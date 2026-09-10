Easy Ways To Disinfect Dirty Floor Mop At Home: घर की सफाई करते समय हम फर्श, किचन और बाथरूम को तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन जिस पोछे से ये सारी सफाई होती है, उसकी सफाई पर अक्सर ध्यान नहीं देते. यही गीला पोछा कुछ समय बाद घर में बदबू की वजह बन सकता है. खासकर किचन में इस्तेमाल होने वाले पोछे में तेल, खाने के छोटे कण, धूल और नमी जमा हो जाती है. अगर इसे धोने के बाद ठीक से सुखाया न जाए, तो इसमें बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लग सकते हैं और तेज दुर्गंध आने लगती है.

कई बार लोग इस बदबू को दूर करने के लिए पोछे पर सीधे तेज केमिकल डाल देते हैं, लेकिन सही तरीके से सफाई करना ज्यादा जरूरी है. अच्छी बात यह है कि पोछे को साफ करने के लिए आपको हर बार कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों और सही तरीके से धोने से पोछे की गंदगी और बदबू काफी हद तक कम की जा सकती है.

सबसे पहले पोछे को अच्छी तरह धोएं

पोछा इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसकी सफाई करना सबसे जरूरी है. सबसे पहले उसे साफ बहते पानी में अच्छी तरह धोएं, ताकि उसमें फंसी धूल, मिट्टी, तेल और गंदगी निकल जाए. पानी तब तक बदलते रहें, जब तक पोछे से निकलने वाला पानी काफी हद तक साफ न दिखाई देने लगे. सिर्फ एक बार पानी में डुबोकर निचोड़ देना काफी नहीं है. अगर पोछे में किचन का तेल या चिपचिपी गंदगी लगी है, तो उसे अच्छी तरह रगड़कर साफ करना जरूरी है.





साबुन के पानी में भिगोकर रखें

एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड या हल्का क्लीनिंग सॉल्यूशन मिला दें. अब पोछे को इस पानी में करीब 20 से 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इससे पोछे के रेशों में जमा चिकनाई और गंदगी ढीली होने लगती है. इसके बाद पोछे को हाथ या किसी साफ ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. खासतौर पर उन हिस्सों पर ध्यान दें जहां ज्यादा गंदगी जमा है.

इसके बाद साफ पानी से करें रिंस

सफाई के बाद पोछे को साफ पानी में अच्छी तरह धोना न भूलें. जब तक साबुन या क्लीनर पूरी तरह निकल न जाए, तब तक इसे पानी से धोते रहें. अगर पोछे में क्लीनर की परत रह गई, तो अगली बार फर्श पर पोछा लगाने के दौरान यह गंदगी के साथ फैल सकती है. अगर पोछे से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, तो धोने के बाद उसे कुछ देर खुले और हवादार स्थान पर रखें. सबसे जरूरी बात है कि पोछा पूरी तरह सूख जाए.





पोछे को गीला छोड़ना सबसे बड़ी गलती

कई घरों में पोछा धोने के बाद उसे निचोड़कर किचन के किसी कोने में रख दिया जाता है. यही आदत बदबू को बढ़ा सकती है. नमी और बंद जगह बैक्टीरिया और फफूंद के लिए अनुकूल माहौल बना सकती है. इसलिए पोछे को धोने के बाद जितना संभव हो उतना पानी निचोड़ें और उसे किसी हवादार जगह पर लटकाकर सुखाएं. उसे फर्श पर या बंद बाल्टी के अंदर गीला छोड़ने से बचें.

अलग-अलग पोछे की सफाई का तरीका भी अलग

अगर आपके घर में कॉटन का पोछा है, तो उसे हर इस्तेमाल के बाद गुनगुने साबुन वाले पानी में धोना बेहतर रहता है. इसे अच्छी तरह निचोड़कर खुली हवा में सुखाएं. माइक्रोफाइबर पोछे के पैड को कई बार वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है, लेकिन उसे धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे उसके रेशों की सफाई क्षमता प्रभावित हो सकती है. निर्माता के निर्देशों के मुताबिक उसे धोना और सुखाना बेहतर है. स्पंज वाले पोछे को हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोना चाहिए. अगर स्पंज पुराना, खराब या लगातार बदबूदार हो गया है, तो उसे बदल देना ज्यादा सही रहेगा.

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सिरका और बेकिंग सोडा साथ न मिलाएं

बदबू दूर करने के लिए कई लोग सिरका या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन्हें एक साथ मिलाने की जरूरत नहीं है. एक समय में किसी एक तरीके का इस्तेमाल करना बेहतर है. सबसे जरूरी बात यह है कि सिरका या किसी दूसरे घरेलू क्लीनर को ब्लीच के साथ कभी न मिलाएं. कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को मिलाने से खतरनाक गैस बन सकती है.

कब बदल दें पुराना पोछा?

अगर पोछे को अच्छी तरह धोने और सुखाने के बाद भी उसमें लगातार बदबू बनी रहती है, उसके रेशे खराब हो चुके हैं या वह फर्श पर गंदगी फैलाने लगा है, तो उसे बदल देना ही बेहतर है. बहुत पुराना पोछा साफ करने के बावजूद पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाता.

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