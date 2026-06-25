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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsOld Saree Home Decor Ideas: पुरानी साड़ियों से हवेली जैसा सज जाएगा घर, छुप छुपकर मेहमान भी करेंगे तारीफ

Old Saree Home Decor Ideas: पुरानी साड़ियों से हवेली जैसा सज जाएगा घर, छुप छुपकर मेहमान भी करेंगे तारीफ

Old Saree Curtain Ideas: कई बार ये साड़ियां इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उन्हें पहनना आसान नहीं रहता, लेकिन उनसे अलग होना भी मुश्किल लगता है. इससे अपने घर को ऐसा लुक दे सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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Table Runner And Table Cover From Saree: भारतीय घरों में साड़ियों का रिश्ता सिर्फ कपड़े से नहीं, बल्कि यादों से भी जुड़ा होता है. किसी साड़ी से मां की याद जुड़ी होती है, तो कोई दादी-नानी की निशानी बनकर अलमारी में सालों तक संभालकर रखी जाती है. कई बार ये साड़ियां इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उन्हें पहनना आसान नहीं रहता, लेकिन उनसे अलग होना भी मुश्किल लगता है. ऐसे में अगर आप चाहें, तो इन्हीं पुरानी साड़ियों की मदद से अपने घर को ऐसा लुक दे सकते हैं कि वह किसी हवेली से कम न लगे.

कैसे कर सकते हैं इसका यूज?

सबसे आसान तरीका है पुरानी साड़ियों से परदे तैयार करवाना. एक साड़ी की लंबाई इतनी होती है कि उससे खिड़की या दरवाजे के लिए खूबसूरत पर्दे बनाए जा सकते हैं. अगर आपके पास सिल्क, नेट, कॉटन या शिफॉन की साड़ियां हैं, तो उन्हें अलग-अलग कमरों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. नेट या हल्की साड़ियों से शीयर कर्टेन अच्छे लगते हैं, जबकि कॉटन साड़ियों से बेडरूम के लिए सॉफ्ट और आरामदायक पर्दे तैयार किए जा सकते हैं.

डाइनिंग एरिया को सजाने के लिए यूज

पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल डाइनिंग एरिया को सजाने में भी किया जा सकता है. आप इनसे टेबल कवर, टेबल रनर या कोस्टर बनवा सकते हैं. खासतौर पर सिल्क साड़ियों का कपड़ा त्योहारों या खास मौकों पर डाइनिंग टेबल को बेहद रॉयल लुक दे सकता है. अगर बॉर्डर खूबसूरत है, तो उसी बॉर्डर को अलग इस्तेमाल करके टेबल लिनेन को और आकर्षक बनाया जा सकता है.

लिविंग रूम में इसका दिखेगा जादू

लिविंग रूम में पुरानी साड़ियों का जादू सबसे ज्यादा दिखाई देता है. साड़ियों के प्रिंट, रंग और डिजाइन इतने खूबसूरत होते हैं कि उनसे कुशन कवर तैयार करवा लिए जाएं, तो पूरा कमरा निखर सकता है. आप चाहें तो इन कुशन कवर पर लेस, टसल या पोम-पोम लगवाकर उन्हें और स्टाइलिश बना सकते हैं. कुछ लोग इन्हीं साड़ियों से फर्श पर रखने वाले बड़े कुशन या सोफे के सीट कवर भी बनवाते हैं, जो घर को अलग ही पहचान देते हैं.

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 बेडस्प्रेड तैयार करवाना भी शानदार आइडिया 

अगर आपके पास बनारसी, सिल्क, वेलवेट या भारी बॉर्डर वाली पुरानी साड़ियां हैं, तो उनसे बेडस्प्रेड तैयार करवाना भी शानदार आइडिया है. इनसे बना बेड कवर बेडरूम को एकदम शाही लुक दे सकता है. इसके साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट कुशन कवर लगाकर पूरा सेट और खूबसूरत बनाया जा सकता है.

पुरानी साड़ियों से वॉल आर्ट

इसके अलावा पुरानी साड़ियों से वॉल आर्ट भी तैयार किया जा सकता है. खासकर अगर साड़ी पर हैंडपेंटेड डिजाइन, इकत, खादी या लोककथाओं से जुड़े प्रिंट हों, तो उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में फ्रेम करवाकर दीवार पर सजाया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Old Saree Home Decor Ideas How To Reuse Old Sarees At Home Old Saree Curtain Ideas
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