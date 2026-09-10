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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDesi Surma: घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक

Desi Surma: घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक

Surma For Eyes: सुरमा भी ऐसी ही पारंपरिक चीज है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है. कई परिवारों में इसे आंखों को ठंडक देने वाला माना जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 03:46 PM (IST)
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Traditional Method To Prepare Almond Surma: आजकल लोग अपनी डाइट से लेकर स्किनकेयर और मेकअप तक, हर चीज में नेचुरल और घर पर तैयार किए गए विकल्पों को पसंद करने लगे हैं. यही वजह है कि पुराने समय में घरों में इस्तेमाल होने वाले देसी नुस्खे एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. सुरमा भी ऐसी ही पारंपरिक चीज है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है. कई परिवारों में इसे आंखों को ठंडक देने वाला माना जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों में लगाने की परंपरा रही है.

पहले के जमाने में बाजार से काजल या सुरमा खरीदने के बजाय इसे घर पर ही तैयार किया जाता था. इसे बनाने का तरीका भी बहुत मुश्किल नहीं था. घी, तेल, बादाम और अजवाइन जैसी चीजों की मदद से कालिख तैयार की जाती थी, जिसे बाद में सुरमे या काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि, आंखें बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए घर पर तैयार किसी भी चीज को आंखों के अंदर या वॉटरलाइन पर लगाने से पहले साफ-सफाई और सुरक्षा का खास ध्यान रखना जरूरी है.

घर पर देसी सुरमा बनाने का पारंपरिक तरीका

देसी सुरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक छोटा मिट्टी या धातु का दीया लें. इसमें साफ और अच्छी क्वालिटी का अरंडी का तेल या शुद्ध घी डालकर बाती जलाएं. अब दीये को दो ईंटों या समान ऊंचाई वाले किसी मजबूत आधार के बीच रखें.


Desi Surma: घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक

इसके ऊपर एक साफ और मोटी धातु की प्लेट इस तरह रखें कि दीये की लौ का ऊपरी हिस्सा प्लेट के निचले हिस्से को छू सके. ध्यान रखें कि दीया और प्लेट पूरी तरह स्थिर हों और आसपास कोई ज्वलनशील सामान न रखा हो. धीरे-धीरे जलने के दौरान दीये की लौ से निकलने वाली कालिख प्लेट की सतह पर जमा होने लगेगी. पारंपरिक तरीके में इसे करीब 40 से 50 मिनट तक जमा होने दिया जाता है. इसके बाद दीया बुझा दें और प्लेट को पूरी तरह ठंडा होने दें.

अब प्लेट पर जमा काली कालिख को साफ चम्मच या किसी साफ उपकरण की मदद से धीरे-धीरे खुरचकर एक साफ बर्तन में इकट्ठा करें. इस कालिख में थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी मिलाकर पारंपरिक तरीके से गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है. अगर इसे सूखे सुरमे की तरह रखना चाहते हैं, तो घी की मात्रा बहुत कम रखी जाती है. तैयार मिश्रण को किसी साफ, सूखे और एयरटाइट छोटे कंटेनर में रखा जा सकता है. पुराने समय में इसी तरह तैयार कालिख को सुरमा या काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.


Desi Surma: घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक

बादाम और अजवाइन वाला देसी तरीका

कुछ घरों में सुरमा तैयार करते समय बादाम और अजवाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए बादाम या अजवाइन को दीये की लौ के ऊपर इस तरह रखा जाता है कि उनसे निकलने वाली कालिख प्लेट पर जमा हो सके. बादाम से मिलने वाली कालिख सुरमे को गहरा काला रंग देने में मदद करती है, जबकि अजवाइन को पारंपरिक रूप से आंखों के लिए ठंडक देने वाली चीज माना जाता रहा है. यही वजह है कि देसी सुरमे को सिर्फ मेकअप का हिस्सा नहीं माना जाता था. दादी-नानी के समय में इसे आंखों की देखभाल से जोड़कर भी देखा जाता था. हालांकि, आंखों को ठंडक मिलने या संक्रमण से बचाने जैसे दावों के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. इसलिए इसे किसी आंख की बीमारी का इलाज समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

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सुरमा लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर सुरमा आंखों के आसपास मेकअप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा साफ हाथ और साफ एप्लीकेटर का इस्तेमाल करें. किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सुरमा या काजल शेयर न करें. कंटेनर को खुला छोड़ने से भी बचें, क्योंकि उसमें धूल और बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 03:46 PM (IST)
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