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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम

How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम

Extend Mattress Life: हर गद्दे को कुछ महीनों में पलटकर दूसरी तरफ से इस्तेमाल करना चाहिए. हर गद्दे के लिए सही नहीं है. कुछ गद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें पलटने के बजाय सिर्फ एक दिशा में घुमाना चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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How Often To Rotate Mattress To Prevent Sagging: गद्दे की सही देखभाल सिर्फ उसकी सफाई या चादर बदलने तक सीमित नहीं है. समय-समय पर गद्दे को सही तरीके से घुमाना या पलटना भी उसकी लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकता है. लेकिन यहां एक गलती कई लोग कर देते हैं. उन्हें लगता है कि हर गद्दे को कुछ महीनों में पलटकर दूसरी तरफ से इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करना हर गद्दे के लिए सही नहीं है. कुछ गद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें पलटने के बजाय सिर्फ एक दिशा में घुमाना चाहिए.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गद्दे को पलटना और घुमाना दो अलग चीजें हैं. गद्दे को घुमाने का मतलब है उसे उसी तरफ रखते हुए 180 डिग्री घुमाना. इसमें सिर वाला हिस्सा पैरों की तरफ और पैरों वाला हिस्सा सिर की तरफ आ जाता है, लेकिन सोने वाली सतह ऊपर ही रहती है. दूसरी तरफ, गद्दे को पलटने का मतलब है उसे पूरी तरह उलट देना, यानी जो हिस्सा नीचे था उसे ऊपर कर देना.

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तो गद्दे को पलटते समय कौन सा हिस्सा ऊपर रखना चाहिए?

इसका जवाब आपके गद्दे के डिजाइन पर निर्भर करता है. अगर गद्दा डबल-साइडेड है और निर्माता ने दोनों तरफ सोने के लिए इसे तैयार किया है, तभी उसे पलटना चाहिए. ऐसे गद्दों में दोनों तरफ कम्फर्ट लेयर होती हैं, इसलिए एक तरफ इस्तेमाल करने के बाद दूसरी तरफ किया जा सकता है. लेकिन अगर गद्दा सिंगल-साइडेड है, तो उसे उलटकर नीचे वाला हिस्सा ऊपर करना सही नहीं है. ऐसा करने पर आपको गद्दे की हार्ड सपोर्ट बेस पर सोना पड़ सकता है, जो आराम और सपोर्ट दोनों के लिहाज से सही नहीं होता.


How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम

कौन से गद्दे पलट सकते हैं?

कुछ पुराने इनरस्प्रिंग गद्दे डबल-साइडेड होते थे और उन्हें दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ नेचुरल लेटेक्स गद्दे भी इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी दोनों सतहों पर सोया जा सके. कुछ खास ऑर्थोपेडिक डिजाइन वाले गद्दे भी फ्लिप किए जा सकते हैं. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि गद्दे के साथ मिले केयर इंस्ट्रक्शन या निर्माता की गाइडलाइन जरूर देखें. अगर उसमें गद्दे को नियमित रूप से पलटने की सलाह दी गई है, तभी ऐसा करें. बिना जानकारी के गद्दा पलटना सही तरीका नहीं है.


How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम

किन गद्दों को बिल्कुल नहीं पलटना चाहिए?

आजकल इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मॉडर्न गद्दे सिंगल-साइडेड होते हैं. इनमें मेमोरी फोम, हाइब्रिड, पिलो-टॉप और कई लेटेक्स गद्दे शामिल हैं. इन गद्दों में ऊपर की तरफ सॉफ्ट कम्फर्ट लेयर होती है, जबकि नीचे मजबूत सपोर्ट बेस बनाया जाता है. अगर ऐसे गद्दे को पलट दिया जाए, तो सोने के लिए कम्फर्ट लेयर की जगह सपोर्ट बेस ऊपर आ जाएगा. इससे गद्दे का दबाव कम करने वाला डिजाइन काम नहीं करेगा और उसकी संरचना को भी नुकसान पहुंच सकता है. कुछ मामलों में ऐसा करने से वारंटी भी प्रभावित हो सकती है.

अगर गद्दे पर पिलो-टॉप या यूरो-टॉप जैसी मोटी और सॉफ्ट ऊपरी परत है, तो उसे पलटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसे गद्दों में नीचे की तरफ सोने के लिए इस्तेमाल होने वाली सतह होती ही नहीं है. इन्हें सिर्फ घुमाना बेहतर रहता है.

गद्दे को कितनी बार घुमाएं?

ज्यादातर गद्दों के लिए हर 3 से 6 महीने में उन्हें 180 डिग्री घुमाना उपयोगी माना गया है. इससे हर रात शरीर का दबाव एक ही जगह पर पड़ने से बचता है. अगर लंबे समय तक एक ही जगह सोया जाए, तो कूल्हों और कंधों के आसपास गद्दे में दबाव पड़ने से गड्ढे या बॉडी इम्प्रेशन बन सकते हैं. गद्दे को घुमाने से जिस हिस्से पर लगातार दबाव पड़ रहा था, वह जगह बदल जाती है और इस्तेमाल का भार अलग हिस्सों में फैल जाता है.

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मेमोरी फोम गद्दे को आमतौर पर हर 3 से 6 महीने में घुमाया जा सकता है, लेकिन इसे पलटना नहीं चाहिए. हाइब्रिड गद्दे के लिए भी यही नियम लागू होता है. इनरस्प्रिंग गद्दे में पुराने मॉडल डबल-साइडेड हो सकते हैं, जबकि कई नए मॉडल सिंगल-साइडेड होते हैं. पिलो-टॉप गद्दे को करीब हर तीन महीने में घुमाना बेहतर है, लेकिन इन्हें पलटना नहीं चाहिए. डबल-साइडेड गद्दे को हर तीन महीने में घुमाया जा सकता है और निर्माता के निर्देश के अनुसार हर 3 से 6 महीने में पलटा भी जा सकता है.

इस बात का रखें ध्यान

गद्दा घुमाते समय एक और बात का ध्यान रखें. पहले बिस्तर से चादर, तकिए और मैट्रेस प्रोटेक्टर हटा दें. इसके बाद गद्दे को सिर से पैर की दिशा में 180 डिग्री घुमाएं. भारी गद्दे को अकेले उठाने के बजाय स्लाइड करना बेहतर होता है. बड़े या भारी गद्दे के लिए दो लोगों की मदद लेना सुरक्षित रहता है. घुमाने के बाद यह जरूर देख लें कि गद्दा बेड बेस पर ठीक तरह से बीच में रखा है और किसी तरफ से बाहर नहीं निकला है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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