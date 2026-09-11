शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान

शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान
ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी फाइनल का खिताब जीत लिया है. उसके बाद मोहम्मद शमी ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है.
मोहम्मद शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से शमी वापसी नहीं कर पाए हैं, लेकिन शमी कहते हैं कि उनका काम सिर्फ मेहनत करना है. मोहम्मद शमी ईस्ट जोन की उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन को हरा दिया है. शमी ने इस मैच में बल्ले से 28 रन बनाए और गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए.
फाइनल में ईस्ट जोन की यादगार जीत के बाद मोहम्मद शमी ने कहा कि आसपास कैसी भी खबरें चल रही हों, लेकिन उनका काम सिर्फ मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है.
आपका नजरिया गलत है
उन्होंने कहा, "अगर आप गौर से देखेंगे तो मोटिवेट रहने के कई कारण मिल जाएंगे. आप जिस भी मैदान में उतरें वहां सकारात्मकता पा सकते हैं. इस स्तर पर आकर अगर आप खुद से प्रेरित नहीं हैं तो आपका नजरिया गलत है."
शमी ने यह भी साफ किया कि वो किसी भी स्तर का मैच खेल रहे हों उससे उनका नजरिया नहीं बदलता. उन्होंने कहा, "इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना पहला मैच खेल रहे हैं या 100वां. मेहनत और नजरिया एक जैसा होता है."
शमी के लिए दलीप ट्रॉफी का फाइनल एक आने कारण से भी खास था. यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर का 100वां मैच था. उन्होंने 13 साल बाद ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी का चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया.
यह भी पढ़ें: भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
घरेलू क्रिकेट में मचाई है धूम
मोहम्मद शमी भारतीय घरेलू क्रिकेट में लगातार धूम मचाते आ रहे हैं. पिछले 18 महीनों में उन्होंने विकेट पे विकेट चटकाए हैं. बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में 7 मुकाबलों में 37 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 और वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में 15 विकेट लिए थे. इस गजब की फॉर्म के बावजूद सेलेक्टर्स ने उनके बजाय युवा गेंदबाजों को महत्व दिया.
अब दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में उन्होंने कुल मिलाकर 62 ओवर गेंदबाजी की है, जो सबूत है कि शमी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए भी पूर्णतः फिट हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शमी शायद वापसी ना कर पाएं, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उन्हें जरूर उम्मीद होगी.
यह भी पढ़ें:
विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दे पाएंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए ट्रायल