े-मकौड़ों को दूर रखें और खिड़की, दरवाजे व दीवारों के छोटे गैप बंद करें. किसी छिपकली को कमरे में देखकर उसे मारने के बजाय बाहर निकलने का रास्ता देना बेहतर है.

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