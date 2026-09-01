काजू-बादाम पड़ जाते हैं नरम? 1 आसान ट्रिक से रहेंगे हमेशा क्रंची

How To Store Dry Fruits Fresh And Crunchy: सूखे मेवे घर में रखने के लिए काफी आसान माने जाते हैं. पैकेट खोला, जरूरत के हिसाब से बादाम-काजू निकाले और बाकी सामान वापस अलमारी में रख दिया. लेकिन यही छोटी-सी आदत धीरे-धीरे सूखे मेवों की क्रंची बनावट खराब कर सकती है. कुछ दिनों बाद बादाम पहले जैसे कुरकुरे नहीं लगते, काजू की क्रिस्पनेस कम हो जाती है और किशमिश चिपचिपी महसूस होने लगती है.

अक्सर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नमी होती है. पैकेट खुलने के बाद सूखे मेवे आसपास की हवा में मौजूद नमी सोखने लगते हैं. खासकर उमस वाले मौसम में यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान स्टोरेज टिप्स अपनाकर आप सूखे मेवों को लंबे समय तक स्वादिष्ट और कुरकुरा बनाए रख सकते हैं.

सूखे मेवे नरम क्यों पड़ जाते हैं?

सूखे मेवों को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उनकी क्रंची बनावट क्यों खराब होती है. नमी सूखे मेवों की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है. जब बादाम, काजू या दूसरे ड्राई फ्रूट्स बार-बार नम हवा के संपर्क में आते हैं, तो वे धीरे-धीरे नमी सोख लेते हैं. इससे उनकी बनावट सख्त और कुरकुरी रहने के बजाय नरम पड़ने लगती है. इसलिए इन्हें सिंक, गैस चूल्हे, भाप निकलने वाली जगह या ऐसी अलमारी में रखने से बचें जहां नमी रहती हो. सूखे मेवे निकालते समय हाथ और चम्मच भी पूरी तरह सूखे होने चाहिए.





एयरटाइट कंटेनर में रखें

सूखे मेवों को कुरकुरा बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि खुले पैकेट को लंबे समय तक वैसे ही न छोड़ें. पैकेट खोलने के बाद इन्हें साफ और पूरी तरह सूखे एयरटाइट कंटेनर में डाल दें. कंटेनर का ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए, ताकि बाहर की नम हवा अंदर न पहुंच सके. कांच के जार भी इसके लिए अच्छा विकल्प हैं. इनमें अंदर नमी या पानी की बूंदें जमा होने पर आसानी से नजर आ जाती हैं. अगर कंटेनर के अंदर कंडेनसेशन दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें. सूखे मेवे निकालकर कंटेनर को अच्छी तरह सुखाएं और फिर स्टोरेज करें.

चूल्हे और धूप से दूर रखें

किचन में गर्मी भी सूखे मेवों की क्वालिटी पर असर डाल सकती है. इसलिए इनके कंटेनर को गैस चूल्हे, ओवन या ऐसी जगह के पास न रखें जहां लगातार गर्मी मिलती हो. सीधी धूप से भी बचाएं. रोजाना इस्तेमाल होने वाले सूखे मेवों के लिए ठंडी और सूखी अलमारी बेहतर रहती है. ज्यादा गर्म जगह पर रखने से इनकी स्टोरेज लाइफ कम हो सकती है और खासकर नट्स के स्वाद पर भी असर पड़ सकता है.





ज्यादा समय के लिए फ्रिज में रखें

अगर आपके किचन में गर्मी या उमस ज्यादा रहती है, तो सूखे मेवों को फ्रिज में रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि इन्हें खुले में रखने के बजाय अच्छी तरह सील किए हुए कंटेनर में रखना जरूरी है. इससे फ्रिज की दूसरी चीजों की गंध भी सूखे मेवों में आसानी से नहीं जाएगी. बादाम, काजू और दूसरे ऐसे नट्स जिनमें प्राकृतिक तेल ज्यादा होता है, उन्हें लंबे समय तक गर्म वातावरण में रखने से स्वाद और क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में सही तरीके से पैक करके रेफ्रिजरेट करना मददगार हो सकता है.

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बड़ी मात्रा को छोटे हिस्सों में बांटें

अगर आप एक साथ काफी मात्रा में सूखे मेवे खरीदते हैं, तो पूरी मात्रा को एक ही कंटेनर में रखने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दें. एक छोटा कंटेनर रोजाना इस्तेमाल के लिए रखें और बाकी हिस्सों को अच्छी तरह बंद करके रखें. इससे हर दिन पूरी मात्रा को हवा और नमी के संपर्क में आने से बचाया जा सकता है. जितनी कम बार मुख्य स्टॉक का कंटेनर खोला जाएगा, उतना ही उसकी क्वालिटी बनाए रखना आसान होगा.

इन गलतियों से बचना भी जरूरी

सूखे मेवों का पैकेट खोलकर सिर्फ उसका मुंह मोड़ देना लंबे समय के स्टोरेज के लिए पर्याप्त नहीं है. अगर इन्हें कुछ दिनों से ज्यादा रखना है, तो एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें. इन्हें किचन सिंक के पास भी न रखें. बर्तन धोने के दौरान पानी के छींटे और भाप आसपास की नमी बढ़ा सकते हैं. इसी तरह गीले हाथ या चम्मच से सूखे मेवे निकालने की गलती न करें. थोड़ी-सी नमी भी पूरे कंटेनर की बनावट को प्रभावित कर सकती है. एक और जरूरी बात है कि पुराने और नए सूखे मेवों को एक साथ न मिलाएं. पहले पुराना स्टॉक खत्म करें, फिर कंटेनर को धोकर पूरी तरह सुखाएं और उसके बाद नया बैच भरें. इससे पुराना सामान लंबे समय तक पड़ा रहने से भी बचेगा और आपको स्टोरेज की स्थिति पर नजर रखने में आसानी होगी.

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