How To Fix Sticky Residue On Tiled Floors: पोंछा लगाने के बाद जब फर्श साफ और चमकदार दिखे, साथ ही पैरों के नीचे एकदम साफ और चिकना महसूस हो, तो मन भी खुश हो जाता है. लेकिन कई घरों में ऐसा नहीं होता. फर्श को कोने-कोने तक साफ करने के बाद भी उस पर चिपचिपाहट बनी रहती है. कभी पैर रखने पर फर्श चिपचिपा महसूस होता है, तो कभी सूखने के बाद उस पर धूल और गंदगी जल्दी जमने लगती है.

अगर आपके घर में भी पोंछा लगाने के बाद फर्श ऐसा ही महसूस होता है, तो जरूरी नहीं कि वजह सिर्फ गंदगी हो. कई बार सफाई करने का तरीका ही फर्श पर ऐसी परत छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह साफ होने के बावजूद चिपचिपा लगता है. अच्छी बात यह है कि इसकी वजह समझकर इस परेशानी को आसानी से कम किया जा सकता है.

पोंछा लगाने के बाद फर्श चिपचिपा क्यों हो जाता है?

सबसे आम वजह सफाई वाले प्रोडक्ट का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है. कई फ्लोर क्लीनर में साबुन या वैक्स जैसी चीजें होती हैं. अगर पोंछा लगाने के बाद इनका हिस्सा फर्श से अच्छी तरह साफ नहीं होता, तो पानी सूखने के बाद इसकी एक हल्की परत सतह पर रह सकती है. यही परत फर्श को चिपचिपा बना सकती है. इतना ही नहीं, इस तरह की परत पर धूल और गंदगी भी जल्दी चिपकने लगती है. नतीजा यह होता है कि अगली बार पोंछा लगाने के बाद भी फर्श उतना साफ महसूस नहीं होता.





गंदे पानी से पोंछा लगाना भी बड़ी गलती है

अगर आप एक ही बाल्टी के पानी से पूरे घर का पोंछा लगाते हैं और पानी काफी गंदा होने के बाद भी उसे नहीं बदलते, तो आप अनजाने में गंदगी को फर्श पर दोबारा फैला सकते हैं. पोंछे में मौजूद मिट्टी, तेल और सफाई वाले प्रोडक्ट के अवशेष पानी में मिल जाते हैं. यही गंदा पानी जब बार-बार फर्श पर लगाया जाता है, तो साफ करने के बजाय वहां एक परत छोड़ सकता है. इसलिए पोंछा लगाते समय पानी को जरूरत के हिसाब से बदलते रहना जरूरी है.

पानी की वजह से भी हो सकती है परेशानी

हर जगह इस्तेमाल होने वाला पानी एक जैसा नहीं होता. कुछ जगहों पर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल ज्यादा होते हैं, जिसे हार्ड वॉटर कहा जाता है. ऐसे पानी में मौजूद मिनरल सफाई वाले प्रोडक्ट के साथ मिलकर फर्श पर हल्की परत छोड़ सकते हैं. पानी सूखने के बाद यह परत फर्श को चिपचिपा या मैला महसूस करा सकती है. अगर आपके घर में पोंछा लगाने के बाद बार-बार ऐसा होता है, तो पानी की गुणवत्ता भी इसकी एक वजह हो सकती है.





हर फर्श के लिए एक ही क्लीनर सही नहीं

एक और गलती यह है कि घर के हर तरह के फर्श पर एक ही क्लीनर इस्तेमाल किया जाता है. टाइल, पत्थर, लकड़ी या लैमिनेट जैसे अलग-अलग फर्श के लिए सफाई का तरीका अलग हो सकता है. गलत तरह का क्लीनर इस्तेमाल करने पर फर्श की ऊपरी परत प्रभावित हो सकती है और उस पर चिपचिपी परत बनने की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए फर्श की सतह के हिसाब से सही क्लीनिंग प्रोडक्ट चुनना बेहतर रहता है.

चिपचिपे फर्श को साफ करने का सही तरीका

अगर पोंछा लगाने के बाद फर्श चिपचिपा महसूस हो रहा है, तो एक बार सिर्फ साफ पानी से पोंछा लगाने की कोशिश करें. पहले सामान्य तरीके से फ्लोर क्लीनर से पोंछा लगाएं. इसके बाद साफ पानी में साफ मॉप डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ें और दोबारा फर्श पर लगाएं. इससे फर्श पर बचा हुआ क्लीनर हटाने में मदद मिल सकती है. साथ ही पोंछे का पानी ज्यादा गंदा होने का इंतजार न करें. पानी गंदा दिखने लगे या उसमें मिट्टी और गंदगी ज्यादा जमा हो जाए, तो उसे बदल दें. साफ पानी इस्तेमाल करने से गंदगी को दोबारा फर्श पर फैलाने से बचा जा सकता है.

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क्लीनर की मात्रा भी रखें सही

कई बार लोग यह सोचकर ज्यादा फ्लोर क्लीनर डाल देते हैं कि इससे फर्श ज्यादा साफ होगा. लेकिन जरूरत से ज्यादा क्लीनर इस्तेमाल करने पर उसका अवशेष फर्श पर रह सकता है. इसलिए हमेशा क्लीनर के लेबल पर दी गई मात्रा के हिसाब से उसे पानी में मिलाएं. अगर पोंछा लगाने के बाद हल्की परत या चिपचिपाहट महसूस हो, तो साफ पानी से दोबारा पोंछा लगाना मददगार हो सकता है.

पोंछा लगाने से पहले फर्श से सूखी धूल और मिट्टी हटाना भी जरूरी है. इसके लिए पहले झाड़ू या वैक्यूम का इस्तेमाल करें. इसके बाद पोंछा लगाएं. इससे मॉप के साथ मिट्टी इधर-उधर फैलने की समस्या कम होगी. आखिर में फर्श को साफ कपड़े या सूखे मॉप से सुखाना भी अच्छा रहता है. इससे पानी के निशान और मिनरल की परत बनने की संभावना कम हो सकती है.

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