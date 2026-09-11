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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद

हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद

हूती विद्रोहियों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर बात की है, साथ ही उन्होंने ईरान के समर्थक इस ग्रुप से लड़ने के लिए मदद मांगी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Sep 2026 10:09 PM (IST)
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सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों से लड़ने में मदद मांगी है. इधर, हूतियों ने यूरोप के लिए सुलभ स्ट्रेट ऑफ अल मंदेब पर कब्जा कर लिया है. हालांकि, कहा गया है कि इस रास्ते पर सिर्फ सऊदी के जहाजों को रोका जाएगा. 

इधर, क्राउन प्रिंस को लेकर रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सऊदी नेता के साथ कम से कम दो बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है. वॉशिंगटन की तरफ से रियाद ने कहा है कि वह अभी सीधे तौर पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा. खुफिया जानकारी साझा करने और टारगेट तय करने में मदद करेगा. हालांकि, इस बारे में व्हाइट हाउस ने किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है. 

अमेरिका और सऊदी अरब लगातार बातचीत में

लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि वॉशिंगटन सऊदी अरब और यमन सरकार के साथ लगातार बातचीत में है. अधिकारी ने कहा, अमेरिका हमारे मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. जैसे लाल सागर में नेविगेशन की आजादी को सुनिश्चित करना. साथ ही हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का प्रबंधन करने और उन्हें हल करने में आगने के लिए सशक्त बना रहा है.

इधर, सऊदी सरकार की मीडिया ऑफिस ने भी इस मामले में तुरंत किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है. सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी में कहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरनल ब्रैड कूपर बातचीत के लिए गुरुवार को सऊदी अरब गए थे. ट्रंप से अनुरोध की खबर सबसे पहले एक्सियोस ने दी थी.

हूतियों का कब्जा ईरान के लिए फायदेमंद

ऐसे में अब सऊदी की अपील से नजरिए में बदलाव के काफी संकेत मिले हैं. ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध को सात महीने हो चुके हैं. इसके जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं हैं. इस युद्ध ने वैश्विक तेल और अमेरिकी गैसोलीन की कीमतें बढ़ा दी हैं. इससे नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप की अप्रवूल रेटिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. लाल सागर के बाब अल-मंदेब पर अब हूतियों का कब्जा है, ऐसे में यह ईरान को अमेरिका से युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त दे सकते हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Sep 2026 10:09 PM (IST)
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