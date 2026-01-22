हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsगुड़ असली है या नकली, घर पर ऐसे करें सिंपल टेस्ट

गुड़ असली है या नकली, घर पर ऐसे करें सिंपल टेस्ट

आयुर्वेद में भी गुड़ को चीनी से बेहतर माना गया है, क्योंकि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. लेकिन इसके मुनाफे की होड़ में आजकल बाजार में मिलावटी और केमिकल वाला गुड़ भी धड़ल्ले से बिक रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 Jan 2026 06:05 PM (IST)
सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में गुड़ की मांग तेजी से बढ़ जाती है. चाय से लेकर लड्डू और दूसरी मिठाईयों तक गुड़ का इस्तेमाल हर घर में होता है. आयुर्वेद में भी गुड़ को चीनी से बेहतर माना गया है, क्योंकि इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. हालांकि, मुनाफे की होड़ में आजकल बाजार में मिलावटी और केमिकल वाला गुड़ भी धड़ल्ले से बिक रहा है, जो देखने में खूबसूरत लगता है लेकिन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि खरीदने से पहले असली और नकली गुड़ की पहचान की जाए. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि गुड़ असली है या नकली आप घर पर कैसे पता कर सकते हैं.

रंग देखकर करें पहचान

गुड़ का रंग उसकी क्वालिटी का पहला संकेत देता है. शुद्ध गुड़ आमतौर पर गहरे भूरे या हल्के काले रंग का होता है और ज्यादातर चमकदार नहीं दिखता है. वहीं बहुत ज्यादा सुनहरा हल्का पीला या जरूरत से ज्यादा चमकदार गुड़ अक्सर केमिकल से तैयार किया जाता है. ऐसे गुड़ में ब्लीचिंग एजेंट या दूसरे केमिकल  मिलाए जाने की आशंका रहती है.

पानी से करें टेस्ट

घर पर गुड़ की जांच करने का सबसे आसान तरीका पानी माना जाता है. इसके लिए एक गिलास पानी में गुड़ का छोटा टुकड़ा डाल लें. अगर गुड़ धीरे-धीरे घुल जाए और पानी साफ रहे तो यह शुद्ध हो सकता है. लेकिन अगर पानी में सफेद परत, पाउडर जमा हो जाए या रंग बदलने लगे तो समझ लें कि गुड़ में मिलावट है.

स्वाद से भी कर सकते हैं पता

असली गुड़ का स्वाद बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है, जबकि उसमें हल्की कड़वाहट या गन्ने के रस का नेचुरल फ्लेवर महसूस होता है. वहीं अगर गुड़ खाते ही तीखा कड़वा या अजीब सा स्वाद लगे तो वह नकली हो सकता है.

बनावट से पहचानें

शुद्ध गुड़ आमतौर पर थोड़ा सा सख्त होता है और तोड़ने पर टुकड़ों में टूटता है. वहीं हाथ में रगड़ने पर यह ज्यादा चिपचिपा महसूस नहीं होता है. वहीं केमिकल वाला गुड़ अक्सर बहुत नरम, चिकना और ज्यादा चिपचिपा होता है जो आसानी से बिखर जाता है.

खुशबू से भी कर सकते हैं असली और नकली में फर्क

असली गुड़ में गन्ने के रस और भट्टी की हल्की नेचुरल खुशबू आती है. अगर गुड़ से किसी तरह की केमिकल जैसी तेज या फिर अजीब सी महक आए तो उसे खरीदने से बचें.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 22 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Real Jaggery Identification Fake Jaggery Test How To Check Pure Jaggery
Embed widget