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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान अनोखा नजारा

पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान अनोखा नजारा

PM मोदी की दुनियभर में काफी लोकप्रियता है. ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के एक दिन पहले ब्रिक्स बिजेनस फोर्म के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ देखने को मिली. हालांकि पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Sep 2026 11:34 PM (IST)
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दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की काफी लोकप्रियता है. वह यहां भी जाते हैं, लोग उनसे जुड़ने की कोशिशों में जुट जाते हैं. ऐसे में नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं. ऐसे में ब्रिक्स बिजनेस फोर्म 2026 को मंच से संबोधन के बाद सभी मौजूद देशों के नेता जा रहे थे, तभी कुछ महिलाएं (इनमें कई महिला बिजनेस लीडर्स ) पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने को उत्सुक नजर आईं. हालांकि, पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और उनके साथ तस्वीरें उतरवाईं. पीएम मोदी ने यह कुछ सेकंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है. इसको देखकर आप पीएम मोदी की सुप्रसिद्धी का अंदाजा लगा सकते हैं.

महिला ने पूछा- क्या मैं आपके साथ फोटो क्लिक कर सकती हूं 

इसमें एक बुरखा पहने महिला जो शायद किसी मुस्लिम देश से आईं हैं, पीएम मोदी से पूछती हैं, क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूं? इस पर पीएम बोलते हैं, यश अफोर्स यानी हां क्यों नहीं. इसके बाद पीएम मोदी उनके साथ तस्वीरें खींचवाते हैं. 

पुतिन और पेजेश्कियान भी मुस्कुराते रहे

इसके बाद पीछे से कई महिलाएं एक साथ आवाज लगाती हैं, कि प्लीज प्राइम मिनिस्टर मोदी. इस दौरान पीएम के सामने पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी खड़े हुए थे. पीएम मोदी ने उनसे कुछ कहते हुए फिर उन महिलाओं के साथ फोटों क्लिक करवाने चले जाते हैं. इधर राष्ट्रपति पुतिन मुस्कुराते हुए अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ आगे बढ़ जाते हैं. इधर, पीएम महिलाओं के अनुरोध पर तस्वीर खिंचवाते हैं. इस दौरान फोटो खिंचने वाला एक शख्स कहता है कि आप सभी महिलाएं काफी लकी हैं. 

भारत में 12 और 13 सितंबर के बीच ब्रिक्स सम्मेलन होना है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भारत पहुंच चुके हैं, वहीं शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत पहुंच रहे हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Sep 2026 11:25 PM (IST)
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NARENDRA MODI BRICS Summit 2026
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