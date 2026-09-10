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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSmelly Kitchen Mop: फर्श चमकाने वाला पोछा हो गया है मैला? ऐसे करें डीप क्लीन

Smelly Kitchen Mop: फर्श चमकाने वाला पोछा हो गया है मैला? ऐसे करें डीप क्लीन

Home Cleaning Tips: आपको हर बार कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों और सही तरीके से धोने से पोछे की गंदगी और बदबू काफी हद तक कम की जा सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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Easy Ways To Disinfect Dirty Floor Mop At Home: घर की सफाई करते समय हम फर्श, किचन और बाथरूम को तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन जिस पोछे से ये सारी सफाई होती है, उसकी सफाई पर अक्सर ध्यान नहीं देते. यही गीला पोछा कुछ समय बाद घर में बदबू की वजह बन सकता है. खासकर किचन में इस्तेमाल होने वाले पोछे में तेल, खाने के छोटे कण, धूल और नमी जमा हो जाती है. अगर इसे धोने के बाद ठीक से सुखाया न जाए, तो इसमें बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लग सकते हैं और तेज दुर्गंध आने लगती है.

कई बार लोग इस बदबू को दूर करने के लिए पोछे पर सीधे तेज केमिकल डाल देते हैं, लेकिन सही तरीके से सफाई करना ज्यादा जरूरी है. अच्छी बात यह है कि पोछे को साफ करने के लिए आपको हर बार कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों और सही तरीके से धोने से पोछे की गंदगी और बदबू काफी हद तक कम की जा सकती है.

सबसे पहले पोछे को अच्छी तरह धोएं

पोछा इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसकी सफाई करना सबसे जरूरी है. सबसे पहले उसे साफ बहते पानी में अच्छी तरह धोएं, ताकि उसमें फंसी धूल, मिट्टी, तेल और गंदगी निकल जाए. पानी तब तक बदलते रहें, जब तक पोछे से निकलने वाला पानी काफी हद तक साफ न दिखाई देने लगे. सिर्फ एक बार पानी में डुबोकर निचोड़ देना काफी नहीं है. अगर पोछे में किचन का तेल या चिपचिपी गंदगी लगी है, तो उसे अच्छी तरह रगड़कर साफ करना जरूरी है.


Smelly Kitchen Mop: फर्श चमकाने वाला पोछा हो गया है मैला? ऐसे करें डीप क्लीन

साबुन के पानी में भिगोकर रखें

एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड या हल्का क्लीनिंग सॉल्यूशन मिला दें. अब पोछे को इस पानी में करीब 20 से 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इससे पोछे के रेशों में जमा चिकनाई और गंदगी ढीली होने लगती है. इसके बाद पोछे को हाथ या किसी साफ ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. खासतौर पर उन हिस्सों पर ध्यान दें जहां ज्यादा गंदगी जमा है.

इसके बाद साफ पानी से करें रिंस

सफाई के बाद पोछे को साफ पानी में अच्छी तरह धोना न भूलें. जब तक साबुन या क्लीनर पूरी तरह निकल न जाए, तब तक इसे पानी से धोते रहें. अगर पोछे में क्लीनर की परत रह गई, तो अगली बार फर्श पर पोछा लगाने के दौरान यह गंदगी के साथ फैल सकती है. अगर पोछे से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, तो धोने के बाद उसे कुछ देर खुले और हवादार स्थान पर रखें. सबसे जरूरी बात है कि पोछा पूरी तरह सूख जाए.


Smelly Kitchen Mop: फर्श चमकाने वाला पोछा हो गया है मैला? ऐसे करें डीप क्लीन

पोछे को गीला छोड़ना सबसे बड़ी गलती

कई घरों में पोछा धोने के बाद उसे निचोड़कर किचन के किसी कोने में रख दिया जाता है. यही आदत बदबू को बढ़ा सकती है. नमी और बंद जगह बैक्टीरिया और फफूंद के लिए अनुकूल माहौल बना सकती है. इसलिए पोछे को धोने के बाद जितना संभव हो उतना पानी निचोड़ें और उसे किसी हवादार जगह पर लटकाकर सुखाएं. उसे फर्श पर या बंद बाल्टी के अंदर गीला छोड़ने से बचें.

अलग-अलग पोछे की सफाई का तरीका भी अलग

अगर आपके घर में कॉटन का पोछा है, तो उसे हर इस्तेमाल के बाद गुनगुने साबुन वाले पानी में धोना बेहतर रहता है. इसे अच्छी तरह निचोड़कर खुली हवा में सुखाएं. माइक्रोफाइबर पोछे के पैड को कई बार वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है, लेकिन उसे धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे उसके रेशों की सफाई क्षमता प्रभावित हो सकती है. निर्माता के निर्देशों के मुताबिक उसे धोना और सुखाना बेहतर है. स्पंज वाले पोछे को हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोना चाहिए. अगर स्पंज पुराना, खराब या लगातार बदबूदार हो गया है, तो उसे बदल देना ज्यादा सही रहेगा.

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सिरका और बेकिंग सोडा साथ न मिलाएं

बदबू दूर करने के लिए कई लोग सिरका या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन्हें एक साथ मिलाने की जरूरत नहीं है. एक समय में किसी एक तरीके का इस्तेमाल करना बेहतर है. सबसे जरूरी बात यह है कि सिरका या किसी दूसरे घरेलू क्लीनर को ब्लीच के साथ कभी न मिलाएं. कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को मिलाने से खतरनाक गैस बन सकती है.

कब बदल दें पुराना पोछा?

अगर पोछे को अच्छी तरह धोने और सुखाने के बाद भी उसमें लगातार बदबू बनी रहती है, उसके रेशे खराब हो चुके हैं या वह फर्श पर गंदगी फैलाने लगा है, तो उसे बदल देना ही बेहतर है. बहुत पुराना पोछा साफ करने के बावजूद पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाता.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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