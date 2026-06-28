हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने

Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने

Gold Jewellery Cleaning Tips: चाहे वह शादी की चेन हो, अंगूठी हो, कानों के झुमके हों या कोई पारिवारिक विरासत, समय के साथ इनकी चमक पहले जैसी नहीं रहती.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

Home Remedies To Clean Gold Jewellery: सोने की ज्वैलरी हर किसी के लिए खास होती है. चाहे वह शादी की चेन हो, अंगूठी हो, कानों के झुमके हों या कोई पारिवारिक विरासत, समय के साथ इनकी चमक पहले जैसी नहीं रहती. कई लोग इसे देखकर सोचते हैं कि शायद सोना खराब हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और होती है. ज्यादातर मामलों में सोना अपनी चमक नहीं खोता, बल्कि उसकी सतह पर धूल, पसीना, परफ्यूम, लोशन और दूसरी गंदगी की परत जम जाती है, जिससे वह फीका दिखाई देने लगता है.

घर पर कैसे ला सकते हैं आप इसमें चमक?

अगर आपकी गोल्ड ज्वैलरी भी पहले जैसी नहीं चमक रही है, तो उसे साफ करने के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में रखी कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी उसकी चमक वापस लाई जा सकती है. सबसे आसान तरीका टूथपेस्ट का है. इसके लिए किसी साधारण या व्हाइटनिंग टूथपेस्ट की थोड़ी-सी मात्रा एक मुलायम कपड़े पर लें और उसे हल्के हाथों से ज्वैलरी पर रगड़ें. कुछ देर बाद गुनगुने पानी से धो लें और मुलायम तौलिये से अच्छी तरह सुखा दें. ध्यान रखें कि ज्यादा दबाव डालकर रगड़ने से ज्वैलरी पर खरोंच आ सकती है.

बेकिंग सोडा भी अच्छा विकल्प

अगर ज्वैलरी पर ज्यादा गंदगी जमी हुई है, तो बेकिंग सोडा भी अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके लिए दो चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें. अब मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश की मदद से इस पेस्ट को ज्वैलरी पर लगाएं और करीब 4 से 5 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद पानी से धोकर लिंट-फ्री कपड़े से सुखा लें. बेकिंग सोडा की हल्की सफाई करने वाली क्षमता जमी हुई गंदगी हटाने में मदद करती है. हालांकि, इसे भी बहुत जोर से रगड़ने से बचना चाहिए.

चेन की चमक वापस लाने के लिए क्या करें?

अगर सोने की चेन की चमक कम हो गई है, तो दो कप गुनगुने पानी में दो चम्मच लिक्विड डिश सोप मिलाकर उसमें चेन को करीब पांच मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें और धोकर सुखा लें. वहीं, कॉर्नफ्लोर और सिरके का गाढ़ा पेस्ट बनाकर भी चेन पर लगाया जा सकता है. पांच मिनट बाद इसे धोकर साफ करने से जमी हुई गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें- फर्श पर हो रही है चिपचिपाहट? अपनाएं ये देसी उपाय, शीशे जैसी चमक से जगमगाएगा घर

अंगूठी और कानों की बालियों के लिए क्या करें?

अंगूठी और कानों की बालियों की सफाई करते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. अगर अंगूठी में कोई कीमती पत्थर लगा है, तो उसे सीधे ब्रश से रगड़ने से बचें. वहीं, बालियों को साफ करने से पहले उनके सभी हिस्सों को अलग कर लें और फिर हल्के हाथों से साफ करें.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

ध्यान रखें कि सोने की ज्वैलरी पर तेज केमिकल या कठोर क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर ज्वैलरी बहुत ज्यादा गंदी है या उस पर कीमती रत्न लगे हैं, तो उसे किसी ज्वैलर से साफ कराना ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

इसे भी पढ़ें- Rice Cooking Tips: खिले-खिले चावल बनाने की एकदम आसान ट्रिक, कुकर में लगाएं बस इतनी सीटी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
How To Clean Gold Jewelry How To Clean Gold Jewelry At Home Gold Jewelry Cleaning Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
Home Tips
Old Saree Home Decor Ideas: पुरानी साड़ियों से हवेली जैसा सज जाएगा घर, छुप छुपकर मेहमान भी करेंगे तारीफ
पुरानी साड़ियों से हवेली जैसा सज जाएगा घर, छुप छुपकर मेहमान भी करेंगे तारीफ
Home Tips
Bathroom Tiles Cleaning Tips: बाथरूम की गंदी टाइल्स को चमकाने का कारगर तरीका, ये 10 रुपये की चीज बना देगी काम
बाथरूम की गंदी टाइल्स को चमकाने का कारगर तरीका, ये 10 रुपये की चीज बना देगी काम
Home Tips
Mildew Prevention: बारिश में घर को सीलन और फफूंदी से बचाएंगे ये आसान तरीके, आज ही नोट कर लें ये टिप्स
बारिश में घर को सीलन और फफूंदी से बचाएंगे ये आसान तरीके, आज ही नोट कर लें ये टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
विश्व
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
जनरल नॉलेज
Scientific Facts About Snake: सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget