Should You Keep Tomatoes In Fridge Or Outside: टमाटर हर भारतीय किचन का जरूरी हिस्सा है. सब्जी हो, दाल हो, सलाद हो या चटनी, इसका इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. लेकिन कई बार बाजार से लाए गए ताजे टमाटर कुछ ही दिनों में नरम, चिपचिपे और खराब होने लगते हैं. खासकर जब इन्हें खुले में या गलत जगह पर रखा जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टमाटर को कहां और किस तरह रखना चाहिए, ताकि वह ज्यादा दिनों तक ताजा, रसीला और स्वादिष्ट बना रहे. टमाटर को स्टोर करने का तरीका इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह कितना पका हुआ है. कच्चे और पूरी तरह पके टमाटरों को एक ही तरीके से रखने से उनकी क्वालिटी जल्दी खराब हो सकती है.

कच्चे टमाटर फ्रिज में रखने की गलती न करें

अगर टमाटर अभी पूरी तरह पका नहीं है, तो उसे तुरंत फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. ठंडा तापमान उसके पकने की प्रक्रिया को रोक सकता है. इसका असर सिर्फ उसकी बनावट पर ही नहीं, बल्कि स्वाद पर भी पड़ सकता है. कच्चे टमाटरों को कुछ दिनों के लिए कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है. इन्हें सीधी धूप से दूर किसी सपाट जगह पर रखें. जैसे-जैसे टमाटर पकता है, उसमें खुशबू आने लगती है और हल्का दबाने पर वह थोड़ा नरम महसूस होता है. इसका मतलब है कि वह खाने के लिए तैयार हो रहा है.





पके टमाटर को फ्रिज में रख सकते हैं

अगर टमाटर पूरी तरह पक चुका है और आप उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उसे फ्रिज में रखना उसकी ताजगी को बनाए रखने में मदद कर सकता है. एक पका हुआ टमाटर फ्रिज में करीब दो हफ्ते तक रखा जा सकता है. हालांकि, फ्रिज से निकालकर सीधे खाने के बजाय उसे कुछ देर कमरे के तापमान पर आने दें. ऐसा इसलिए क्योंकि कमरे के तापमान पर टमाटर का स्वाद बेहतर महसूस होता है. एक और जरूरी बात है कि टमाटर को फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखने से बचें. बहुत ज्यादा ठंडा तापमान उसकी बनावट और स्वाद को प्रभावित कर सकता है. खुले हिस्से में रखना बेहतर विकल्प हो सकता है.

टमाटर को उल्टा रखेंगे तो भी फायदा होगा

पूरे टमाटर को स्टोर करने का एक आसान तरीका है कि उसे डंठल वाली तरफ नीचे रखते हुए प्लेट पर उल्टा रखा जाए. इससे डंठल वाले हिस्से को नमी खोने और फफूंद या बैक्टीरिया के संपर्क से बचाने में मदद मिल सकती है. अगर टमाटर को उल्टा रखना मुश्किल लगता है, तो उसके डंठल वाले हिस्से पर एक छोटा सा टेप लगा सकते हैं. इससे उस हिस्से को ढकने में मदद मिलती है. टमाटर इस्तेमाल करने से पहले टेप जरूर हटा दें.

कटे हुए टमाटर को खुले में न छोड़ें

टमाटर काटने के बाद उसे कमरे के तापमान पर खुला छोड़ना सही तरीका नहीं है. काटने के बाद टमाटर का अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आ जाता है और वह जल्दी खराब हो सकता है. अगर टमाटर का सिर्फ एक हिस्सा काटा गया है, तो कटे हुए हिस्से को प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह ढक दें. इसके बाद इसे एक छोटी प्लेट पर कटे हुए हिस्से को नीचे की तरफ रखकर फ्रिज में रखें. अगर आपने टमाटर को स्लाइस में काट लिया है, जैसे सैंडविच या बर्गर के लिए, तो उन्हें एयरटाइट कंटेनर या अच्छी तरह बंद होने वाले फूड स्टोरेज बैग में रखें. कटे हुए टमाटर को करीब तीन दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना बेहतर है.





जल्दी पकाना हो तो अपनाएं ये तरीका

अगर टमाटर कच्चे हैं और आप उन्हें जल्दी पकाना चाहते हैं, तो उन्हें पेपर बैग में केले या सेब के साथ रखा जा सकता है. केले और सेब से निकलने वाली एथिलीन गैस टमाटर के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकती है. जब टमाटर पक जाएं, तो उन्हें जल्द इस्तेमाल करें या जरूरत के हिसाब से फ्रिज में रख दें.

बहुत ज्यादा पक गए टमाटर को फेंकें नहीं

कई बार टमाटर इतने ज्यादा पक जाते हैं कि वे खाने के लिए बहुत नरम लगने लगते हैं. ऐसे टमाटरों को तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनमें फफूंद या सड़ने के दूसरे संकेत न हों. इनका इस्तेमाल टमाटर सॉस, चटनी या दूसरी पकी हुई डिश में किया जा सकता है. टमाटर को काटकर थोड़ा जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च डालकर ओवन में भूनने से भी उसका स्वाद और ज्यादा गहरा हो सकता है.

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कितने दिन तक चल सकते हैं टमाटर?

टमाटर कितने दिन ताजा रहेगा, यह उसकी किस्म और पकने की स्थिति पर निर्भर करता है. आमतौर पर कमरे के तापमान पर सही तरीके से रखे गए टमाटर करीब एक हफ्ते तक अच्छे रह सकते हैं. हर दिन उन्हें एक बार जरूर देख लें. अगर टमाटर से रस निकलने लगे, उस पर फफूंद दिखाई दे या वह खराब होने के संकेत देने लगे, तो उसे इस्तेमाल न करें.

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