गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsइस एक तरीके से टॉयलेट के रास्ते कभी घर में नहीं आएंगे सांप, जान लें

इस एक तरीके से टॉयलेट के रास्ते कभी घर में नहीं आएंगे सांप, जान लें

टॉयलेट के रास्ते घर में सांप आने की खबर अक्सर सुनने को मिलती है. इससे बचने के लिए आप पाइपलाइन, ड्रेन और कमोड की सही फिटिंग के साथ कुछ आसान सावधानियां रख सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 21 Sep 2026 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

बारिश और गर्मी के मौसम में सांप अक्सर सुरक्षित और ठंडी जगह की तलाश में निकलते हैं. ऐसे में कई बार उनके घरों में घुसने की खबरें सामने आती हैं. घर में सांप के आने का सबसे आम रास्ता बाथरूम और टॉयलेट की ड्रेनेज लाइन भी होती है. हालांकि, हर घर में सांप का कमोड के रास्ते अंदर आ जाना सामान्य नहीं है. लेकिन सही प्लंबिंग और कुछ सावधानियां इस खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं.

टॉयलेट के रास्ते घर में पहुंच सकता है सांप

सांप संकरी और अंधेरी जगहों से गुजर सकते हैं. यदि घर की सीवर या ड्रेनेज पाइपलाइन खुली नाली, टूटे पाइप या किसी अन्य खुले रास्ते से जुड़ी हो, तो छोटे जीव-जंतुओं के साथ सांप भी उसमें प्रवेश कर सकते है. कुछ स्थितीयों में वह पाइपलाइन के जरिए टॉयलेट तक भी पहुंच जाते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Sugar Storage: चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां
चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां
Home Tips
Door Rubbing Floor: क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
Home Tips
Window Glass Noise: खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम

ड्रेनेज और पाइपलाइन की करें जांच

टॉयलेट के रास्ते सांप आने आने की समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम घर की ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक रखना है. यदि आपके टॉयलेट से जुड़ी पाइपलाइन में किसी तरह का टूट-फूट, लीकेज या खुला कनेक्शन है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं. यह भी देखें कि घर के बाहर खुले पाइप या नालियों के रास्ते भी किसी जीव के अंदर आने की संभावना तो नहीं है.

कमोड की फिटिंग भी करें चेक

टॉयलेट कमोड की फिटिंग ढीली या खराब होने पर उसके आसपास गैप बन सकता है. ऐसे गैप को उचित तरीके से सील करवाना चाहिए. दीवार या फर्श के पास पाइप के आसपास दिखाई देने वाले छेद भी बंद करवाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Window Glass Noise: खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत

बाथरूम की नाली को खुला न छोड़ें

जहां संभव हो, वहां उचित ड्रेन कवर या ट्रैप वाली व्यवस्था रखें. ड्रेन कवर ऐसा होना चाहिए जिससे पानी आसानी से निकल सके, लेकिन बड़े जीव-जंतुओं के प्रवेश की संभावना कम हो. वहीं बाथरूम और टॉयलेट की नालियों की समय-समय पर सफाई करते रहें. गंदगी और पानी जमा रहने से कीड़े-मकौड़े बढ़ जाते हैं, जो सांपों को के लिए खाना बन जाते हैं. सिर्फ टॉयलेट की सुरक्षा काफी नहीं है. घर के आसपास कूड़ा, लकड़ी के ढेर, घनी झाड़ियां और लंबे समय से पड़ा सामान सांपों को छिपने की जगह देता है. ऐसे स्थानों को साफ रखना बेहतर होता है.

सांप दिखने पर क्या करें?

अगर टॉयलेट या बाथरूम में सांप दिखाई दे, तो घबराने की बजाय दरवाजा बंद कर दें. वहीं दरवाजे के नीचे वाली जगह को किसी कपड़े से बंद कर दें. उसे खुद से मारने या पकड़ने की कोशिश न करें. बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर रखें और स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाएं.

इसे भी पढ़ें- How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Bathroom Snake Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Sugar Storage: चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां
चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां
Home Tips
Door Rubbing Floor: क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
Home Tips
Window Glass Noise: खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
दिल्ली NCR
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
फूड
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget