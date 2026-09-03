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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'

राम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'

आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. सीईओ की नियुक्ति पर आरजेडी का कहना है कि मंदिर के चढ़ावे की रखवाली के लिए भी युद्ध का अनुभव तलाशना पड़ रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Sep 2026 11:49 AM (IST)
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एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO के तौर पर नियुक्ति किया गया है. उनकी नियुक्ति के बाद विपक्ष के नेता मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं. बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की ओर से इस पर अब प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर CEO को लेकर एक पोस्ट किया है.

शिवानंद तिवारी ने कहा, "मोदी सरकार भी अजीब है. राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रसीदों और पैसों को लेकर गड़बड़ी हुई. पुरानी कमेटी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया. चंपत राय, जो उस कमेटी के सर्वेसर्वा थे, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई. अनिल मिश्रा का भी यही हाल है… और अब नई व्यवस्था में राम मंदिर ट्रस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख रहे रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को CEO बनाया है."

'समझ नहीं आता हंसा जाए या रोया जाए'

शिवानंद तिवारी ने कहा, "...यानी मंदिर के चढ़ावे की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अब पाकिस्तान से लड़ाई का अनुभव रखने वाला एयर मार्शल चाहिए! लगता है देश में ईमानदार और प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों की इतनी कमी हो गई है कि मंदिर के चढ़ावे की रखवाली के लिए भी युद्ध का अनुभव तलाशना पड़ रहा है. पूरा मामला इतना हास्यास्पद है कि समझ में नहीं आता है कि इस पर हंसा जाए या रोया जाए."

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कांग्रेस ने क्या कहा?

सीईओ की नियुक्ति पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अब सनातन धर्मावलम्बियों में स्पष्ट हो चुका है. सनातन धर्म के आराध्य भगवान राम के नाम पर राजनीति कर सत्ता में आने वाले भाजपाइयों ने जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी को अंजाम दिया वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट देने वाला था.

उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में संरक्षक चंपत राय बंसल ने मंदिर के दान पात्र में ही चंपत कर चोरों के लिए संरक्षक की भूमिका अदा की जो स्पष्ट करता है कि ये लोग ना राम के हैं और ना ही देश के किसी काम के हैं. अब जब ट्रस्ट के नए सीईओ की खोज हुई तो उनका प्रबंधन कौशल केवल यह रहा है कि उन्होंने सामरिक कार्यों का निष्पादन किया है. यह नियुक्ति केवल आई वॉश है कि यदि कोई जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठाएगा तो सीधे उसकी देशभक्ति पर सवाल संघ-भाजपा के गठबंधन के लोग उठा सकें.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Ram Mandir BIHAR NEWS Jeetendra Mishra
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