पुरानी साड़ियों से हवेली जैसा सज जाएगा घर, छुप छुपकर मेहमान भी करेंगे तारीफ

Table Runner And Table Cover From Saree: भारतीय घरों में साड़ियों का रिश्ता सिर्फ कपड़े से नहीं, बल्कि यादों से भी जुड़ा होता है. किसी साड़ी से मां की याद जुड़ी होती है, तो कोई दादी-नानी की निशानी बनकर अलमारी में सालों तक संभालकर रखी जाती है. कई बार ये साड़ियां इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उन्हें पहनना आसान नहीं रहता, लेकिन उनसे अलग होना भी मुश्किल लगता है. ऐसे में अगर आप चाहें, तो इन्हीं पुरानी साड़ियों की मदद से अपने घर को ऐसा लुक दे सकते हैं कि वह किसी हवेली से कम न लगे.

कैसे कर सकते हैं इसका यूज?

सबसे आसान तरीका है पुरानी साड़ियों से परदे तैयार करवाना. एक साड़ी की लंबाई इतनी होती है कि उससे खिड़की या दरवाजे के लिए खूबसूरत पर्दे बनाए जा सकते हैं. अगर आपके पास सिल्क, नेट, कॉटन या शिफॉन की साड़ियां हैं, तो उन्हें अलग-अलग कमरों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. नेट या हल्की साड़ियों से शीयर कर्टेन अच्छे लगते हैं, जबकि कॉटन साड़ियों से बेडरूम के लिए सॉफ्ट और आरामदायक पर्दे तैयार किए जा सकते हैं.

डाइनिंग एरिया को सजाने के लिए यूज

पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल डाइनिंग एरिया को सजाने में भी किया जा सकता है. आप इनसे टेबल कवर, टेबल रनर या कोस्टर बनवा सकते हैं. खासतौर पर सिल्क साड़ियों का कपड़ा त्योहारों या खास मौकों पर डाइनिंग टेबल को बेहद रॉयल लुक दे सकता है. अगर बॉर्डर खूबसूरत है, तो उसी बॉर्डर को अलग इस्तेमाल करके टेबल लिनेन को और आकर्षक बनाया जा सकता है.

लिविंग रूम में इसका दिखेगा जादू

लिविंग रूम में पुरानी साड़ियों का जादू सबसे ज्यादा दिखाई देता है. साड़ियों के प्रिंट, रंग और डिजाइन इतने खूबसूरत होते हैं कि उनसे कुशन कवर तैयार करवा लिए जाएं, तो पूरा कमरा निखर सकता है. आप चाहें तो इन कुशन कवर पर लेस, टसल या पोम-पोम लगवाकर उन्हें और स्टाइलिश बना सकते हैं. कुछ लोग इन्हीं साड़ियों से फर्श पर रखने वाले बड़े कुशन या सोफे के सीट कवर भी बनवाते हैं, जो घर को अलग ही पहचान देते हैं.

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बेडस्प्रेड तैयार करवाना भी शानदार आइडिया

अगर आपके पास बनारसी, सिल्क, वेलवेट या भारी बॉर्डर वाली पुरानी साड़ियां हैं, तो उनसे बेडस्प्रेड तैयार करवाना भी शानदार आइडिया है. इनसे बना बेड कवर बेडरूम को एकदम शाही लुक दे सकता है. इसके साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट कुशन कवर लगाकर पूरा सेट और खूबसूरत बनाया जा सकता है.

पुरानी साड़ियों से वॉल आर्ट

इसके अलावा पुरानी साड़ियों से वॉल आर्ट भी तैयार किया जा सकता है. खासकर अगर साड़ी पर हैंडपेंटेड डिजाइन, इकत, खादी या लोककथाओं से जुड़े प्रिंट हों, तो उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में फ्रेम करवाकर दीवार पर सजाया जा सकता है.

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