प्लास्टिक के डिब्बों पर लग गए हैं सब्जी और मसालों के जिद्दी दाग, जानें इन्हें साफ करने के आसान हैक्स

प्लास्टिक के डिब्बों पर लग गए हैं सब्जी और मसालों के जिद्दी दाग, जानें इन्हें साफ करने के आसान हैक्स

प्लास्टिक के डिब्बों पर जमी चिकनाई इन्हें गंदा और बदबूदार बना देते हैं. कई बाद अच्छे से धोने के बाद भी दाग नहीं उतरते हैं. अगर डिब्बों की समय पर सफाई न की जाए तो उनमें बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Jan 2026 12:15 PM (IST)
हमारे घरों में रोजाना खाना बनता है, ऐसे में इसी जगह पर सबसे ज्यादा तेल, मसाले और सब्जियों के दाग भी लगते हैं. खासकर प्लास्टिक के डिब्बों और कंटेनर्स पर जमी चिकनाई और हल्दी के पीले दाग इन्हें गंदा और बदबूदार बना देते हैं. वहीं कई बाद अच्छे से धोने के बाद भी दाग पूरी तरह नहीं उतरते हैं. ऐसे में अगर डिब्बों की समय-समय पर सफाई न की जाए तो उनमें बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं. अब चलिए आज आपको बताते हैं कुछ आसान और कारगर हैक्स जिनकी मदद से प्लास्टिक के डिब्बे मिनटों में साफ और चमकदार हो सकते हैं. 

बेकिंग सोडा से हटेगी डिब्बों पर जमी चिकनाई 

आमतौर पर घर की सफाई में बेकिंग सोडा सबसे कारगर उपाय माना जाता है. प्लास्टिक के डिब्बों पर जमे तेल और मसालों के दाग हटाने के लिए थोड़ा पानी लें और उसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें. इस घोल की डिब्बों पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रब से हल्के हाथ से रगड़ें और गुनगुने पानी से धो लें. इस तरह से दाग भी उतर जाएंगे और बदबू भी खत्म हो जाएगी. 

नींबू का रस भी करेगा कमाल 

डिब्बों से हल्दी जैसे पीले दाग हटाने के लिए नींबू का रस बहुत असरदार होता है. इसके लिए एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी लें और उसमें 2 से 3 नींबू का रस मिला दें. अब प्लास्टिक के डिब्बों को इस पानी में एक से डेढ़ घंटे तक भिगोकर रख दें. बाद में साबुन से धो लें. इससे डिब्बों का पीलापन काफी हद तक खत्म हो जाता है. 

दाग हटाने में सिरका भी आएगा काम 

सफेद सिरका भी प्लास्टिक कंटेनर्स की सफाई में मदद करता है. एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और इसमें डिब्बों को कम से कम एक घंटे के लिए भिगोकर रखें. अगर दाग ज्यादा है तो पूरी रात भी छोड़ सकते हैं. इसके बाद धोने पर डिब्बे साफ और चमकदार नजर आते हैं. 

गर्म पानी और डिटर्जेंट वाला हैक 

अगर घर में कोई खास चीज न हो तो गर्म पानी और डिटर्जेंट भी काम आ सकता है. गर्म पानी में थोड़ा डिटर्जेंट डालकर डिब्बों को उसमें कुछ देर के लिए भिगो दें. जिससे इसमें जमी गंदगी नरम हो जाती है और स्पंज रगड़ते ही आसानी से साफ हो जाती है. 

टिशू पेपर वाली ट्रिक

लंच बॉक्स या टिफिन में दाल-सब्जी के दाग हटाने के लिए एक आसान ट्रिक भी अपनाई जा सकती है. कंटेनर में गर्म पानी और थोड़ा डिशवॉश लिक्विड डालें. अब इसमें टिशू पेपर के कुछ टुकड़े डालकर ढक्कन बंद करें और जोर से शेक करें. कुछ सेकंड में अंदर चिपके दाग साफ हो जाएंगे. बाद में पानी से धोकर सुखा लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 17 Jan 2026 12:14 PM (IST)
Home Tips Plastic Container Cleaning Tips Remove Stains From Plastic Boxes
