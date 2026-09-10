Traditional Method To Prepare Almond Surma: आजकल लोग अपनी डाइट से लेकर स्किनकेयर और मेकअप तक, हर चीज में नेचुरल और घर पर तैयार किए गए विकल्पों को पसंद करने लगे हैं. यही वजह है कि पुराने समय में घरों में इस्तेमाल होने वाले देसी नुस्खे एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. सुरमा भी ऐसी ही पारंपरिक चीज है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है. कई परिवारों में इसे आंखों को ठंडक देने वाला माना जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों में लगाने की परंपरा रही है.

पहले के जमाने में बाजार से काजल या सुरमा खरीदने के बजाय इसे घर पर ही तैयार किया जाता था. इसे बनाने का तरीका भी बहुत मुश्किल नहीं था. घी, तेल, बादाम और अजवाइन जैसी चीजों की मदद से कालिख तैयार की जाती थी, जिसे बाद में सुरमे या काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि, आंखें बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए घर पर तैयार किसी भी चीज को आंखों के अंदर या वॉटरलाइन पर लगाने से पहले साफ-सफाई और सुरक्षा का खास ध्यान रखना जरूरी है.

घर पर देसी सुरमा बनाने का पारंपरिक तरीका

देसी सुरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक छोटा मिट्टी या धातु का दीया लें. इसमें साफ और अच्छी क्वालिटी का अरंडी का तेल या शुद्ध घी डालकर बाती जलाएं. अब दीये को दो ईंटों या समान ऊंचाई वाले किसी मजबूत आधार के बीच रखें.





इसके ऊपर एक साफ और मोटी धातु की प्लेट इस तरह रखें कि दीये की लौ का ऊपरी हिस्सा प्लेट के निचले हिस्से को छू सके. ध्यान रखें कि दीया और प्लेट पूरी तरह स्थिर हों और आसपास कोई ज्वलनशील सामान न रखा हो. धीरे-धीरे जलने के दौरान दीये की लौ से निकलने वाली कालिख प्लेट की सतह पर जमा होने लगेगी. पारंपरिक तरीके में इसे करीब 40 से 50 मिनट तक जमा होने दिया जाता है. इसके बाद दीया बुझा दें और प्लेट को पूरी तरह ठंडा होने दें.

अब प्लेट पर जमा काली कालिख को साफ चम्मच या किसी साफ उपकरण की मदद से धीरे-धीरे खुरचकर एक साफ बर्तन में इकट्ठा करें. इस कालिख में थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी मिलाकर पारंपरिक तरीके से गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है. अगर इसे सूखे सुरमे की तरह रखना चाहते हैं, तो घी की मात्रा बहुत कम रखी जाती है. तैयार मिश्रण को किसी साफ, सूखे और एयरटाइट छोटे कंटेनर में रखा जा सकता है. पुराने समय में इसी तरह तैयार कालिख को सुरमा या काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.





बादाम और अजवाइन वाला देसी तरीका

कुछ घरों में सुरमा तैयार करते समय बादाम और अजवाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए बादाम या अजवाइन को दीये की लौ के ऊपर इस तरह रखा जाता है कि उनसे निकलने वाली कालिख प्लेट पर जमा हो सके. बादाम से मिलने वाली कालिख सुरमे को गहरा काला रंग देने में मदद करती है, जबकि अजवाइन को पारंपरिक रूप से आंखों के लिए ठंडक देने वाली चीज माना जाता रहा है. यही वजह है कि देसी सुरमे को सिर्फ मेकअप का हिस्सा नहीं माना जाता था. दादी-नानी के समय में इसे आंखों की देखभाल से जोड़कर भी देखा जाता था. हालांकि, आंखों को ठंडक मिलने या संक्रमण से बचाने जैसे दावों के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. इसलिए इसे किसी आंख की बीमारी का इलाज समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

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सुरमा लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर सुरमा आंखों के आसपास मेकअप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा साफ हाथ और साफ एप्लीकेटर का इस्तेमाल करें. किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सुरमा या काजल शेयर न करें. कंटेनर को खुला छोड़ने से भी बचें, क्योंकि उसमें धूल और बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं.

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