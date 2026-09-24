Ways To Clean Under Bed Without Moving It: घर की सफाई करते समय हम फर्श, बेड, टेबल और अलमारी जैसी जगहों पर तो आसानी से ध्यान दे देते हैं, लेकिन बेड के नीचे का हिस्सा अक्सर नजरअंदाज हो जाता है. यही वजह है कि इस जगह पर धीरे-धीरे धूल, बाल, कपड़ों के रेशे और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है. कई बार बेड के नीचे सामान रखा होने की वजह से वहां सफाई करना और भी मुश्किल हो जाता है.

अगर काफी समय से आपने बेड के नीचे सफाई नहीं की है, तो वहां सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि पालतू जानवरों के बाल, जाले, छोटे कीड़े, खाने के टुकड़े और कई बार भूली हुई चीजें भी मिल सकती हैं. इसलिए बेड के नीचे की सफाई को भी कमरे की सामान्य सफाई का हिस्सा बनाना जरूरी है.

बेड के नीचे सफाई करने के लिए क्या चाहिए?

इसके लिए आपको बहुत सारे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैक्यूम क्लीनर के साथ क्रेविस टूल या एक्सटेंशन वैंड हो तो सफाई आसान हो जाती है. इसके अलावा माइक्रोफाइबर कपड़ा, लंबी डस्टर और फ्लैट माइक्रोफाइबर मॉप भी काम आ सकता है. अगर बेड के नीचे अंधेरा है, तो टॉर्च की मदद से कोनों में छिपी गंदगी देख सकते हैं.





सबसे पहले बेड के नीचे रखा सामान बाहर निकालें

अगर बेड के नीचे जूते, डिब्बे, चादरें, कंबल या दूसरी चीजें रखी हैं, तो सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल दें. जब तक सामान वहीं रहेगा, फर्श के हर हिस्से तक पहुंचना मुश्किल होगा. सामान बाहर निकालने के बाद यह भी देखें कि कौन सी चीज जरूरी है और किन चीजों को अब रखने की जरूरत नहीं है. इस दौरान बेड के नीचे के पूरे हिस्से को एक बार टॉर्च से देख लें. कोनों में जमा धूल, जाले, बाल, छोटे कीड़े, नमी या कोई भूली हुई चीज आसानी से नजर आ सकती है.

अब वैक्यूम क्लीनर से पूरी जगह साफ करें

बेड के नीचे जमा कचरा साफ करने का सबसे आसान तरीका वैक्यूम क्लीनर है. इसमें क्रेविस टूल या एक्सटेंशन वैंड लगाकर पहले सबसे अंदर वाले हिस्से से सफाई शुरू करें. धीरे-धीरे वैक्यूम को अपनी तरफ लाएं, ताकि धूल और कचरा बाहर निकलता जाए. दीवार के पास, बेड के पैरों के आसपास, कोनों और बेड के सपोर्ट वाले हिस्सों को भी अच्छी तरह साफ करें. वैक्यूम को बहुत तेजी से चलाने के बजाय धीरे-धीरे चलाएं. इससे महीन धूल को भी बेहतर तरीके से खींचने में मदद मिलती है.





बेड के फ्रेम की सफाई भी जरूरी है

सिर्फ फर्श साफ करने से बेड के नीचे की पूरी सफाई नहीं होती. बेड के लकड़ी वाले हिस्से, मेटल रेल, सपोर्ट बीम और पैरों पर भी धूल जमा हो सकती है. इन्हें माइक्रोफाइबर कपड़े या लंबी डस्टर से साफ करें. अगर बेड के फ्रेम में लकड़ी के पैनल या दराज हैं, तो उन्हें हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ सकते हैं. हालांकि लकड़ी पर ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से बचें और सामान वापस रखने से पहले सतह को पूरी तरह सूखने दें.

बेड के नीचे रखा सामान भी साफ करें

बेड के नीचे रखे प्लास्टिक बॉक्स, बास्केट और स्टोरेज ऑर्गनाइजर भी धूल से भर जाते हैं. इसलिए उन्हें वापस रखने से पहले साफ करना न भूलें. प्लास्टिक के डिब्बों को गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ सकते हैं. कपड़े के स्टोरेज बैग को सॉफ्ट ब्रश अटैचमेंट से वैक्यूम किया जा सकता है. सामान वापस रखते समय सब कुछ ठूंसकर रखने के बजाय थोड़ी जगह छोड़ें. इससे हवा का रास्ता बना रहेगा और आगे धूल जमा होने की समस्या कुछ कम हो सकती है.

बेड को हिलाए बिना कैसे करें सफाई?

अगर बेड भारी है और उसे हिलाना संभव नहीं है, तो भी नीचे की सफाई की जा सकती है. लंबी डस्टर को बेड के नीचे अलग-अलग दिशाओं से ले जाकर धूल बाहर निकालें. वैक्यूम क्लीनर में एक्सटेंशन वैंड है तो उससे बेड के बीच तक पहुंचा जा सकता है. लकड़ी, टाइल या लैमिनेट वाले फर्श के लिए फ्लैट माइक्रोफाइबर मॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़े को हल्का गीला करके बेड के नीचे चलाएं. अगर आपके बेड के नीचे पर्याप्त जगह है, तो रोबोट वैक्यूम भी नियमित सफाई में मदद कर सकता है.

कम ऊंचाई वाले बेड के लिए ये तरीका अपनाएं

अगर बेड फर्श के काफी करीब है, तो सामान्य डस्टर या वैक्यूम से सफाई करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में पतले वैक्यूम हेड, फ्लैट माइक्रोफाइबर मॉप, फ्लेक्सिबल डस्टर या एक्सटेंडेबल क्लीनिंग वैंड का इस्तेमाल करें. एक ही तरफ से पूरी जगह साफ करने की कोशिश न करें. बेड के अलग-अलग किनारों से सफाई करने पर अंदर के कोनों तक पहुंचना आसान होगा.

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कितने दिन में एक बार करें सफाई?

बेड के नीचे की सफाई कितनी बार करनी चाहिए, यह घर की स्थिति पर निर्भर करता है. सामान्य तौर पर हर चार हफ्ते में एक बार सफाई की जा सकती है. अगर घर में पालतू जानवर हैं, बच्चों की वजह से ज्यादा गंदगी होती है या किसी को धूल से एलर्जी है, तो दो से चार हफ्ते के बजाय इससे भी कम अंतर पर सफाई करना बेहतर हो सकता है. बेड के नीचे धूल दोबारा जल्दी जमा न हो, इसके लिए बेडशीट और तकिए के कवर नियमित रूप से धोएं और सामान रखने के लिए खुले डिब्बों या कार्डबोर्ड बॉक्स की जगह ढक्कन वाले प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल करें. इससे इस छिपी हुई जगह को साफ रखना आसान होगा.

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