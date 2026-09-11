IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान

शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान

ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी फाइनल का खिताब जीत लिया है. उसके बाद मोहम्मद शमी ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

मोहम्मद शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से शमी वापसी नहीं कर पाए हैं, लेकिन शमी कहते हैं कि उनका काम सिर्फ मेहनत करना है. मोहम्मद शमी ईस्ट जोन की उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन को हरा दिया है. शमी ने इस मैच में बल्ले से 28 रन बनाए और गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए.

फाइनल में ईस्ट जोन की यादगार जीत के बाद मोहम्मद शमी ने कहा कि आसपास कैसी भी खबरें चल रही हों, लेकिन उनका काम सिर्फ मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है.

आपका नजरिया गलत है

उन्होंने कहा, "अगर आप गौर से देखेंगे तो मोटिवेट रहने के कई कारण मिल जाएंगे. आप जिस भी मैदान में उतरें वहां सकारात्मकता पा सकते हैं. इस स्तर पर आकर अगर आप खुद से प्रेरित नहीं हैं तो आपका नजरिया गलत है."

शमी ने यह भी साफ किया कि वो किसी भी स्तर का मैच खेल रहे हों उससे उनका नजरिया नहीं बदलता. उन्होंने कहा, "इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना पहला मैच खेल रहे हैं या 100वां. मेहनत और नजरिया एक जैसा होता है."

शमी के लिए दलीप ट्रॉफी का फाइनल एक आने कारण से भी खास था. यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर का 100वां मैच था. उन्होंने 13 साल बाद ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी का चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया.

यह भी पढ़ें: भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर

घरेलू क्रिकेट में मचाई है धूम

मोहम्मद शमी भारतीय घरेलू क्रिकेट में लगातार धूम मचाते आ रहे हैं. पिछले 18 महीनों में उन्होंने विकेट पे विकेट चटकाए हैं. बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में 7 मुकाबलों में 37 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 और वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में 15 विकेट लिए थे. इस गजब की फॉर्म के बावजूद सेलेक्टर्स ने उनके बजाय युवा गेंदबाजों को महत्व दिया.

अब दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में उन्होंने कुल मिलाकर 62 ओवर गेंदबाजी की है, जो सबूत है कि शमी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए भी पूर्णतः फिट हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शमी शायद वापसी ना कर पाएं, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उन्हें जरूर उम्मीद होगी.

यह भी पढ़ें:

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दे पाएंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए ट्रायल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team TEAM INDIA MOHAMMED SHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
क्रिकेट
जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास
जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास
क्रिकेट
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर रचा इतिहास, छक्कों का महारिकॉर्ड बनाया
सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर रचा इतिहास, छक्कों का महारिकॉर्ड बनाया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...'
बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
बॉलीवुड
मराठी न आने वाले बयान पर संजय दत्त ने मांगी माफी, मंत्री को फोन कर बोले- 'मजाक किया था'
मराठी न आने वाले बयान पर संजय दत्त ने मांगी माफी, मंत्री को फोन कर कही ये बात
विश्व
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, बोला- 'नतीजे दिखाते हैं कि...'
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
Home Tips
Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget