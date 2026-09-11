Kitchen Hacks To Squeeze Extra Lemon Juice: कई बार खाना बनाते समय नींबू की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही उसे काटकर निचोड़ते हैं, उम्मीद के मुताबिक रस नहीं निकलता. नींबू हाथ में ही रह जाता है और लगता है कि इसमें रस ही नहीं है. ऐसे में ज्यादातर लोग नींबू को और जोर से दबाने लगते हैं, जिससे हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं और बीज व गूदा भी रस में गिर जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो नींबू काटने से पहले एक छोटा सा तरीका आजमाकर देख सकते हैं. नींबू को सीधे काटकर निचोड़ने के बजाय पहले उसे हल्का सा रोल करने से अंदर मौजूद रस को बाहर निकालना आसान हो सकता है. यह तरीका बेहद आसान है और इसके लिए किसी खास उपकरण की भी जरूरत नहीं पड़ती.

नींबू काटने से पहले क्या करें?

सबसे पहले नींबू को हथेली के नीचे रखें और हल्के दबाव के साथ उसे किसी समतल सतह पर आगे-पीछे रोल करें. इसे बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है. कुछ सेकंड तक रोल करने के बाद नींबू को बीच से काट लें और फिर निचोड़ें. रोल करने के दौरान नींबू के अंदर मौजूद गूदे पर हल्का दबाव पड़ता है. इससे रस निकालने में आसानी हो सकती है और नींबू को निचोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. खासतौर पर जब नींबू थोड़ा सख्त हो, तब यह तरीका ज्यादा सुविधाजनक लग सकता है.





हालांकि, सिर्फ रोल करने से हर नींबू से अचानक बहुत ज्यादा रस निकलने लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. नींबू का आकार, उसकी ताजगी और पकने की अवस्था भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है.

नींबू की ताजगी भी मायने रखती है

अच्छा रस पाने के लिए नींबू का सही होना भी जरूरी है. बहुत ज्यादा सख्त नींबू को निचोड़ना मुश्किल हो सकता है, जबकि हल्का नरम और पका हुआ नींबू आमतौर पर आसानी से दब जाता है. इसलिए बाजार से नींबू खरीदते समय ऐसे नींबू चुनें जो हाथ से हल्का दबाने पर थोड़ा नरम महसूस हों. बहुत सूखा या काफी समय से रखा हुआ नींबू बाहर से ठीक दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर रस कम हो सकता है. ऐसे नींबू को चाहे जितना दबा लें, ज्यादा फायदा नहीं होगा.





अगर बीज और गूदा परेशान करते हैं तो ये तरीका अपनाएं

नींबू को हाथ से निचोड़ने पर अक्सर बीज और गूदे के छोटे टुकड़े भी रस में गिर जाते हैं. अगर आप नींबू का रस चाय, सलाद, शरबत या किसी डिश में डाल रहे हैं और उसमें बीज नहीं चाहते, तो रस को सीधे किसी छोटी छलनी से छान सकते हैं. एक और आसान तरीका है मैनुअल साइट्रस प्रेस का इस्तेमाल करना. इसमें नींबू को सिर्फ दो हिस्सों में काटकर प्रेस करना होता है. यह तरीका कम गंदगी करता है और बीज को रस से अलग रखने में भी मदद करता है. अगर आपके घर में अक्सर नींबू का इस्तेमाल होता है तो यह छोटा सा उपकरण काम आ सकता है.

एक और तरीका है बिना नींबू काटे रस निकालना

नींबू से रस निकालने का एक अलग तरीका भी है, जिसमें उसे पहले काटा नहीं जाता. इसमें नींबू के एक सिरे पर लकड़ी की सींक या मोटी स्ट्रॉ से छोटा सा छेद किया जाता है. इसके बाद नींबू को दबाने पर उसी छेद से रस निकाला जा सकता है.

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इस तरीके का फायदा यह है कि पूरा नींबू एक साथ काटना नहीं पड़ता. जितना रस चाहिए, उतना निकालकर बाकी नींबू को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए नींबू का थोड़ा नरम और अच्छी तरह पका होना बेहतर रहता है. ज्यादा सख्त नींबू को दबाने पर छिलका फट सकता है और रस दूसरी तरफ से भी निकल सकता है, जिससे किचन में गंदगी फैल सकती है.

कितना रस मिलेगा, यह नींबू पर निर्भर करता है

यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी ट्रिक से हर नींबू से एक जैसी मात्रा में रस नहीं निकलेगा. आमतौर पर एक नींबू से करीब 2 से 3 बड़े चम्मच रस मिल सकता है, लेकिन आकार और पकने के हिसाब से यह मात्रा बदल सकती है. इसलिए अगली बार नींबू काटने से पहले उसे कुछ सेकंड हथेली के नीचे हल्के दबाव से रोल करके देखें. इसके बाद काटकर निचोड़ें. तरीका छोटा है, इसमें कोई अतिरिक्त सामान नहीं चाहिए और नींबू का रस निकालना थोड़ा आसान हो सकता है. अगर फिर भी रस कम निकल रहा है, तो समस्या आपके निचोड़ने के तरीके में नहीं बल्कि नींबू के सूखे या कम रसीले होने में हो सकती है.

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