हमारे घरों में रोजाना खाना बनता है, ऐसे में इसी जगह पर सबसे ज्यादा तेल, मसाले और सब्जियों के दाग भी लगते हैं. खासकर प्लास्टिक के डिब्बों और कंटेनर्स पर जमी चिकनाई और हल्दी के पीले दाग इन्हें गंदा और बदबूदार बना देते हैं. वहीं कई बाद अच्छे से धोने के बाद भी दाग पूरी तरह नहीं उतरते हैं. ऐसे में अगर डिब्बों की समय-समय पर सफाई न की जाए तो उनमें बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं. अब चलिए आज आपको बताते हैं कुछ आसान और कारगर हैक्स जिनकी मदद से प्लास्टिक के डिब्बे मिनटों में साफ और चमकदार हो सकते हैं.

बेकिंग सोडा से हटेगी डिब्बों पर जमी चिकनाई

आमतौर पर घर की सफाई में बेकिंग सोडा सबसे कारगर उपाय माना जाता है. प्लास्टिक के डिब्बों पर जमे तेल और मसालों के दाग हटाने के लिए थोड़ा पानी लें और उसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें. इस घोल की डिब्बों पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रब से हल्के हाथ से रगड़ें और गुनगुने पानी से धो लें. इस तरह से दाग भी उतर जाएंगे और बदबू भी खत्म हो जाएगी.

नींबू का रस भी करेगा कमाल

डिब्बों से हल्दी जैसे पीले दाग हटाने के लिए नींबू का रस बहुत असरदार होता है. इसके लिए एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी लें और उसमें 2 से 3 नींबू का रस मिला दें. अब प्लास्टिक के डिब्बों को इस पानी में एक से डेढ़ घंटे तक भिगोकर रख दें. बाद में साबुन से धो लें. इससे डिब्बों का पीलापन काफी हद तक खत्म हो जाता है.

दाग हटाने में सिरका भी आएगा काम

सफेद सिरका भी प्लास्टिक कंटेनर्स की सफाई में मदद करता है. एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और इसमें डिब्बों को कम से कम एक घंटे के लिए भिगोकर रखें. अगर दाग ज्यादा है तो पूरी रात भी छोड़ सकते हैं. इसके बाद धोने पर डिब्बे साफ और चमकदार नजर आते हैं.

गर्म पानी और डिटर्जेंट वाला हैक

अगर घर में कोई खास चीज न हो तो गर्म पानी और डिटर्जेंट भी काम आ सकता है. गर्म पानी में थोड़ा डिटर्जेंट डालकर डिब्बों को उसमें कुछ देर के लिए भिगो दें. जिससे इसमें जमी गंदगी नरम हो जाती है और स्पंज रगड़ते ही आसानी से साफ हो जाती है.

टिशू पेपर वाली ट्रिक

लंच बॉक्स या टिफिन में दाल-सब्जी के दाग हटाने के लिए एक आसान ट्रिक भी अपनाई जा सकती है. कंटेनर में गर्म पानी और थोड़ा डिशवॉश लिक्विड डालें. अब इसमें टिशू पेपर के कुछ टुकड़े डालकर ढक्कन बंद करें और जोर से शेक करें. कुछ सेकंड में अंदर चिपके दाग साफ हो जाएंगे. बाद में पानी से धोकर सुखा लें.

ये भी पढ़ें-1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नो-कैश सिस्टम लागू, सिर्फ FASTag और UPI वालों को ही मिलेगी एंट्री, बदल गए नियम